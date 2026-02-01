ពិធីបុណ្យវប្បធម៌វៀតណាមឆ្នាំ២០២៦ នៅទីក្រុងហូជីមិញ

ពិធីបុណ្យវប្បធម៌វៀតណាមឆ្នាំ២០២៦ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌មួយដែលមានគោលបំណងលើកតម្កើងម្លៃប្រពៃណី និងផ្សព្វផ្សាយលក្ខណៈវប្បធម៌វៀតណាមតាមរយៈអក្សរផ្ចង់ អាវផាយ (សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីវៀតណាម) និងសូត្រវៀតណាម ដែលជានិមិត្តសញ្ញាពិសេស តភ្ជាប់ជាមួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនវៀតណាមគ្រប់ជំនាន់។
ចំណុចសំខាន់ៗ គឺកម្មវិធីសរសេរអក្សរផ្ចង់ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកសរសេរអក្សរផ្ចង់ជាង ១០០០ នាក់មកពីខេត្ត និងទីក្រុងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេស។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ពិធីបុណ្យនេះមានការសម្ដែងសិល្បៈ និងលំហវប្បធម៌ ដោយមានសកម្មភាពជាច្រើន។
តាមរយៈសកម្មភាពជាច្រើន ពិធីបុណ្យនេះរួមចំណែកបំផុសមោទនភាពជាតិ និងផ្សព្វផ្សាយសារវិជ្ជមានសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីប្រកបដោយសុខសាន្ត និងវិបុលភាព៕
|មណ្ឌលទេសចរណ៍វប្បធម៌ Suoi Tien ទទួលភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ២០២៦
|ការសរសេរអក្សរផ្ចង់ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកសរសេរអក្សរផ្ចង់ជាង ១០០០ នាក់នៅទូទាំងប្រទេស
|ការសម្តែងស្គរនៅពិធីបុណ្យវប្បធម៌វៀតណាមឆ្នាំ២០២៦
|ការសម្តែងតន្ត្រីប្រពៃណីសម្រាប់អ្នកទស្សនា
|ការបង្ហាញម៉ូតអាវផាយ និងសូត្រប្រពៃណីដែលបន្សល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍ល្អដល់អ្នកទស្សនា
|បរិយាកាសរស់រវើកនៃពិធីបុណ្យនេះបានរួមចំណែកដល់ការជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៃទីក្រុងហូជីមិញ