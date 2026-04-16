Tay Thien៖ ដំណើរវិលត្រឡប់ទៅទឹកដីដូនតាដ៏ពិសិដ្ឋ
ស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃជួរភ្នំ Tam Dao ដោយមានចម្ងាយប្រហែល ៧០ គីឡូម៉ែត្រពីភាគពាយ័ព្យទីក្រុងហាណូយ Tay Thien តាំងពីយូរណាស់មកហើយត្រូវបានគេស្គាល់ជា មជ្ឈមណ្ឌលជំនឿសាសនាដ៏សំខាន់មួយនៃទឹកដីដូនតា Phu Tho។ ទីនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនឿគោរពបូជាព្រះមាតាជាតិ ដែលមានគុណបំណាច់ជួយស្តេចហ៊ុងស្ថាបនាប្រទេសជាតិ។
នៅ Tay Thien ជំនឿប្រជាប្រិយលាយឡំជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនា ដើម្បីបង្កើតជាបរិយាកាសខាងវិញ្ញាណដ៏ពិសេសមួយ។ ទីនេះកំពុងតែអភិរក្សនិងថែរក្សាស្ថាបត្យកម្មសំខាន់ៗជាច្រើន។ លោកស្រី Le Thi Trinh មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍នៃគណៈគ្រប់គ្រងកន្ត្រកខ្សែកាប Tay Thien បាននិយាយថា៖
“តំបន់កេរ្តិ៍ដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនេះ មានប្រាសាទបុរាណចំនួន៣ដែលមានអាយុកាលជាង ៨០០ ឆ្នាំមកហើយ ដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងរាជកាល Ly និង Tran។ ក្រៅពីនោះ មានប្រាសាទបុរាណជាច្រើនដែលរាយប៉ាយពីជើងភ្នំរហូតដល់ចង្កេះភ្នំ Thach Ban។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានអាសនៈដែលបានដំឡើងតាមជំនឿប្រជាប្រិយអំពីការគោរពបូជាព្រះម៉ែ ៣ អង្គ ៤ អង្គ ផងដែរ”។
នៅក្នុងលំហដ៏បរិសុទ្ធនោះ ប្រព័ន្ធប្រាសាទ និងវត្តអារាមបុរាណបានលេចចេញ ដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនធំមកពីគ្រប់ទិសទី។
Tay Thien បានក្លាយជាគោលដៅដែលធ្លាប់ស្គាល់ដល់ក្នុងដំណើរទេសចរណ៍វប្បធម៌-វិញ្ញាណ។ ភ្ញៀវទេសចរមិនត្រឹមតែមកគោរពបូជាប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងដើម្បីសម្របខ្លួនក្នុងបរិយាកាសដ៏សែនមនោរម្យទៀតផង។ លោក Nguyen Thanh Tung ជាអ្នកទេសចរម្នាក់មកពីទីក្រុងហាណូយ បានចែករំលែកអារម្មណ៍ថា៖
“ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណាងល្អដែលបានមកទស្សនា Tay Thien ដែលជាតំបន់របស់ព្រះមាតា។ ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំនៅពេលមកដល់ទីនេះគឺខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុខសាន្តម៉ែនទែន”។
ទេសភាពនៅទីនេះ លាតសន្ធឹងជាមួយនឹងព្រៃឈើបៃតង អូរត្រជាក់ និងផ្លូវថ្មក្រវិចក្រវៀន តាមចង្កេះភ្នំ។ ទេសភាពនោះគឺជាលទ្ធផលនៃដំណើរការអភិរក្ស និងពង្រីកតម្លៃនៃបេតិកភណ្ឌពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ។
តំបន់កេរ្តិ៍ដំណែលរមណីយដ្ឋាន Tay Thien ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាកេរ្តិ៍ដំណែលថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១ ហើយតំបន់នេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ជាកេរ្តិ៍ដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រ និងរមណីយដ្ឋានជាតិពិសេសក្នុងឆ្នាំ ២០១៥។ លោក Bui Xuan Truong នាយករងមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្ត Phu Tho បានឲ្យដឹងថា៖
“ប្រព័ន្ធកេរ្តិ៍ដំណែលវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ក្រាស់ក្រែលនៃខេត្ត Phu Tho បច្ចុប្បន្ននេះ ត្រូវបានរួមបញ្ចូលពីខេត្ត Phu Tho និងខេត្ត Vinh Phuc (ចាស់)។ ក្នុង នោះ ប្រព័ន្ធកេរ្តិ៍ដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាថ្នាក់ជាតិ ក៏ដូចជាថ្នាក់ជាតិពិសេសផងដែរ។ នេះគឺជាចំណុចលេចធ្លោដ៏សំខាន់ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកទីនេះ ដើម្បីបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាចំពោះឫសគល់ជាតិ ក៏ដូចជាស្វែងយល់ពីលក្ខណៈដ៏វិសេសវិសាលនៃកេរ្តិ៍ដំណែលនានាក្នុងខេត្ត Phu Tho”។
ក្រៅពីប្រព័ន្ធប្រាសាទ តំបន់កេរ្តិ៍ដំណែលរមណីយដ្ឋាន Tay Thien ក៏មានភាពលេចធ្លោដោយទេសភាពព្រៃភ្នំដ៏អស្ចារ្យផងដែរ។ ទឹកជ្រោះ Thac Bac ហូរចុះមក លាយឡំជាមួយសំឡេងអូរ ដែលបង្កើតជាផ្ទាំងគំនូរដ៏ស្រស់បំព្រង។
ពីទឹកដីពិសិដ្ឋមួយក្នុងជំនឿប្រជាប្រិយ Tay Thien សព្វថ្ងៃនេះបានក្លាយជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបាននៃផែនទីទេសចរណ៍របស់ខេត្ត Phu Tho។ ប៉ុន្តែប្រការដ៏មានតម្លៃបំផុតមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុងទេសភាព ឬស្ថាបត្យកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលវានាំមកជូន។ នោះគឺជាអារម្មណ៍ដ៏សុខសាន្តត្រាណ ជាគ្រាដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ដែលកម្ររកឃើញនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនោះឡើយ៕