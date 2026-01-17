Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

កងនាវាទ័ពជើងទឹកលេខ ១២៩ ទៅសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់កងទ័ពនិងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ពិសេស Truong Sa

រសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ នៅទីក្រុងហូជីមិញ កងនាវាទ័ពជើងទឹកលេខ ១២៩ បានរៀបចំគណៈប្រតិភូមួយដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខ ប្រគល់អំណោយ និងជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់កម្មាភិបាល យុទ្ធជន និងប្រជាជនដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនិងរស់នៅលើកោះដែលមានយានដ្ឋាននាវា និងភូមិនេសាទក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងនាវាទ័ពជើងទឹកលេខ ១២៩ នៅក្នុងតំបន់ពិសេស Truong Sa។
លោកវរសេនីយ៍ឯកបំរុង ប៊ូយ ង៉ុកសាង ស្នងការនយោបាយនៃកងនាវា បានលើកទឹកចិត្តកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជននៃនាវាលេខ ៦៣៨ មុនពេលចេញដំណើរ។ រូបថត៖ VOV

នេះគឺជាសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ដែលបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចក្នុងតំបន់កោះសមុទ្រនៃមាតុប្រទេស ដោយរួមចំណែកផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់យោធា និងប្រជាជននៅតំបន់ពិសេស Truong Sa ក្នុងការជំនះលើការលំបាក និងបញ្ហាប្រឈមនានា ប្តេជ្ញាបំពេញភារកិច្ចការពារអធិបតេយ្យភាពកោះសមុទ្រមាតុភូមិ។

 

ក្រៅពីសម្ភារៈសំខាន់ៗសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ដូចជា អង្ករដំណើប ស្លឹកសាគូ សណ្តែកខៀវ ដំណាប់ និងស្ករគ្រាប់ គណៈប្រតិភូក៏បាននាំយកអំណោយបុណ្យតេត សម្រាប់កម្មាភិបាល យុទ្ធជន និងប្រជាជនដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ច និងរស់នៅលើកោះ Truong Sa ; ផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមនូវទំនិញ និងរបស់របរចាំបាច់សម្រាប់យានដ្ឋាននាវា និងភូមិនេសាទ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនបម្រើដល់អ្នកនេសាទដែលចេញទៅសមុទ្រមុន ក្នុង និងក្រោយបុណ្យតេតប្រពៃណី ឆ្នាំ២០២៦។ ទន្ទឹមនឹងនោះ គណៈប្រតិភូបាននាំយកកូនឈើចំនួន ៥០០ ដើម មកដាំនៅលើកោះ ដែលរួមចំណែកដល់ការអនុវត្តយ៉ាងល្អនូវកម្មវិធី "ធ្វើឱ្យTruong Sa មានពណ៌បៃតង"៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែដីកម្រដើម្បីរួមចំណែកដល់ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែដីកម្រដើម្បីរួមចំណែកដល់ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ នៅទីក្រុងហានូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីខ្លឹមសារដូចជា៖ ការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីរ៉ែដីកម្រ; សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីយន្តការដោះស្រាយការលំបាក និងបញ្ហារាំងស្ទះចំពោះបណ្តាគម្រោង BT អន្តរកាល (គម្រោងវិនិយោគសាងសង់តាមទម្រង់នៃកិច្ចសន្យាសាងសង់-ផ្ទេរប្រគល់) និងខ្លឹមសារមួយចំនួនទៀត។
