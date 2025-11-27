Báo Ảnh Việt Nam

កម្ពុជាវិនិយោគលើកំពង់ផែស្ងួតដែលតភ្ជាប់ជាមួយវៀតណាម

សហគ្រាសមួយនៅកម្ពុជាទើបបានប្រកាសផែនការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែស្ងួត (កំពង់ផែក្នុងស្រុក) ដំបូងគេនៅខេត្តព្រៃវែង ជាមួយនឹងទុនវិនិយោគជាង ២០ លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មជាមួយវៀតណាម។
ការវិនិយោគលើកំពង់ផែស្ងួតនៅកម្ពុជាជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍តាមផ្លូវទឹក និងគាំទ្រដល់ការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មទំនិញ។ រូបថត៖ VOV

យោងតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា កំពង់ផែស្ងួតនេះមានផ្ទៃដី ១០ ហិកតា ដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន SSR របស់កម្ពុជា ក្នុងស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង។ គម្រោងនេះ រួមមាន៖ អគារការិយាល័យនិងពាណិជ្ជកម្ម តំបន់ជួញដូរទំនិញ ឃ្លាំងកុងតឺន័រ ដែលបម្រើដោយផ្ទាល់ដល់ការពង្រឹងការតភ្ជាប់ឡូជីស្ទិក រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាម ក្នុងបរិបទដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងឆ្ពោះទៅរក គោលដៅពាណិជ្ជកម្មចំនួន ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ នេះគឺជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខេត្ត ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មទំនិញឆ្លងព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម ជាពិសេសតាមរយៈច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិមឿនជ័យ/តានណាំ រវាងខេត្តព្រៃវែងរបស់កម្ពុជា និងខេត្តតៃនិញរបស់វៀតណាម៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

