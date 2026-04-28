សេដ្ឋកិច្ច
ឧស្សាហកម្ម - សសរស្តម្ភនាំផ្លូវ បង្កើតជារូបរាងប៉ូលកំណើនថ្មី
នៅក្នុងដំណើរការធ្វើបរិវត្តកម្មរចនាសម្ពន្ធសេដ្ឋកិច្ច ខេត្ត តីនិញ កំពុងកត់សម្គាល់ជំហានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតពីគំរូកំណើនផ្អែកលើកសិកម្មទៅយកឧស្សាហកម្ម - សំណង់ធ្វើជាសសរស្តម្ភ។ មិនត្រឹមតែដើរតួនាទី “ក្បាលសណ្តោង” ប៉ុននោះទេ តំបន់នេះក៏បង្កើតជារូបរាងខេត្ត តីនិញ ក្លាយជាប៉ូលកំណើនថ្មីនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចគោលដៅសំខាន់ភាគខាងត្បូងពីមួយជំហានទៅមួយជំហានទៀតផង ក្នុងបរិបទបណ្តាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មប្រពៃណីឆ្អែតបន្តិចម្តងៗ អំពីមូលនិធិដីធ្លីនិងថ្លៃចំណាយវិនិយោគកើនឡើង។
មុំមើលពីអាជីវកម្មឱ្យឃើញច្បាស់និន្នាការបរិវត្តកម្មនេះ។ លោក ត្រឹន ឌិញឡុង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន ហ្វាផាត ឱ្យដឹងថា រោងចក្របំពង់ដែកថែបនៅ តីនិញ បានវិនិយោគលើខ្សែចង្វាក់ទំនើប សម្រេចស្តង់ដារអន្តរជាតិ ស្របពេលនោះដែររួមបញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដាក់ផ្អិបជាប់នឹងដំបូលផងដែរ ឆ្ពោះទៅរកផលិតកម្មបៃតង។ ប្រការនេះឱ្យឃើញថាឧស្សាហកម្មមូលដ្ឋានកំពុងអភិក្រមបណ្តាបទដ្ឋានសកលពីមួយជំហានទៅមួយជំហាន។
ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ឡេ វ៉ាន់ហាន់ សង្កត់ធ្ងន់ថា នាពេលខាងមុខខេត្ត តីនិញ នឹងបន្តកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្លា បង្ហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងរួមដំណើរជាមួយអាជីវកម្ម។ នេះជាកូនសោដើម្បីធ្វើឱ្យក្លាយជាការពិតជាក់ស្ដែងនូវគោលដៅនាំខេត្តក្លាយជាគោលដៅដ៏ទាក់ទាញរបស់វិនិយោគិនក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ឆ្លងតាមរយៈនោះបញ្ជាក់ពីតួនាទីកាន់តែសំខាន់នៅលើផែនទីសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ៕