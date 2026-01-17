ព័ត៌មាន
កងនាវាទ័ពជើងទឹកលេខ ១២៩ ទៅសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់កងទ័ពនិងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ពិសេស Truong Sa
នេះគឺជាសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ដែលបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចក្នុងតំបន់កោះសមុទ្រនៃមាតុប្រទេស ដោយរួមចំណែកផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់យោធា និងប្រជាជននៅតំបន់ពិសេស Truong Sa ក្នុងការជំនះលើការលំបាក និងបញ្ហាប្រឈមនានា ប្តេជ្ញាបំពេញភារកិច្ចការពារអធិបតេយ្យភាពកោះសមុទ្រមាតុភូមិ។
ក្រៅពីសម្ភារៈសំខាន់ៗសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ដូចជា អង្ករដំណើប ស្លឹកសាគូ សណ្តែកខៀវ ដំណាប់ និងស្ករគ្រាប់ គណៈប្រតិភូក៏បាននាំយកអំណោយបុណ្យតេត សម្រាប់កម្មាភិបាល យុទ្ធជន និងប្រជាជនដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ច និងរស់នៅលើកោះ Truong Sa ; ផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមនូវទំនិញ និងរបស់របរចាំបាច់សម្រាប់យានដ្ឋាននាវា និងភូមិនេសាទ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនបម្រើដល់អ្នកនេសាទដែលចេញទៅសមុទ្រមុន ក្នុង និងក្រោយបុណ្យតេតប្រពៃណី ឆ្នាំ២០២៦។ ទន្ទឹមនឹងនោះ គណៈប្រតិភូបាននាំយកកូនឈើចំនួន ៥០០ ដើម មកដាំនៅលើកោះ ដែលរួមចំណែកដល់ការអនុវត្តយ៉ាងល្អនូវកម្មវិធី "ធ្វើឱ្យTruong Sa មានពណ៌បៃតង"៕