ព័ត៌មាន
កងពេទ្យវៀតណាម រួមដៃគ្នាការពារសុខភាពកុមារនៅស៊ូដង់ខាងត្បូង
នេះក៏ជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងរបស់ កងពេទ្យកម្រិត ២ លេខ ៧ ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងទិវាកុមារអាហ្វ្រិក (១៦ មិថុនា)។
អំណោយជាង ៥០០កញ្ចប់ រួមមានសៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច សម្ភារៈសិក្សា និងសម្ភារៈការិយាល័យ ត្រូវបានកងពេទ្យកម្រិត ២ លេខ ៧ ប្រគល់ជូនគ្រូបង្រៀន និងសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សា Sunshine ក្នុងរដ្ឋ Bentiu ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង។ ក្នុងឱកាសនេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃកងពេទ្យកម្រិត ២ លេខ ៧ និងអង្គភាពផ្សេងទៀតបានរួមគ្នាណែនាំសិស្សានុសិស្សអំពីរបៀបលាងសម្អាតដៃត្រឹមត្រូវ អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន និងអនាម័យបរិស្ថាន; ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងអំពីការរកឃើញសញ្ញានៃជំងឺអាសន្នរោគ អេបូឡា និងជំងឺរាតត្បាតដទៃទៀត។
ចំណុចលេចធ្លោមួយនៃកម្មវិធីនេះ គឺការប្រគល់ទូថ្នាំពេទ្យសាលា ជាគំរូដែលរៀបចំដោយកម្មាភិបាលនិងបុគ្គលិកនៃកងពេទ្យកម្រិត ២ លេខ ៧ ដើម្បីគាំទ្រដល់សាលា ក្នុងការផ្តល់ជំនួយដំបូងដល់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀន៕