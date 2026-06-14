ទេសចរណ៍
DIFF ២០២៦៖ បន្តរាត្រីប្រឡងទី ៣ ដែលនាំមកទស្សនីយភាពបាញ់កាំជ្រួចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍
ការប្រកួតរវាង Tamaya Kitahara Fireworks (ជប៉ុន) និង Martarello Group S.L.R (អ៊ីតាលី) ត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកថាជា "វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រមុនកាលកំណត់" នៃ DIFF ២០២៦។ ប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលការបង្ហាញកាំជ្រួច ស្តង់មើលកាំជ្រួចដែលមានសមត្ថភាព ១០.២០០កន្លែងត្រូវណែនដោយអ្នកទស្សនា។
ស្ពាន និងផ្លូវថ្នល់តាមបណ្តោយទន្លេហានក៏មានប្រជាជន និងអ្នកទេសចរច្រើនកុះករផងដែរ។ ដោយមានអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រកួតប្រជែងមុន ក្រុមជប៉ុនបានដឹកនាំទស្សនិកជនក្នុងដំណើរដ៏រំជួលចិត្ត។
កាំជ្រួច Nishiki Kamuro ដ៏ពិសេស ដែលប្រៀបដូចជាខ្សែបូសូត្រពណ៌មាសទន់ៗចុះពីលើមេឃ បានលេចចេញជាបន្តបន្ទាប់។ ជាពិសេស ការសម្តែងតន្ត្រីរបស់ក្រុមជប៉ុនបានក្លាយជាចំណុចលេចធ្លោមួយ ដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវច្រើនដង។
ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមអ៊ីតាលី Martarello Group S.L.R. បានបន្តអះអាងឋានៈរបស់ខ្លួនជាជើងឯកច្រើនឆ្នាំជាមួយនឹងការសម្តែងភាពយន្តដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលមានចំណងជើងថា "Echoes Becoming Future"។ ក្រុមកាំជ្រួចអ៊ីតាលីបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌តាមរយៈបែបផែនកាំជ្រួចច្រើនស្រទាប់ និងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ។ ផ្ទៃមេឃលើទន្លេហានបានភ្លឺឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមសំឡេងហ៊ោកញ្ជ្រៀវរបស់ទស្សនិកជននៅច្រាំងទាំងពីរ។
យប់ទីបួននៃពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិដាណាំងឆ្នាំ ២០២៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅល្ងាចថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងរវាងក្រុមអាល្លឺម៉ង់ និងម៉ាកាវ (ចិន) ដែលមានប្រធានបទ "ភាពច្នៃប្រឌិត"៕