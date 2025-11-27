ព័ត៌មាន
កម្ពុជាវិនិយោគលើកំពង់ផែស្ងួតដែលតភ្ជាប់ជាមួយវៀតណាម
យោងតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា កំពង់ផែស្ងួតនេះមានផ្ទៃដី ១០ ហិកតា ដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន SSR របស់កម្ពុជា ក្នុងស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង។ គម្រោងនេះ រួមមាន៖ អគារការិយាល័យនិងពាណិជ្ជកម្ម តំបន់ជួញដូរទំនិញ ឃ្លាំងកុងតឺន័រ ដែលបម្រើដោយផ្ទាល់ដល់ការពង្រឹងការតភ្ជាប់ឡូជីស្ទិក រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាម ក្នុងបរិបទដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងឆ្ពោះទៅរក គោលដៅពាណិជ្ជកម្មចំនួន ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ នេះគឺជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខេត្ត ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មទំនិញឆ្លងព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម ជាពិសេសតាមរយៈច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិមឿនជ័យ/តានណាំ រវាងខេត្តព្រៃវែងរបស់កម្ពុជា និងខេត្តតៃនិញរបស់វៀតណាម៕