អ៊ូអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ខ្មែរ នៅភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេស វៀតណាម

ដើម្បីរៀបចំអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី មាមីងបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅគ្រប់ភូមិស្រុកមមាញឹករៀបចំ តុបតែងផ្ទះសំបែង និងរៀបចំគ្រឿងរណ្តាប់បូជា។ នៅតាមវត្តអារាម ខ្មែរ ពិធីកិច្ចប្រពៃណីជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងស្រគត់ស្រគំដូចជា៖ ពូនភ្នំខ្សាច់ បង្សុកូល ស្រង់ទឹកព្រះពុទ្ធប្បដិមា សម្តែងធម៌ទេសនាជាដើម។ ឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី ស្រស់ឆើតឆាយចម្រុះពណ៌សម្របខ្លួនជាមួយនឹងផ្សែងធូបបង្កើតបានជាបរិយាកាសដ៏ ពិសិដ្ឋ កក់ក្តៅ។
សម្របខ្លួនក្នុងបរិយាកាសអ៊ូអរនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ភូមិស្រុក ខ្មែរ ជាច្រើនរៀបចំល្បែងប្រជាប្រិយទាំងឡាយដូចជា៖ ទាញព្រ័ត្រ ចោលឈូង លោតបាវក្រចៅរួមជាមួយនឹងបណ្តាទម្រង់សិល្បៈពិសេសដាច់ដោយឡែក ដូចជា៖ រាំវង់ ច្រៀងយូកេ ជាដើម។ ជាពិសេស នៅឃុំ ហ៊ឹងហូយ ខេត្ត កាម៉ៅ បានប្រព្រឹត្តឡើងពិធីប្រណាំងទូក ង ខ្នាតតូច (ទូកផ្កាចារ) ទាក់ទាញកីឡាករកីឡាការិនីរាប់រយនាក់ក្នុង និងក្រៅខេត្តមកចូលរួម។ ពុទ្ធបរិស័ទប្រជាជន និងភ្ញៀវទេសចរច្រើនកុះករបានតាមដាន លើកទឹកចិត្តបង្កើតជាបរិយាកាស ផុលផុស ពុះកញ្ជ្រោល។
ចំពោះបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅឃុំ ញ៉ាប៊ិច ខេត្ត ដុងណាយ ចំណុចលេចធ្លោក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីឆ្នាំនេះគឺភាពឱឡារិកក្នុងពិធីកិច្ចប្រពៃណីទាំងឡាយនៅខ្ទមអ្នកតា និងតុបតែងផ្កាប្រាក់នៅផ្ទះ។ លោក ឡឹមម៉ែប នៅភូមិ ៥ ចែករំលែកថា ពិធីកិច្ចទាំងនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញទឹកចិត្តគោរពដោយស្មោះសរចំពោះបុព្វបុរសប៉ុននោះទេ ថែមទាំងបញ្ញើបំណងប្រាថ្នាអំពីឆ្នាំថ្មីមួយភ្លៀងខ្យល់អំណោយផល ភូមិស្រុកសុខសប្បាយ សាមគ្គីភាពសហគមន៍កាន់តែខ្ជាប់ខ្ជួនថែមទៀត។
អបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីឆ្នាំនេះ បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅខេត្ត វិញឡុង សប្បាយហើយកាន់តែមានក្តីសប្បាយថ្មីថែមទៀតខណៈពេលបរិយាកាសកក់ក្តៅសម្បូរសប្បាយ ស្ដុកស្ដម្ភបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលើគ្រប់ភូមិស្រុក។
គ្រួសារលោក ថាច់ វីឡា នៅឃុំ សុងឡុក ឲ្យដឹងថា ដោយសារគំរូផលិតកម្មប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពទាំងឡាយរួមជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ គិតគូរជាក់ស្តែងរបស់គណៈកម្មាធិការបក្ស អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន គ្រួសារលោកបានមានសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពដោយមានផ្ទៃដីធ្វើស្រែចំនួន ៣ ហិកតា គោបន្តពូជ ៣០ ក្បាល ផ្ទៃដីដាំដូងខ្ទិះចំនួន ១.០០០ ម៉ែត្រការ៉េ។ល។ ប្រាក់ចំណូលជិត ៦០០ លានដុងក្នុងមួយឆ្នាំ។
ក្នុងឱកាសនេះ ក្រុមការងាររបស់មជ្ឈិម មូលដ្ឋានជាច្រើនបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ ប្រគេនទេយ្យវត្ថុប្រគេនពរ និងជូនអំណោយជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ឡេ មិញហ៊ឹង ក៏បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរបងប្អូនជនជាតិ សមមិត្ត និងព្រះសង្ឃជនជាតិ ខ្មែរ ផងដែរ។ ការយកចិត្តទុកដាក់នេះ រួមជាមួយនឹងស្មារតីសាមគ្គីភាពរបស់ព្រះសង្ឃ ពុទ្ធបរិស័ទ ខ្មែរ បានរួមចំណែកធ្វើឲ្យ សម្បូរបែបផ្ទាំងគំនូរវប្បធម៌ចម្រុះបណ្តាជនជាតិ វៀតណាម រួមកម្លាំងគ្នាកសាងមាតុភូមិ សម្បូររុងរឿង។
នៅកណ្តាលចង្វាក់រស់នៅសម័យទំនើប បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីនៅតែរក្សាបាន "ព្រលឹង" ជនជាតិដដែលឆ្លងតាមរយៈចង្វាក់រាំ ឡាំថូន និងមុខអារហារប្រពៃណីទាំងឡាយ។ នេះមិនត្រឹមតែជាឱកាសលេងកម្សាន្តសប្បាយប៉ុននោះទេ ថែមទាំងជាស្ពានមេត្រីតភ្ជាប់អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល បញ្ជាក់ពីកម្លាំងរស់រានដ៏ខ្លាំងក្លានៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ ខ្មែរ ភាគខាងត្បូង វៀតណាម ទៀតផង៕