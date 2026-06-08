ព្រឹត្តិការណ៍ - បុគ្គល
អ្នក “រក្សាភ្នក់ភ្លើង” របរតម្បាញសំពត់សង្កិមរបស់បងប្អូនជនជាតិ ម៉្នុង
នៅព្រំដែនចំណុះឃុំ ប៊ូយ៉ាម៉ឹប (ទីក្រុង ដុងណាយ) លោកស្រី ធី អ៊ីរើ (អាយុ ៧៦ ឆ្នាំ ជនជាតិ ម៉្នុង) ស្ងៀមស្ងាត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅតែ “រក្សាភ្នក់ភ្លើង” របរតម្បាញសំពត់សង្កិមប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ម៉្នុង។
នារីៗ ទាំងឡាយដូចលោកស្រី ធី អ៊ីរើ កំពុងរួមចំណែកថែរក្សាកម្លាំងរស់រានដល់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ម៉្នុង ស្ទៀង នៅឯតំបន់ជាយដែន។
ពួកគាត់មិនត្រឹមតែថែរក្សាលក្ខណៈក្បូរក្បាច់រចនាទាំងឡាយដ៏វិសេសវិសាលរបស់បុព្វបុរសប៉ុននោះទេ ថែមទាំងជាអ្នក "រក្សាភ្នក់ភ្លើង" ដ៏អស់ពីចិត្តពីថ្លើម ផ្ទេរបន្តមោទកភាពជនជាតិដល់បច្ឆាជនជំនាន់ក្រោយ។
ការរួមចិត្តគំនិតគ្នារបស់នារីទាំងឡាយនៅទីនេះ គួបផ្សំជាមួយបណ្តាការតម្រង់ទិសដៅអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អាជ្ញាធរ រំពឹងថានឹងពាំនាំព័ណ៌សម្បុរសំពត់សង្កិមតំបន់ជាយដែនឈោងឈានទៅឆ្ងាយនិងក្លាយជាកម្លាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព៕