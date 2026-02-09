ចំណុចសំខាន់ៗ
សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សគឺជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ខេត្តឡាវកាយអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
តំបន់តាំងទីលំនៅថ្មីសម្រាប់ប្រជាជននៅភូមិនូ (Nu) (ខេត្ត ឡាវកាយ) កំពុងលេចចេញជារូបរាងបន្តិចម្តងៗ។ រូបថត៖ VNA
ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៤ របស់បក្ស ខេត្តឡាវកាយបានកំណត់ការជ្រួតជ្រាប និងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតគឺជាភារកិច្ចសំខាន់។
តាន់ហប គឺជាឃុំមួយក្នុងចំណោមឃុំដំបូងគេនៅក្នុងខេត្តឡាវកាយបានជ្រួតជ្រាបយ៉ាងឆាប់រហ័សអំពីស្មារតីនៃមហាសន្និបាតបក្ស។ លោកហា ជុង គៀន ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ បានឲ្យដឹងថា៖ “ជាមួយនឹងភារកិច្ចសំខាន់ៗ ដែលត្រូវបានកំណត់ គណៈកម្មាធិការបក្ស និងប្រជាជននៃឃុំតាន់ហប កំពុងរៀបចំផែនការ ដោយប្តេជ្ញាអនុវត្តន៍រាល់សេចក្តីណែនាំ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស និងរបស់ខេត្ត ដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាជាក់ស្តែង ដើម្បីឱ្យគោលនយោបាយ ឈានចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងជួយប្រជាជនលុបបំបាត់ភាព អត់ឃ្លាន និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ”។
ការដាក់បញ្ចូលសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បក្សទៅដល់ប្រជាជន ត្រូវបានឃុំតាន់ហប តាមរយៈកិច្ចប្រជុំសាខាបក្ស និងកិច្ចប្រជុំភូមិ ដោយភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងបញ្ហាបន្ទាន់បំផុតនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងផលិតកម្ម។ លោក យឿង វ៉ាន់មិញ លេខាសាខាបក្សភូមិឌោន គេត ឃុំតាន់ហប បានចែក រំលែកថា៖ “បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មជ្ឈិម ឃុំនិងភូមិនានា នឹងផ្សព្វផ្សាយ យ៉ាងទូលំទូលាយដល់ប្រជាជន។ យើងដាក់ទំនុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើការដឹកនាំរបស់បក្ស ដើម្បីនាំយកសេចក្តីសម្រេចនេះឈានចូលជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងបំពេញតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច”។
មិនត្រឹមតែនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនៅគ្រប់មន្ទីរ និងវិស័យនានានៅក្នុងខេត្តឡាវកាយ ក៏កំពុងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងសកម្មនូវកម្មវិធីសកម្មភាព ដោយភ្ជាប់សេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ និងសេចក្តីសម្រេចនៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តលើវិស័យជាច្រើន។
លោក យឿង ឌឹក ហ៊ុយ ប្រធាននាយកដ្ឋានឃោសនាការ និងចលនាមហាជន នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ឡាវ កាយ បានថ្លែងថា ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន មិនត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុងវិស័យ និងកម្រិតនីមួយៗប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងកម្មវិធីសកម្មភាពដ៏ទូលំទូលាយ និងឯកភាពនៅទូទាំងខេត្ត ដែលរួមបញ្ចូលទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ សង្គម រហូតដល់សន្តិសុខការពារជាតិ៖
“រាល់សេចក្តីសម្រេចទាំងនេះ យើងនឹងអណុវត្តន៍យ៉ាងទូលំទូលាយតាមរយៈវិធានការផ្សេងៗ ដោយសង្ឃឹមថា កម្មាភិបាល បក្ខជនម្នាក់ៗ និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ សុទ្ធតែត្រូវបានយល់ជាជ្រាប។ ពីទីនោះ មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងធ្វើឱ្យកម្មវិធីសកម្មភាពកាន់តែច្បាស់លាស់មិនត្រឹមតែសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ភ្នាក់ងារ អង្គភាព និងមូលដ្ឋាននីមួយៗផងដែរ”។
ពីសេចក្តីសម្រេចរហូតដល់សកម្មភាពជាក់ស្តែង ឡាវ កាយ កំពុងបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្តេជ្ញាចិត្តខាងនយោបាយខ្ពស់ និងវិធីសាស្រ្តមានលក្ខណៈរៀបរាយក្នុងការនាំយកសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតបក្សជាតិលើកទី ១៤ ឈានចូលជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ នេះមិនត្រឹមតែជាឯកភាពនៃការយល់ដឹងប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាជំនឿជាក់លើគោលនយោបាយរបស់បក្ស ដោយមានគោលបំណងកសាងឡាវ កាយ ឱ្យក្លាយជាប៉ូលកំណើនដ៏សំខាន់មួយរបស់បណ្តាខេត្តភាគពាយ័ព្យក្នុងដំណាក់កាលថ្មី៕