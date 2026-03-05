ព័ត៌មាន
កម្លាំងអធិការកិច្ចរដ្ឋបាលជលផល សម្រេចភារកិច្ចបោះឆ្នោតនៅឯនាយសមុទ្រ
ក្រោយរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់នៅសមុទ្រត្រូវបានសម្រចរួចរាល់ ដោយធានាសិទ្ធិពលរដ្ឋពេញលេញសម្រាប់អ្នកដែលនៅជួរមុខ។
ជាក្រុមការងារចល័ត នាវាអធិការកិច្ចរដ្ឋបាលជលផល KN-២៦០ បានរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទីតាំងចំនួន ១៣ នៅសមុទ្រ។ អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេង Le Quang Duc បានចែករំលែកថា៖
“អាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឯនាយសមុទ្រ រួមជាមួយបងប្អូនដទៃទៀតនៅលើនាវា ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយ និងមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់។ ក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់កម្លាំងអធិការកិច្ចការនេសាទ យើងបានប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើន។ ដូច្នេះ តាមរយៈសន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្លួន ខ្ញុំសង្ឃឹមថា បេក្ខជនដែលជាប់ឆ្នោត អាចយោគយល់ ស្តាប់ និងតំណាងឱ្យសំឡេងរបស់កម្មាភិបាល យុទ្ធជន និងប្រជានេសាទ ដែលកំពុងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅសមុទ្រ”៕