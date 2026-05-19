Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

វប្បធម៌

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង៖ ‘កូនសោមាស’ វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា ផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា នៅ ហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង អញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរទិវាវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានិងផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋ វៀតណាម ថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា និងកិច្ចប្រជុំដាក់ដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាជាយុទ្ធសាស្ត្រក្រោមប្រធានបទ "វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា ផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋនិងបរិវត្តកម្មឌីជីថល - កម្លាំងជំរុញចម្បងនៃគំរូកំណើនថ្មី"។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង អញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរទិវាវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានិងផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋ វៀតណាម និងកិច្ចប្រជុំដាក់ដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាជាយុទ្ធសាស្ត្រ។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង និងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរទិវាវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានិងផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋ វៀតណាម និងកិច្ចប្រជុំដាក់ដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាជាយុទ្ធសាស្ត្រ។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានិងផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋ វៀតណាម និងកិច្ចប្រជុំដាក់ដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាជាយុទ្ធសាស្ត្រ។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាលោក វូ ហាយគ្វន់អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាបើកពិធី។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ដោយត្រង់ៗ ចង្អុលបង្ហាញច្បាស់គុណវិបត្តិ ដែនកំណត់ទាំងឡាយក្នុងសកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា ផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថា ក្នុងយុគសម័យដែលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា ផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋអភិវឌ្ឍនិងផ្លាស់ប្តូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ប្រកួតប្រជែងសកលកាន់តែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ប្រទេសជាតិណាមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នឹងក្តាប់បានឱកាសដើម្បីឈោងឈានឡើង អភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយចីរភាព។

ដោយមានគោលដៅក្លាយជាប្រទេសឧស្សាហកម្មទំនើបនៅឆ្នាំ ២០៣០ និងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៤៥ វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា ផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋនិងបរិវត្តកម្មឌីជីថលត្រូវបានកំណត់ថាជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ ជា កូនសោមាសជាកត្តាស្លាប់រស់ដើម្បីធ្វើឱ្យបំណងប្រាថ្នាយ៉ាងប្ដូរផ្ដាច់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្លាយជាការពិតជាក់ស្ដែង។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង អំពាវនាវកងជួរអ្នកបញ្ញវន្ត អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ជំនាញការ ធុរជន សហគមន៍ធុរកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានិងសង្គមទាំងមូលបន្តលើកស្ទួយស្មារតីស្នេហាជាតិ បំណងប្រាថ្នាចូលរួមដ៏ក្លៀវក្លា ស្មារតីផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងក្លា រួមដៃជាមួយគ្នាកសាងខឿនវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រតិដ្ឋ វៀតណាម អភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លា រួមចំណែកកសាងប្រទេស វៀតណាម សម្បូររុងរឿង វិបុលភាព ស៊ីវិល័យ សុភមង្គល៕

តាម កាសែតព័ត៌មាននិងជនជាតិ

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ស្ត្រីវៀតណាម - ពីការផ្តល់អំណាច ដល់ការណែនាំអភិវឌ្ឍ

ស្ត្រីវៀតណាម - ពីការផ្តល់អំណាច ដល់ការណែនាំអភិវឌ្ឍ

ស្ត្រីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែបង្ហាញឲ្យ​គេ​ឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់នូវតួនាទីរបស់ពួកគេ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top