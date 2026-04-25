កម្មវិធីសិល្បៈ "ក្វាងទ្រី - មកដើម្បីសេចក្តីស្រឡាញ់"៖ ចំណុចលេចធ្លោនៃពិធីបើកសប្តាហ៍វប្បធម៌-ទេសចរណ៍ឆ្នាំ ២០២៦
នាយប់ថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា នៅសង្កាត់ដុងហើយ ខេត្តក្វាងទ្រី មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្តក្វាងទ្រី បានរៀបចំកម្មវិធីសិល្បៈ "ក្វាងទ្រី -មកដើម្បីសេចក្តីស្រឡាញ់"។ កម្មវិធីនេះបើកសប្តាហ៍វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ក្វាងទ្រី ឆ្នាំ ២០២៦ ហើយជាចំណុចលេចធ្លោដ៏សំខាន់មួយនៃរដូវទេសចរណ៍វិស្សមកាល ២០២៦ របស់តំបន់។
ជាមួយនឹងប្រធានបទ "ក្វាងទ្រី - មកដើម្បីសេចក្តីស្រឡាញ់" កម្មវិធីនេះបាននាំមកជូនទស្សនិកជននូវកន្លែងសិល្បៈដ៏រស់រវើក និងសម្បូរបែប ព្រមទាំងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់រូបភាពអំពីខេត្តក្វាងទ្រីដ៏ស្វាហាប់ រួសរាយរាក់ទាក់ និងសម្បូរសក្កានុពលទេសចរណ៍ផងដែរ។ តាមរយៈកម្មវិធីនេះ រូបភាពនៃខេត្តក្វាងទ្រីមិនត្រឹមតែត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាមួយតំបន់ដីនៃពណ៌បៃតងដ៏រស់រវើកនៃការរស់ឡើងវិញ តម្លៃវប្បធម៌ដ៏យូរអង្វែង និងសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់វឌ្ឍនភាពត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងរស់រវើក។ នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាគោលដៅទេសចរណ៍នោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាកន្លែងដែលដំណើរនីមួយៗនាំមកនូវបទពិសោធន៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅ និងអារម្មណ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន៕