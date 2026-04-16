Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ទេសចរណ៍

Tay Thien៖ ដំណើរវិលត្រឡប់ទៅទឹកដីដូនតាដ៏ពិសិដ្ឋ

នៅក្នុងលំហព្រៃភ្នំ Tam Dao ដ៏ធំល្វឹងល្វើយ (ខេត្ត Phu Tho) មានតំបន់ដីមួយកន្លែងដែលធម្មជាតិ និងជំនឿបានលាយឡំជាមួយគ្នា។ នោះគឺជា Tay Thien។ Tay Thien មិនត្រឹមតែជាគោលដៅទេសចរណ៍ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាដំណើរត្រឡប់ទៅរកឫសគល់វិញ ជាកន្លែងដែលមនុស្សរកឃើញភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងជីវភាពសម័យទំនើប។
Tay Thien គឺជាតំបន់វប្បធម៌និងទេសចរណ៍ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកណ្តាលព្រៃ Tam Dao។ (រូបថត៖ dulichphutho.gov.vn)
ស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃជួរភ្នំ Tam Dao ដោយមានចម្ងាយប្រហែល ៧០ គីឡូម៉ែត្រពីភាគពាយ័ព្យទីក្រុងហាណូយ Tay Thien តាំងពីយូរណាស់មកហើយត្រូវបានគេស្គាល់ជា មជ្ឈមណ្ឌលជំនឿសាសនាដ៏សំខាន់មួយនៃទឹកដីដូនតា Phu Tho។ ទីនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនឿគោរពបូជាព្រះមាតាជាតិ ដែលមានគុណបំណាច់ជួយស្តេចហ៊ុងស្ថាបនាប្រទេសជាតិ។

ការជិះកន្ត្រកខ្សែកាប Tay Thien ឆ្លងកាត់តំបន់ព្រៃភ្នំបៃតងដ៏ស្រស់ស្អាត។ (រូបថត៖ VOV)
នៅ Tay Thien ជំនឿប្រជាប្រិយលាយឡំជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនា ដើម្បីបង្កើតជាបរិយាកាសខាងវិញ្ញាណដ៏ពិសេសមួយ។ ទីនេះកំពុងតែអភិរក្សនិងថែរក្សាស្ថាបត្យកម្មសំខាន់ៗជាច្រើន។ លោកស្រី Le Thi Trinh មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍នៃគណៈគ្រប់គ្រងកន្ត្រកខ្សែកាប Tay Thien បាននិយាយថា៖

“តំបន់កេរ្តិ៍ដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនេះ មានប្រាសាទបុរាណចំនួន៣ដែលមាន

អាយុកាលជាង ៨០០ ឆ្នាំមកហើយ ដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងរាជកាល Ly និង Tran។ ក្រៅពីនោះ មានប្រាសាទបុរាណជាច្រើនដែលរាយប៉ាយពីជើងភ្នំរហូតដល់ចង្កេះភ្នំ Thach Ban។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានអាសនៈដែលបានដំឡើងតាមជំនឿប្រជាប្រិយអំពីការគោរពបូជាព្រះម៉ែ ៣ អង្គ ៤ អង្គ ផងដែរ”។

នៅក្នុងលំហដ៏បរិសុទ្ធនោះ ប្រព័ន្ធប្រាសាទ និងវត្តអារាមបុរាណបានលេចចេញ ដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនធំមកពីគ្រប់ទិសទី។

Tay Thien បានក្លាយជាគោលដៅដែលធ្លាប់ស្គាល់ដល់ក្នុងដំណើរទេសចរណ៍វប្បធម៌-វិញ្ញាណ។ ភ្ញៀវទេសចរមិនត្រឹមតែមកគោរពបូជាប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងដើម្បីសម្របខ្លួនក្នុងបរិយាកាសដ៏សែនមនោរម្យទៀតផង។ លោក Nguyen Thanh Tung ជាអ្នកទេសចរម្នាក់មកពីទីក្រុងហាណូយ បានចែករំលែកអារម្មណ៍ថា៖

“ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណាងល្អដែលបានមកទស្សនា Tay Thien ដែលជាតំបន់របស់ព្រះមាតា។ ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំនៅពេលមកដល់ទីនេះគឺខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុខសាន្តម៉ែនទែន”។

តំបន់កេរ្តិ៍ដំណែលរមណីយដ្ឋាន Tay Thien ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ជាកេរ្តិ៍ដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រ និងរមណីយដ្ឋានជាតិពិសេសក្នុងឆ្នាំ ២០១៥។ (រូបថត៖ VOV)
ទេសភាពនៅទីនេះ លាតសន្ធឹងជាមួយនឹងព្រៃឈើបៃតង អូរត្រជាក់ និងផ្លូវថ្មក្រវិចក្រវៀន តាមចង្កេះភ្នំ។ ទេសភាពនោះគឺជាលទ្ធផលនៃដំណើរការអភិរក្ស និងពង្រីកតម្លៃនៃបេតិកភណ្ឌពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ។

តំបន់កេរ្តិ៍ដំណែលរមណីយដ្ឋាន Tay Thien ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាកេរ្តិ៍ដំណែលថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១ ហើយតំបន់នេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ជាកេរ្តិ៍ដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រ និងរមណីយដ្ឋានជាតិពិសេសក្នុងឆ្នាំ ២០១៥។​ លោក Bui Xuan Truong នាយករងមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្ត Phu Tho បានឲ្យដឹងថា៖

“ប្រព័ន្ធ​កេរ្តិ៍ដំណែល​វប្បធម៌និង​ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ក្រាស់ក្រែលនៃខេត្ត Phu Tho បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ត្រូវបានរួមបញ្ចូលពីខេត្ត Phu Tho និងខេត្ត Vinh Phuc (ចាស់)។ ក្នុង​ នោះ ប្រព័ន្ធកេរ្តិ៍ដំណែល​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ត្រូវ​បាន​ទទួលស្គាល់ជាថ្នាក់ជាតិ ក៏ដូចជាថ្នាក់ជាតិ​ពិសេស​ផងដែរ។ នេះគឺជាចំណុចលេចធ្លោដ៏សំខាន់ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកទីនេះ ដើម្បីបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាចំពោះឫសគល់ជាតិ ក៏ដូចជាស្វែងយល់ពីលក្ខណៈដ៏វិសេសវិសាលនៃកេរ្តិ៍ដំណែលនានាក្នុងខេត្ត Phu Tho”។

ក្រៅពីប្រព័ន្ធប្រាសាទ តំបន់កេរ្តិ៍ដំណែលរមណីយដ្ឋាន Tay Thien ក៏មានភាពលេចធ្លោដោយទេសភាពព្រៃភ្នំដ៏អស្ចារ្យផងដែរ។ ទឹកជ្រោះ Thac Bac ហូរចុះមក លាយឡំជាមួយសំឡេងអូរ ដែលបង្កើតជាផ្ទាំងគំនូរដ៏ស្រស់បំព្រង។

ពីទឹកដីពិសិដ្ឋមួយក្នុងជំនឿប្រជាប្រិយ Tay Thien សព្វថ្ងៃនេះបានក្លាយជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបាននៃផែនទីទេសចរណ៍របស់ខេត្ត Phu Tho។ ប៉ុន្តែប្រការដ៏មានតម្លៃបំផុតមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុងទេសភាព ឬស្ថាបត្យកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលវានាំមកជូន។ នោះគឺជាអារម្មណ៍ដ៏សុខសាន្តត្រាណ ជាគ្រាដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ដែលកម្ររកឃើញនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនោះឡើយ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

ភូមិ Lo Lo Chai និងផ្ទះបុរាណ Trinh Tuong

ភូមិ Lo Lo Chai ស្ថិតនៅចម្ងាយ ១.៥ គីឡូម៉ែត្រពីបង្គោលទង់ជាតិ Lung Cu ភូមិ Lo Lo Chai ក្នុងឃុំ Lung Cu (ខេត្ត Tuyen Quang វៀតណាម) បង្កប់ខ្លួននៅជើងភ្នំ Rong។
Top