វប្បធម៌

អ៊ូអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ខ្មែរ នៅភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេស វៀតណាម

ប្រព្រឹត្តឡើងពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែ មេសា បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័កពុទ្ធសករាជ ២៥៧០ គ្រិស្តសករាជ ២០២៦ មិនត្រឹមតែជាវេលាដាច់ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីប៉ុននោះទេ ថែមទាំងជានិមិត្តរូបនៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ ខ្មែរ នៅភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេស វៀតណាម ទៀតផង។

ដើម្បីរៀបចំអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី មាមីងបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅគ្រប់ភូមិស្រុកមមាញឹករៀបចំ តុបតែងផ្ទះសំបែង និងរៀបចំគ្រឿងរណ្តាប់បូជា។ នៅតាមវត្តអារាម ខ្មែរ ពិធីកិច្ចប្រពៃណីជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងស្រគត់ស្រគំដូចជា៖ ពូនភ្នំខ្សាច់ បង្សុកូល ស្រង់ទឹកព្រះពុទ្ធប្បដិមា សម្តែងធម៌ទេសនាជាដើម។ ឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី ស្រស់ឆើតឆាយចម្រុះពណ៌សម្របខ្លួនជាមួយនឹងផ្សែងធូបបង្កើតបានជាបរិយាកាសដ៏ ពិសិដ្ឋ កក់ក្តៅ។

បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅវត្ត សិរីសុខុម ស្រឡូង សង្កាត់មីស្វៀន ទីក្រុង កឹនធើ ធ្វើពិធីកិច្ចដង្ហែមហាសង្ក្រាន្ត និងព្រះពុទ្ធប្បដិមា។ រូបថត៖ ចិន្តា

សម្របខ្លួនក្នុងបរិយាកាសអ៊ូអរនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ភូមិស្រុក ខ្មែរ ជាច្រើនរៀបចំល្បែងប្រជាប្រិយទាំងឡាយដូចជា៖ ទាញព្រ័ត្រ ចោលឈូង លោតបាវក្រចៅរួមជាមួយនឹងបណ្តាទម្រង់សិល្បៈពិសេសដាច់ដោយឡែក ដូចជា៖ រាំវង់ ច្រៀងយូកេ ជាដើម។ ជាពិសេស នៅឃុំ ហ៊ឹងហូយ ខេត្ត កាម៉ៅ បានប្រព្រឹត្តឡើងពិធីប្រណាំងទូក ង ខ្នាតតូច (ទូកផ្កាចារ) ទាក់ទាញកីឡាករកីឡាការិនីរាប់រយនាក់ក្នុង និងក្រៅខេត្តមកចូលរួម។ ពុទ្ធបរិស័ទប្រជាជន និងភ្ញៀវទេសចរច្រើនកុះករបានតាមដាន លើកទឹកចិត្តបង្កើតជាបរិយាកាស ផុលផុស ពុះកញ្ជ្រោល។

មាមីងបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅវត្ត សិរីសុខុម ស្រឡូង សង្កាត់ មីស្វៀន ទីក្រុង កឹនធើ ដង្ហែមហាសង្ក្រាន្ត និងព្រះពុទ្ធប្បដិមាអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។ រូបថត៖ ចិន្តា
ពុទ្ធបរិស័ទ ខ្មែរ នៅវត្ត សិរីសុខុម ស្រឡូង សង្កាត់ មីស្វៀន ទីក្រុង កឹនធើ ធ្វើពិធីកិច្ចដង្ហែ​មហាសង្ក្រាន្តអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័ក ព.ស ២៥៧០ គ.ស ២០២៦។ រូបថត៖ ចិន្តា
ពិធីកិច្ចពូនភ្នំខ្សាច់ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងយ៉ាងស្រគត់ស្រគំក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី រួមចំណែកធ្វើឱ្យភ្លឺសន្ធៅសម្រស់វប្បធម៌ ខ្មែរ នៅឯតំបន់ជាយដែន តីនិញ។ រូបថត៖ យ៉ាងផឿង
ពិធី​ស្រង់ព្រះ​ក្នុងថ្ងៃឡើងស័ក ​ឱកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មីរបស់មាមីងបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ ​នៅ​វត្ត​ សិរីឧត្តមប្រជុំវង្សា ព្រែកត្រកួន ឃុំ យ៉ាហ្វា ទីក្រុង កឹនធើ។​ រូបថត៖ ចិន្តា

ចំពោះបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅឃុំ ញ៉ាប៊ិច ខេត្ត ដុងណាយ ចំណុចលេចធ្លោក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីឆ្នាំនេះគឺភាពឱឡារិកក្នុងពិធីកិច្ចប្រពៃណីទាំងឡាយនៅខ្ទមអ្នកតា និងតុបតែងផ្កាប្រាក់នៅផ្ទះ។ លោក ឡឹមម៉ែប នៅភូមិ ៥ ចែករំលែកថា ពិធីកិច្ចទាំងនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញទឹកចិត្តគោរពដោយស្មោះសរចំពោះបុព្វបុរសប៉ុននោះទេ ថែមទាំងបញ្ញើបំណងប្រាថ្នាអំពីឆ្នាំថ្មីមួយភ្លៀងខ្យល់អំណោយផល ភូមិស្រុកសុខសប្បាយ សាមគ្គីភាព​សហគមន៍កាន់តែខ្ជាប់ខ្ជួនថែមទៀត។

បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅខេត្ត ដុងណាយ ដង្ហែផ្កាប្រាក់ និងគ្រឿងរណ្តាប់ទៅវត្តក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ២០២៦។
បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅឃុំ ញ៉ាប៊ិច ខេត្ត ដុងណាយ ធ្វើពិធីកិច្ចបណ្តេញខ្មោចបិសាច សុំសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។ រូបថត៖ ក ហ្កឿយហ៍
ព្រះសង្ឃ និងពុទ្ធបរិស័ទ ខ្មែរ ធ្វើពិធីកិច្ចបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនអ្នកចែកឋាន។ រូបថត៖ ចិន្តា
ពិធីកិច្ចស្រង់ទឹកព្រះពុទ្ធប្បដិមាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីត្រូវបានបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ រៀបចំយ៉ាងស្រគត់ស្រគំ បង្ហាញទឹកចិត្តគោរពដោយស្មោះសរ និងបំណងប្រាថ្នាអំពីឆ្នាំថ្មីមួយប្រកបដោយភាពសុខសាន្ត សុភមង្គល។

អបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីឆ្នាំនេះ បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅខេត្ត វិញឡុង សប្បាយហើយកាន់តែមានក្តីសប្បាយថ្មីថែមទៀតខណៈពេលបរិយាកាសកក់ក្តៅសម្បូរសប្បាយ ស្ដុកស្ដម្ភបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលើគ្រប់ភូមិស្រុក។

គ្រួសារលោក ថាច់ វីឡា នៅឃុំ សុងឡុក ឲ្យដឹងថា ដោយសារគំរូផលិតកម្មប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពទាំងឡាយរួមជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ គិតគូរជាក់ស្តែងរបស់គណៈ​កម្មាធិការបក្ស អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន គ្រួសារលោកបានមានសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពដោយមានផ្ទៃដីធ្វើស្រែចំនួន ៣ ហិកតា គោបន្តពូជ ៣០ ក្បាល ផ្ទៃដីដាំដូងខ្ទិះចំនួន ១.០០០ ម៉ែត្រការ៉េ។ល។ ប្រាក់ចំណូលជិត ៦០០ លានដុងក្នុងមួយឆ្នាំ។

លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត វិញឡុង លោក ត្រឹន វ៉ាន់លៅ អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ និងប្រគេនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ថាច់ សុខសាន្ត អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាលសមាគមពុទ្ធសាសនា វៀតណាម ព្រះចៅអធិការវត្តអង្គររាជបូរី (អង្គ) សង្កាត់ ង្វៀតហ្វា។ រូបថត៖ ថាញ់ហ្វា
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិរដ្ឋសភាលោក ឡឹម វ៉ាន់ម៉ឹន (ទី ៧ ពីស្តាំទៅ) រួមជាមួយនឹងក្រុមការងារអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ និងប្រគេនទេយ្យវត្ថុព្រះសង្ឃវត្ត មុនីវង្សា បុប្ផារាម សង្កាត់ អានស្វៀន ខេត្ត កាម៉ៅ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ២០២៦។ រូបថត៖ ចិន្តា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជនជាតិនិងសាសនា លោក ង្វៀន ឌិញខាង អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ ជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ២០២៦ និងជូន​អំណោយដល់បណ្តាក្រុមគ្រួសារ ខ្មែរ មានជីវភាពខ្វះខាតនៅឃុំ ចូវថាញ់ ខេត្ត វិញឡុង។ រូបថត៖ ថាញ់ហ្វា

ក្នុងឱកាសនេះ ក្រុមការងាររបស់មជ្ឈិម មូលដ្ឋានជាច្រើនបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ ប្រគេនទេយ្យវត្ថុប្រគេនពរ និងជូនអំណោយជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ឡេ មិញហ៊ឹង ក៏បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរបងប្អូនជនជាតិ សមមិត្ត និងព្រះសង្ឃជនជាតិ ខ្មែរ ផងដែរ។ ការយកចិត្តទុកដាក់នេះ រួមជាមួយនឹងស្មារតីសាមគ្គីភាពរបស់ព្រះសង្ឃ ពុទ្ធបរិស័ទ ខ្មែរ បានរួមចំណែកធ្វើឲ្យ សម្បូរបែបផ្ទាំងគំនូរវប្បធម៌ចម្រុះបណ្តាជនជាតិ វៀតណាម រួមកម្លាំងគ្នាកសាងមាតុភូមិ សម្បូររុងរឿង។

ពិធីបំបួសនាគក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។ រូបថត៖ សឺនហេង
ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី នៅវត្ត សុរិយារាម ខ្វែងបបែលថ្មី ឃុំ ហ៊ឹងហូយ ខេត្ត កាម៉ៅ បានប្រព្រឹត្តឡើងពិធីប្រណាំងទូក ង ខ្នាតតូច ឬហៅថាទូកផ្កាចារ ឆ្នាំ ២០២៦ ទាក់ទាញកីឡាករកីឡាការិនីជាង ៣៦០ នាក់ចូលរួម។ រូបថត៖ ចិន្តា
បងប្អូនជនជាតិពុះកញ្ជ្រោលចូលរួមការប្រកួតបាល់ទាត់កសិករ ខ្មែរ វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង ឆ្នាំ ២០២៦ បានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុង កឹនធើ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។ រូបថត៖ ទ្រុងកៀន
ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី បញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត អានយ៉ាង រៀបចំសកម្មភាពលេងកម្សាន្តសប្បាយដ៏មានអត្ថន័យ​ជាច្រើនជូនកម្មាភិបាល យុទ្ធជនជាជនជាតិ ខ្មែរ។ រូបថត៖ វ៉ាន់ស៊ី

នៅកណ្តាលចង្វាក់រស់នៅសម័យទំនើប បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីនៅតែរក្សាបាន "ព្រលឹង" ជនជាតិដដែលឆ្លងតាមរយៈចង្វាក់រាំ ឡាំថូន និងមុខអារហារប្រពៃណីទាំងឡាយ។ នេះមិនត្រឹមតែជាឱកាសលេងកម្សាន្តសប្បាយប៉ុននោះទេ ថែមទាំងជាស្ពានមេត្រីតភ្ជាប់អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល បញ្ជាក់ពីកម្លាំងរស់រានដ៏ខ្លាំងក្លានៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ ខ្មែរ ភាគខាងត្បូង វៀតណាម ទៀតផង៕

តាម km-dantocmiennui.baotintuc.vn

