វៀតណាម ៖ សម័យថ្មី

វៀតណាមបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពក្នុងការ​បណ្តុះបណ្តាលការ​រក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិទើបបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីសេនាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNSOC) ដែលរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម បានបំពេញតាមស្តង់ដារបណ្តុះបណ្តាលមុនពេលដាក់ពង្រាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

លោក Harinder Sood ប្រធានទីភ្នាក់ងារបណ្តុះបណ្តាល ក្រោមនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រដល់ភាគីវៀតណាម។ រូបថត៖ នាយកដ្ឋានរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម

នេះជាលើកដំបូង ដែលវៀតណាមមានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការរក្សាសន្តិភាពដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយគូសសញ្ញាជំហានអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់ នៃសមត្ថភាពបណ្តុះបណ្តាល និងការធ្វើ សមាហរណកម្មអន្តរជាតិនៃកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់វៀតណាម។

គ្រូបង្វឹក និងសិក្ខាកាមថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល UNSOC ឆ្នាំ ២០២៦។ រូបថត៖ នាយកដ្ឋានរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម

នាថ្ងៃទី១១ ខែមីនា នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក លោក Harinder Sood ប្រធានទីភ្នាក់ងារបណ្តុះបណ្តាល ក្រោមនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រដល់ភាគីវៀតណាម។

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាល UNSOC របស់វៀតណាមបំពេញស្តង់ដាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ រូបថត៖ នាយកដ្ឋានរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម

មុននោះ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល UNSOC ឆ្នាំ២០២៦ ត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលនៃនាយកដ្ឋានរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម ដោយមានការចូលរួមពីសិក្ខាកាមចំនួន៤១នាក់ មកពីវៀតណាមនិងប្រទេសជាច្រើនទៀត។ ការទទួលស្គាល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះវគ្គបណ្តុះបណ្តាល UNSOC របស់វៀតណាមគឺ ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ ដែលគូសសញ្ញាការអភិវឌ្ឍអំពីគុណភាព ក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរក្សាសន្តិភាពរបស់វៀតណាម ដោយបញ្ជាក់ពីជំនាញវិជ្ជាជីវៈ វិធីសាស្រ្តបណ្តុះបណ្តាល និងកម្មវិធីសិក្សារបស់វៀតណាមបានបំពេញតាមស្តង់ដាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងពេញលេញ៕

យោងតាមការស្ថិតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បច្ចុប្បន្ននេះ មានតែប្រហែល ៥០ ប្រទេសប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងពិភពលោក ដែលមានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាបំពេញតាមស្តង់ដារ រួមទាំងប្រទេសចំនួន ១៤ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក និងប្រទេសចំនួន ៤ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍៕ 

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ផ្កាដ៏មោះមុតបង្ហាញភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ Abyei

ផ្កាដ៏មោះមុតបង្ហាញភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ Abyei

តំបន់ Abyei គឺជាតំបន់មានដីស្ងួតរឹង និងជម្លោះនៅកណ្តាលទ្វីបអាហ្វ្រិក អាកាសធាតុមិនត្រឹមតែក្តៅខ្លាំងដោយសីតុណ្ហភាពប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងការលំបាកនៃការរស់នៅទៀតផង។ ថ្វីត្បិត ក្រោមព្រះអាទិត្យ និងខ្យល់ក្ដៅក៏ដោយក៏នៅមានផ្កាដ៏មោះមុតបង្ហាញភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់។
