Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ទេសចរណ៍

DIFF ២០២៦៖ បន្តរាត្រីប្រឡងទី ៣ ដែលនាំមកទស្សនីយភាពបាញ់កាំជ្រួចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

ពិធីបុណ្យបាញ់កាំជ្រួចអន្តរជាតិដាណាំង ឆ្នាំ២០២៦ (DIFF ២០២៦) បានបន្តការប្រកួតយប់ទីបីដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនកាលពីយប់មិញ (ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា) នៅទីក្រុងដាណាំង។
ក្រុមជប៉ុន និងអ៊ីតាលីបាននាំមកនូវដំណើរដ៏រំជួលចិត្តពិសេសមួយដល់ទស្សនិកជនជាមួយនឹងប្រធានបទ "វប្បធម៌" ។

ការសម្តែងបាញ់កាំជ្រួចរបស់ក្រុមអ៊ីតាលីនៅលើទន្លេហាន (រូបថត៖ VNA)

ការប្រកួតរវាង Tamaya Kitahara Fireworks (ជប៉ុន) និង Martarello Group S.L.R (អ៊ីតាលី) ត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកថាជា "វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រមុនកាលកំណត់" នៃ DIFF ២០២៦។ ប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលការបង្ហាញកាំជ្រួច ស្តង់មើលកាំជ្រួចដែលមានសមត្ថភាព ១០.២០០កន្លែងត្រូវណែនដោយអ្នកទស្សនា។

ក្រុមអ៊ីតាលីបានធ្វើឱ្យទស្សនិកជនរំភើបចិត្តជាមួយនឹង "ស៊ីមហ្វូនី" ចម្រុះពណ៌។ រូបថត៖ ក្វឹកឌុង - VNA

ស្ពាន និងផ្លូវថ្នល់តាមបណ្តោយទន្លេហានក៏មានប្រជាជន និងអ្នកទេសចរច្រើនកុះករផងដែរ។ ដោយមានអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រកួតប្រជែងមុន ក្រុមជប៉ុនបានដឹកនាំទស្សនិកជនក្នុងដំណើរដ៏រំជួលចិត្ត។

ពីខាងលើ ការបាញ់កាំជ្រួចបានបំភ្លឺទន្លេហាន ដែលទាក់ទាញអ្នកស្រុក និងអ្នកទេសចររាប់ម៉ឺននាក់មកកាន់កណ្តាលទីក្រុងដាណាងនៅពេលយប់។ រូបថត៖ សួនក្វី - សារព័ត៌មានវៀតណាម

កាំជ្រួច Nishiki Kamuro ដ៏ពិសេស ដែលប្រៀបដូចជាខ្សែបូសូត្រពណ៌មាសទន់ៗចុះពីលើមេឃ បានលេចចេញជាបន្តបន្ទាប់។ ជាពិសេស ការសម្តែងតន្ត្រីរបស់ក្រុមជប៉ុនបានក្លាយជាចំណុចលេចធ្លោមួយ ដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវច្រើនដង។

នៅលើដំបូលផ្ទះមួយក្នុងសង្កាត់ An Hai សាច់ញាតិ និងមិត្តភក្តិបានប្រមូលផ្តុំគ្នា  ដើម្បីគយគន់ការបាញ់កាំជ្រួច។ រូបថត៖ សួនក្វី - ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមអ៊ីតាលី Martarello Group S.L.R. បានបន្តអះអាងឋានៈរបស់ខ្លួនជាជើងឯកច្រើនឆ្នាំជាមួយនឹងការសម្តែងភាពយន្តដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលមានចំណងជើងថា "Echoes Becoming Future"។ ក្រុមកាំជ្រួចអ៊ីតាលីបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌តាមរយៈបែបផែនកាំជ្រួចច្រើនស្រទាប់ និងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ។ ផ្ទៃមេឃលើទន្លេហានបានភ្លឺឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមសំឡេងហ៊ោកញ្ជ្រៀវរបស់ទស្សនិកជននៅច្រាំងទាំងពីរ។

យប់ទីបួននៃពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិដាណាំងឆ្នាំ ២០២៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅល្ងាចថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងរវាងក្រុមអាល្លឺម៉ង់ និងម៉ាកាវ (ចិន) ដែលមានប្រធានបទ "ភាពច្នៃប្រឌិត"៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top