កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រី “ជំនឿជាក់លើបក្សជារៀងរហូត”

នាយប់ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ នៅរោងមហោស្រព Ho Guom (ហាណូយ) កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីសិល្បៈពិសេសក្រោមចំណងជើងថា “ជំនឿជាក់លើបក្សជារៀងរហូត” ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី៩៦ នៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម (៣ កុម្ភៈ ១៩៣០ - ៣ កុម្ភៈ ២០២៦) និងស្វាគមន៍មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនៅទីក្រុងហាណូយ។
កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រី “ជំនឿជាក់លើបក្សជារៀងរហូត”។ រូបថត៖ Thư Vũ/VOV

កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយទស្សនាវដ្តី Cong San សម្របសម្រួលជាមួយគណៈឃោសនាអប់រំ និងចលនាមហាជនមជ្ឈឹម ទូរទស្សន៍វៀតណាម និងដៃគូផ្សេងៗទៀត។

 

កម្មវិធីនេះបានពិពណ៌នាអំពីដំណើរដ៏រុងរឿងរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ចាប់ពីនិទាឃរដូវប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ១៩៣០ រហូតដល់យុគសម័យនៃការអភិវឌ្ឍថ្មីរបស់ជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ តាមរយៈភាសាតន្ត្រី រួមផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសម្តែងទំនើប កម្មវិធីនេះបានបង្ហាញពីស្មារតីនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ដែលបន្តត្រូវបានបំភ្លឺឡើងនៅក្នុងយុគសម័យនៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចចំណេះដឹង និងការធ្វើសមាហរណកម្មសកល។ កម្មវិធីនេះ ក៏បំផុសមោទនភាពជាតិ ពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះបក្ស និងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ ឱ្យចូលរួមប្រឡងប្រណាំធ្វើពលកម្ម ច្នៃប្រឌិត និងរួមចំណែកដល់ការសម្រេចបានជោគជ័យនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែដីកម្រដើម្បីរួមចំណែកដល់ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែដីកម្រដើម្បីរួមចំណែកដល់ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ នៅទីក្រុងហានូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីខ្លឹមសារដូចជា៖ ការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីរ៉ែដីកម្រ; សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីយន្តការដោះស្រាយការលំបាក និងបញ្ហារាំងស្ទះចំពោះបណ្តាគម្រោង BT អន្តរកាល (គម្រោងវិនិយោគសាងសង់តាមទម្រង់នៃកិច្ចសន្យាសាងសង់-ផ្ទេរប្រគល់) និងខ្លឹមសារមួយចំនួនទៀត។
