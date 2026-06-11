Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ចំណុចសំខាន់ៗ

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម លើកឡើងទិសដៅសំខាន់ៗចំនួន ៥ សម្រាប់កិច្ចការបរទេស

 កិច្ចការបរទេសត្រូវតែអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងស័ក្តិសម នឹងឋានៈនិងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ប្រជាជាតិ ដោយរួមចំណែកដល់ការអះអាងនូវរូបភាពប្រទេសវៀតណាមឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន សន្តិភាព សហប្រតិបត្តិការ និងមានការទទួលខុសត្រូវ។

ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទ។ (រូបថត៖ VNA)

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា នៅអគាររដ្ឋសភា (ទីក្រុងហាណូយ) ការិយាល័យនយោបាយ គណៈលេខាមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម បានរៀបចំសន្និសីទទូទាំងប្រទេស ដើម្បីសិក្សា រៀនសូត្រ​ ជ្រួតជ្រាប និងអនុវត្តន៍សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៦ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៦ របស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីការអនុវត្តគោលមាគ៌ាកិច្ចការបរទេសនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី ១៤។ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម បានចូលរួមនិងថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំសន្និសីទ។ អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទនេះក៏មានវត្តមាន នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Le Minh Hung ប្រធានរដ្ឋសភា លោក Tran Thanh Man សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខា លោក Tran Cam Tu ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់បក្ស រដ្ឋ និងប្រតិភូចំនួន ៨០០ នាក់ផងដែរ។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម បានចូលរួមនិងថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំសន្និសីទ។ (រូបថត៖ VNA)

ថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំនៅសន្និសីទ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅពេលដែលប្រទេសជាតិឈានចូល យុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី កិច្ចការបរទេសត្រូវបានកំណត់ថា ជាកិច្ចការ "សែនសំខាន់ និងជាប្រចាំ" ដោយដើរតួនាទីត្រួសត្រាយក្នុងការការពារមាតុភូមិតាំងពីដំបូងទីនិងពីចម្ងាយ និងបង្កើតបរិយាកាសអន្តរជាតិអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ កិច្ចការបរទេសត្រូវតែអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងស័ក្តិសម នឹងឋានៈនិងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ប្រជាជាតិ ដោយរួមចំណែកដល់ការអះអាងនូវរូបភាពប្រទេសវៀតណាមឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន សន្តិភាព សហប្រតិបត្តិការ និងមានការទទួលខុសត្រូវ។ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកិច្ចការបរទេសគឺស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ និងភាពធន់របស់ប្រជាជាតិ ដោយធានាផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជាតិ ដាក់ប្រជាជនជាស្នូលនៃគោលនយោបាយទាំងអស់ ហើយចាត់ទុកការចូលរួមចំណែកដល់សហគមន៍អន្តរជាតិជាការទទួលខុសត្រូវ។

ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទ។ រូបថត៖ VNA

ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននោះ អគ្គលេខាបក្ស​ ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា កិច្ចការបរទេសក្នុងរយៈពេលខាងមុខ គួរតែ ផ្តោតលើទិសដៅសំខាន់ៗចំនួនប្រាំ៖ ទីមួយ លើកកម្ពស់តួនាទីជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការរក្សាបរិយាកាសសន្តិភាព និងស្ថិរភាព បង្កើតស្ថានភាពអន្តរជាតិអំណោយផលសម្រាប់ប្រទេសជាតិ។ ទីពីរ នាំឱ្យកិច្ចការបរទេសក្លាយជាកម្លាំងចលករដើម្បីបើកលំហអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗ ដែលតភ្ជាប់ជាមួយនឹងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសជាតិ។ ទីបី ចូលរួមចំណែកប្រកបដោយភាពម្ចាស់ការនិងទំនួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ លើកកម្ពស់តួនាទី និងឋានៈរបស់វៀតណាមនៅក្នុងយន្តការពហុភាគី។ ទីបួន លើកកម្ពស់ឋានៈជាតិឱ្យស័ក្តិសមនឹងឋានៈប្រវត្តិសាស្ត្រ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ រួមចំណែកវិជ្ជមានដល់អរិយធម៌មនុស្សជាតិ។ ទីប្រាំ កសាងផ្នែកការទូតលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ទំនើប វិជ្ជាជីវៈ និងស្របតាមភារកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រនៃយុគសម័យថ្មី៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ បើកសម័យប្រជុំលើកទី៣

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ បើកសម័យប្រជុំលើកទី៣

លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី៣ (សម័យប្រជុំប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦)។ 
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top