វៀតណាម ៖ សម័យថ្មី
វៀតណាមបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
អង្គការសហប្រជាជាតិទើបបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីសេនាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNSOC) ដែលរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម បានបំពេញតាមស្តង់ដារបណ្តុះបណ្តាលមុនពេលដាក់ពង្រាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
នេះជាលើកដំបូង ដែលវៀតណាមមានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការរក្សាសន្តិភាពដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយគូសសញ្ញាជំហានអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់ នៃសមត្ថភាពបណ្តុះបណ្តាល និងការធ្វើ សមាហរណកម្មអន្តរជាតិនៃកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់វៀតណាម។
នាថ្ងៃទី១១ ខែមីនា នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក លោក Harinder Sood ប្រធានទីភ្នាក់ងារបណ្តុះបណ្តាល ក្រោមនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រដល់ភាគីវៀតណាម។
មុននោះ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល UNSOC ឆ្នាំ២០២៦ ត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលនៃនាយកដ្ឋានរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម ដោយមានការចូលរួមពីសិក្ខាកាមចំនួន៤១នាក់ មកពីវៀតណាមនិងប្រទេសជាច្រើនទៀត។ ការទទួលស្គាល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះវគ្គបណ្តុះបណ្តាល UNSOC របស់វៀតណាមគឺ ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ ដែលគូសសញ្ញាការអភិវឌ្ឍអំពីគុណភាព ក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរក្សាសន្តិភាពរបស់វៀតណាម ដោយបញ្ជាក់ពីជំនាញវិជ្ជាជីវៈ វិធីសាស្រ្តបណ្តុះបណ្តាល និងកម្មវិធីសិក្សារបស់វៀតណាមបានបំពេញតាមស្តង់ដាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងពេញលេញ៕