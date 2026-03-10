ព័ត៌មាន
កងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរវៀតណាម និងកម្ពុជាបន្តពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិវៀតណាម-កម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះ ដោយលេចធ្លោបំផុតនោះគឺការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ជាពិសេសថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់; ការអប់រំ និងឃោសនាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ; ការសម្របសម្រួល និងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគី...។ ទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅឆ្នាំ ២០២៦ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរ បន្តសម្របសម្រួល និងអនុវត្តខ្លឹមសារសហប្រតិបត្តិការ រួមមាន៖ ការរក្សាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ និងយន្តការសហប្រតិបត្តិការនានា; ការហ្វឹកហ្វីន និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស; បង្កើនការសម្របសម្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការពារព្រំដែន; ការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន។
រីឯខ្លួនវិញ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ព្រហ្ម ឌិន បានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា នាពេលខាងមុខ ភាគីទាំងពីរនឹងបន្តសម្របសម្រួលនិងអនុវត្តខ្លឹមសារសហប្រតិបត្តិការពារជាតិដែលបានឯកភាពគ្នា។ តាមនោះ រួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពទាំងពីរនិយាយដោយឡែក និងប្រទេសទាំងពីរនិយាយរួម ឲ្យអភិវឌ្ឍន៍កាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត៕