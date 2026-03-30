ព័ត៌មាន

កម្មវិធីប្រគុំតន្ត្រីពិសេស “Danang Concert” ឆ្នាំ២០២៦

កម្មវិធីត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅកណ្ដាលវាល ដោយទាក់ទាញអ្នកស្រុកនិងភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាយ៉ាងច្រើនកុះករ។
កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីពិសេស "Danang Concert ២០២៦"។ (រូបថត៖ VOV)

នាយប់ថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា នៅឧទ្យាន APEC មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងភាពយន្តទីក្រុងដាណាំង បានរៀបចំកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីពិសេស "Danang Concert ២០២៦" ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៥១ ទិវារំដោះទីក្រុងដាណាំង (ថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៧៥ - ថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦)។ កម្មវិធីត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅកណ្ដាលវាល ដោយទាក់ទាញអ្នកស្រុកនិងភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាយ៉ាងច្រើនកុះករ។

ពេញរយៈពេល ៩០ នាទី កម្មវិធីត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ ដោយមានការចូលរួមពីតន្ត្រីករ និងសិល្បៈករអាជីពចំនួន ៣៦ នាក់ មកពីតំបន់ទាំង៣ក្នុងប្រទេស។ អ្នកស្រី ង្វៀន ភឿង ហ័រ នៅទីក្រុងដាណាំង បានសម្តែងអារម្មណ៍ថា៖

“ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា នេះជាកម្មវិធីដែលមានអត្ថន័យដ៏ពិសេស ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ទិវារំដោះទីក្រុង។ កម្មវិធី ដែលប្រារព្ធឡើងនៅកណ្ដាលវាលបែបនេះ បានទាក់ទាញប្រជាជនយ៉ាងច្រើនកុះករ។ ប្រជាជនមានឱកាសចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដ៏បើកចំហ ដែលមានអត្ថន័យខាងវប្បធម៌និងស្មារតីដ៏ធំធេង”។

កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីពិសេស ក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទីក្រុងដាណាំង ដ៏ស្វាហាប់ ច្នៃប្រឌិត សម្បូរទៅដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ ឆ្ពោះទៅរកការកសាងម៉ាកយីហោទីក្រុងនៃតន្ត្រីនិងសិល្បៈ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

ខេត្តយ៉ាឡាយ ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយខេត្តនានារបស់កម្ពុជា

នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ខេត្តយ៉ាឡាយ បានរៀបចំសន្និសីទចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងខេត្ត យ៉ាឡាយ (វៀតណាម) និងខេត្តចំនួនបីនៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាគឺខេត្តព្រះវិហារ ខេត្ត រតនគីរី និងខេត្តស្ទឹងត្រែង សម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០។
