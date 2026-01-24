ព័ត៌មាន
កម្មវិធីសិល្បៈពិសេសអបអរសាទរភាពជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន និងថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋជាច្រើនរូបទៀតបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ។
ដោយមានប្រធានបទ "ក្រោមទង់ដ៏រុងរឿងរបស់បក្ស" កម្មវិធីសិល្បៈដែលអបអរសាទរភាពជោគជ័យនៃមហាន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងប្រណិត។ ការសម្តែងនៅក្នុងកម្មវិធីបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំរបស់បក្ស និងជំនឿរបស់ប្រជាជនលើបុព្វហេតុបដិវត្តន៍។
កម្មវិធីនេះបាននាំមកនូវអារម្មណ៍មោទនភាព និងពោរពេញដោយទំនុកចិត្តដល់សិល្បករ និងប្រជាជននៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែលមហាសន្និបាតបក្ស លើកទី ១៤ បានបើកចេញ៕