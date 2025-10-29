ព័ត៌មាន
កងវិស្វកម្មវៀតណាមស្តារស្ពាន Banton ដ៏សំខាន់ឡើងវិញ
ស្ពាន Banton គឺជាផ្លូវចរាចរណ៍ពិសេសមួយដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់សន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននៅ Abye។ ការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់ស្ពានក្នុងរយៈពេលយូរ បានធ្វើឱ្យសកម្មភាពល្បាតរបស់បេសកកម្ម UNISFA ជួបការលំបាក ដែលប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើចរាចររបស់ប្រជាជន និងរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌។
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគល់ តំណាងកងវិស្វកម្មលេខ ៤ លោកវរសេនីយ៍ទោ Trinh Van Cuong បានបញ្ជាក់ថា បេសកកម្មរបស់ទាហាននៅក្នុងបេសកកម្មនេះមិនត្រឹមតែជួយការពារសន្តិភាពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងចូលរួមកសាងសន្តិភាពផងដែរ។ ការជួសជុល និងប្រគល់ស្ពាន រួមចំណែកប្រកបដោយចីរភាពដល់បេសកកម្មដ៏ថ្លៃថ្នូនោះ។ លោក Kuol Deng Rau ប្រធានស្តីទីនៃរដ្ឋបាលតំបន់ Abye បានបញ្ជាក់ថា នេះគឺជាសក្ខីភាពនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងមនោសញ្ចេតនារបស់វៀតណាមចំពោះតំបន់ Abye។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ កងវីស្វកម្មលេខ ៤ បានរៀបចំពិធីប្រគល់អំណោយមនុស្សធម៌ រួមទាំងអាហារ ដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ស្ពាន Banton ផងដែរ៕