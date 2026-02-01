Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

វប្បធម៌

ពិធីបុណ្យវប្បធម៌វៀតណាមឆ្នាំ២០២៦ នៅទីក្រុងហូជីមិញ

ពិធីបុណ្យវប្បធម៌វៀតណាមឆ្នាំ២០២៦ នៅមណ្ឌលទេសចរណ៍វប្បធម៌ Suoi Tien ទីក្រុងហូជីមិញ ផ្តល់ជូននូវចំណាប់អារម្មណ៍រល្អសម្រាប់អ្នកទស្សនាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។

ពិធីបុណ្យវប្បធម៌វៀតណាមឆ្នាំ២០២៦ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌មួយដែលមានគោលបំណងលើកតម្កើងម្លៃប្រពៃណី និងផ្សព្វផ្សាយលក្ខណៈវប្បធម៌វៀតណាមតាមរយៈអក្សរផ្ចង់ អាវផាយ (សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីវៀតណាម) និងសូត្រវៀតណាម  ដែលជានិមិត្តសញ្ញាពិសេស តភ្ជាប់ជាមួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនវៀតណាមគ្រប់ជំនាន់។

ចំណុចសំខាន់ៗ គឺកម្មវិធីសរសេរអក្សរផ្ចង់ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកសរសេរអក្សរផ្ចង់ជាង ១០០០ នាក់មកពីខេត្ត និងទីក្រុងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេស។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ពិធីបុណ្យនេះមានការសម្ដែងសិល្បៈ និងលំហវប្បធម៌ ដោយមានសកម្មភាពជាច្រើន។

តាមរយៈសកម្មភាពជាច្រើន ពិធីបុណ្យនេះរួមចំណែកបំផុសមោទនភាពជាតិ និងផ្សព្វផ្សាយសារវិជ្ជមានសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីប្រកបដោយសុខសាន្ត និងវិបុលភាព៕

មណ្ឌលទេសចរណ៍វប្បធម៌ Suoi Tien ទទួលភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ២០២៦

ការសរសេរអក្សរផ្ចង់ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកសរសេរអក្សរផ្ចង់ជាង ១០០០ នាក់នៅទូទាំងប្រទេស

ការសម្តែងស្គរនៅពិធីបុណ្យវប្បធម៌វៀតណាមឆ្នាំ២០២៦

 

ការសម្តែងតន្ត្រីប្រពៃណីសម្រាប់អ្នកទស្សនា

 

ការបង្ហាញម៉ូតអាវផាយ និងសូត្រប្រពៃណីដែលបន្សល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍ល្អដល់អ្នកទស្សនា

បរិយាកាសរស់រវើកនៃពិធីបុណ្យនេះបានរួមចំណែកដល់ការជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៃទីក្រុងហូជីមិញ

 

តាម kh.qdnd.vn

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យ ដើមក្រូចឃ្វិចបុរាណ ដែលបង្កើតរូបរាងជា សត្វសេះនាំមកភាពជោគជ័យ

«ស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យ» ដើមក្រូចឃ្វិចបុរាណ ដែលបង្កើតរូបរាងជា «សត្វសេះនាំមកភាពជោគជ័យ»

រុក្ខជាតិ ក្លាយទៅជា​ស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យ ដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មីវៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top