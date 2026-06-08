Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព្រឹត្តិការណ៍ - បុគ្គល

អ្នក “រក្សាភ្នក់ភ្លើង” របរតម្បាញសំពត់សង្កិម​របស់បងប្អូន​ជនជាតិ ​ម៉្នុង

នៅព្រំដែនចំណុះឃុំ ប៊ូយ៉ាម៉ឹប (ទីក្រុង ដុងណាយ) លោកស្រី ធី អ៊ីរើ (អាយុ ៧៦ ឆ្នាំ ជនជាតិ ម៉្នុង) ស្ងៀមស្ងាត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅតែ “រក្សាភ្នក់ភ្លើង” របរតម្បាញសំពត់សង្កិមប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ម៉្នុង។

 
លោកស្រី ធី អ៊ីរើ (អាយុ ៧៦ ឆ្នាំ ជនជាតិ ម៉្នុង) ណែនាំបង្ហាត់បង្រៀនរបរត្បាញសំពត់សង្កិមជូនប្រជាជនក្នុងភូមិ។
លោកស្រី ធី អ៊ីរើ (អាយុ ៧៦ ឆ្នាំ ជនជាតិ ម៉្នុង) ចែករំលែកបង្ហាត់បង្រៀនរបរត្បាញសំពត់សង្កិមឱ្យកូនប្រសារគឺអ្នកស្រី ធី ទឹក។

 

ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ សិប្បការិនីនោះមិនដែលបង្អាក់ដំណើរចែករំលែកបង្ហាត់បង្រៀនលំអានថ្នេរ ព័ណ៌សម្បុរវប្បធម៌ជនជាតិឆ្លងតាមរយៈសំពត់សង្កិមមួយផ្ទាំងៗ ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយ។
អ្នកស្រី ធីទឹក បានត្បាញសំពត់សង្កិមយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក្រោយពីពេលរៀនពីលោកស្រី ធី អ៊ីរើ។
លោកស្រី ធី អ៊ីរើ ត្បាញហ្មត់ចត់ផ្ចិតផ្ចង់តាំងពីមួយថ្នេរៗ សូត្រដើម្បី​បង្កើត​ផ្ទាំងសំពត់សង្កិម​គុណភាព​។

នារីៗ ទាំងឡាយដូចលោកស្រី ធី អ៊ីរើ កំពុងរួមចំណែកថែរក្សាកម្លាំងរស់រានដល់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ម៉្នុង ស្ទៀង នៅឯតំបន់ជាយដែន។

លោកស្រី ធី អ៊ីរើ (ខាងឆ្វេង) ឧទ្ទេសនាមផ្ទាំងសំពត់សង្កិមដែលបានត្បាញហើយរួចស្រេចជូនអ្នកឯកទេសការិយាល័យវប្បធម៌ - សង្គមឃុំ ប៊ូយ៉ាម៉ឹប។

ពួកគាត់មិនត្រឹមតែថែរក្សាលក្ខណៈក្បូរក្បាច់រចនាទាំងឡាយដ៏វិសេសវិសាលរបស់បុព្វបុរសប៉ុននោះទេ ថែមទាំងជាអ្នក "រក្សាភ្នក់ភ្លើង" ដ៏អស់ពីចិត្តពីថ្លើម ផ្ទេរបន្តមោទកភាពជនជាតិដល់បច្ឆាជនជំនាន់ក្រោយ។

លោកស្រី ធី អ៊ីរើ (អាយុ ៧៦ ឆ្នាំ ជនជាតិ ម៉្នុង) ជាមួយនឹងសំពត់សង្កិមដែលបានត្បាញហើយរួចរាល់។

 

ការរួមចិត្តគំនិតគ្នារបស់នារីទាំងឡាយនៅទីនេះ គួបផ្សំជាមួយបណ្តាការតម្រង់ទិសដៅអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អាជ្ញាធរ រំពឹងថានឹងពាំនាំព័ណ៌សម្បុរសំពត់សង្កិមតំបន់ជាយដែនឈោងឈានទៅឆ្ងាយនិងក្លាយជាកម្លាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព៕​

តាម km-dantocmiennui.baotintuc.vn

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត លោកត្រឹន ង៉ុកលឿង (Tran Ngoc Luong)៖ ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងវេជ្ជសាស្ត្រវៀតណាម ទៅកាន់ពិភពលោក

សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត លោកត្រឹន ង៉ុកលឿង (Tran Ngoc Luong)៖ ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងវេជ្ជសាស្ត្រវៀតណាម ទៅកាន់ពិភពលោក

សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត លោកត្រឹន​ ង៉ុក​លឿង​ បានខិតខំប្រឹង​ប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លា ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងវេជ្ជសាស្ត្រវៀតណាម ទៅកាន់ពិភពលោក​។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top