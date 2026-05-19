លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង៖ ‘កូនសោមាស’ វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា ផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា នៅ ហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង អញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរទិវាវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានិងផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋ វៀតណាម ថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា និងកិច្ចប្រជុំដាក់ដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាជាយុទ្ធសាស្ត្រក្រោមប្រធានបទ "វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា ផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋនិងបរិវត្តកម្មឌីជីថល - កម្លាំងជំរុញចម្បងនៃគំរូកំណើនថ្មី"។
ដោយត្រង់ៗ ចង្អុលបង្ហាញច្បាស់គុណវិបត្តិ ដែនកំណត់ទាំងឡាយក្នុងសកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា ផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថា ក្នុងយុគសម័យដែលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា ផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋអភិវឌ្ឍនិងផ្លាស់ប្តូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ប្រកួតប្រជែងសកលកាន់តែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ប្រទេសជាតិណាមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នឹងក្តាប់បានឱកាសដើម្បីឈោងឈានឡើង អភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយចីរភាព។
ដោយមានគោលដៅក្លាយជាប្រទេសឧស្សាហកម្មទំនើបនៅឆ្នាំ ២០៣០ និងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៤៥ វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា ផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋនិងបរិវត្តកម្មឌីជីថលត្រូវបានកំណត់ថាជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ ជា “កូនសោមាស” ជាកត្តាស្លាប់រស់ដើម្បីធ្វើឱ្យបំណងប្រាថ្នាយ៉ាងប្ដូរផ្ដាច់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្លាយជាការពិតជាក់ស្ដែង។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង អំពាវនាវកងជួរអ្នកបញ្ញវន្ត អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ជំនាញការ ធុរជន សហគមន៍ធុរកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានិងសង្គមទាំងមូលបន្តលើកស្ទួយស្មារតីស្នេហាជាតិ បំណងប្រាថ្នាចូលរួមដ៏ក្លៀវក្លា ស្មារតីផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងក្លា រួមដៃជាមួយគ្នាកសាងខឿនវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋ វៀតណាម អភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លា រួមចំណែកកសាងប្រទេស វៀតណាម សម្បូររុងរឿង វិបុលភាព ស៊ីវិល័យ សុភមង្គល៕