លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបលើកទី ៨០ ទិវាប្រពៃណីវិជ្ជាស្ថានសន្តិសុខប្រជាជន

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦ នៅទីក្រុងហាណូយ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបលើកទី ៨០ ទិវាប្រពៃណីវិជ្ជាស្ថានសន្តិសុខប្រជាជន (ថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៤៦ - ថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦) និងពិធីទទួលកិត្តិនាមវីរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជន (ជាលើកទីបី)៕
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបលើកទី ៨០ ទិវាប្រពៃណីវិជ្ជាស្ថានសន្តិសុខប្រជាជន។ រូបថត៖ ផាម កៀន/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាណែនាំ។ រូបថត៖ ថុង ញ៉ឹត/ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម
ឧត្តមសេនីយ៍ទោ សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត ទ្រីញ ង៉ុក ក្វៀន នាយកវិជ្ជាស្ថានសន្តិសុខប្រជាជនអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថា។ រូបថត៖ ផាម កៀន/ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម រួមជាមួយគណៈប្រតិភូដទៃទៀត ចូលរួមពិធីសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលនៃវិជ្ជាស្ថានសន្តិសុខប្រជាជន។ រូបថត៖ ផាម កៀន/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម រួមជាមួយគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបលើកទី ៨០ ទិវាប្រពៃណីវិជ្ជាស្ថានសន្តិសុខប្រជាជន។ រូបថត៖ ថុង ញ៉ឹត/ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម អញ្ជើញប្រគល់កិត្តិនាមវីរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនដល់វិជ្ជាស្ថានសន្តិសុខប្រជាជន។ រូបថត៖ ថុង ញ៉ឹត/ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម រួមជាមួយគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍។ រូបថត៖ ថុង ញ៉ាត់/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម
តាម កាសែតព័ត៌មាននិងជនជាតិ