វប្បធម៌
ពិធីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ
ថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺជាពេលវេលាផ្ទេររវាងឆ្នាំចាស់ និងឆ្នាំថ្មី ទៅតាមហោរាសាស្ត្របុរាណ។ ក្បួនដង្ហែមហាសង្ក្រាន្តកំណត់ការផ្លាស់ប្តូរទេពធីតាគ្រប់គ្រង បង្ហាញពីទស្សនជំនឿប្រជាប្រិយអំពីប្តូរវេនតួនាទីរវាងទេពធីតាទាំងប្រាំពីរអង្គជាបុត្រីរបស់កបិលមហាព្រហ្ម។
ក្នុងបរិយាកាសទទួលទេវតានៅវត្តសិរីតេជោមហាទុប សង្កាត់ ភូឡើយ ទីក្រុង កឹនធើ តាំងពីព្រឹកព្រលឹម ពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញនាំយកចង្ហាន់ និងទេយ្យវត្ថុទៅប្រគេនព្រះសង្ឃ នាំគ្នាសូត្រធម៌នមសក្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រៃ និងរក្សាសីលប្រាំ។ បន្ទាប់មក ព្រះសង្ឃបន្តនិមន្តសូត្រធម៌បង្សុកូលឧទ្ទិសបុណ្យដល់អ្នកមានគុណ ឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយ ដោយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលចែកឋាននឹងបានទៅកើតក្នុងឋានសុខ ឋានសួគ៌ គាប់គួរឋានព្រះនិព្វាន។
លោកគ្រូអាចារ្យ ថាច់ សែន (វត្តមហាទុប) អញ្ជើញមានប្រសាសន៍ថា នៅឆ្នាំនេះ ពេលវេលាទេពធីតាយាងចុះមកគ្រប់គ្រងពិភពលោកប្រព្រឹត្តឡើងនៅម៉ោង ១០:៤៥ ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែចេត្រ តាមប្រតិទិនខ្មែរ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦ (ប្រតិទិនសូរិយាគតិ)។ នេះជាការសម្គាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរពីឆ្នាំចាស់ទៅឆ្នាំថ្មី។ ទេពធីតាឆ្នាំនេះស្លៀកពាក់ពណ៌ត្នោតចាស់ មានផ្កាឈូកសៀតត្រចៀក ដៃឆ្វេងកាន់ធ្នូ ដៃស្តាំកាន់ត្រីសូល៍។
យោងតាមលោកគ្រូអាចារ្យ សែន ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីឆ្នាំនេះ ជាពិសេសវត្តមហាទុបមានយុវជន ខ្មែរ ចំនួន ៤ នាក់ មានចិត្តជ្រះថ្លាចូលបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា បង្ហាញពីស្មារតីគុណធម៌ ហើយបន្តប្រពៃណីវប្បធម៌ សាសនាដ៏ល្អផូរផង់របស់ប្រជាជាតិ ត្រូវបានដំណើរការបំបួសនៅក្នុងរោងឧបោសថ។
ពុទ្ធបរិស័ទច្រើនកុះករបានតម្រង់ជាជួរៗ ដង្ហែមហាសង្ក្រាន្តជុំវិញព្រះវិហារ ៣ ជុំ។ នៅក្នុងដៃ មនុស្សម្នាកាន់គ្រឿងបូជាដូចជា ធូប ទៀន ផ្កាឈូក និងបច្ច័យបួនសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃ។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពិធីកិច្ចនៅវត្តអារាមរួច មាមីងពុទ្ធបរិស័ទត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ ដើម្បីរៀបចំរណ្ដាប់សក្ការៈ ហើយធ្វើពិធីថ្វាយទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីតាមប្រពៃណី។ ពិធីនេះពាំនាំមកនូវអត្ថន័យទេវតាប្រោះព្រំពរជ័យក្រុមគ្រួសារសុខក្សេមក្សាន្ត ជីវភាពរស់នៅវិបុលភាព ព្រមទាំងភ្ជាប់ដោយក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដ៏ជោគជ័យ ផលិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន ហើយរដូវកាលអំណោយផលទ្វេដង។
លោកស្រី ថាច់ ធី គីមសាង នៅអនុសង្កាត់ ៥ សង្កាត់ ភូលើយ ទីក្រុង កឹនធើ បានឲ្យដឹងថា "ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំម្តងៗ ខ្ញុំតែងតែវេចនំអន្សំ ហើយនំប្រពៃណីផ្សេងៗទៀត មានម្ហូបអាហារជាច្រើនមុខដើម្បីយកទៅវត្ត ហើយទុកឲ្យកូនៗ ចៅៗញ៉ាំក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណី"។
"ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណី រណ្ដាប់ទទួលទេវតាគឺមិនអាចខ្វះបានឡើយ។ ជាធម្មតាខ្ញុំរៀបចំប៉ុន្មានថ្ងៃមុន រៀបចំដាក់នៅលើតុកន្លែងដ៏ប្រសើរមួយនៅមុខផ្ទះដើម្បីថ្វាយទេវតាឆ្នាំថ្មី។ គ្រឿងបូជាគឺសមស្របទៅតាមឆ្នាំនីមួយៗ បង្ហាញពីការគោរពចំពោះទេវតាបានចុះមកគ្រប់គ្រងពិភពលោក និងគ្រប់គ្រងផែនដីពេញមួយឆ្នាំ" លោកស្រី គីម សាង ចែករំលែក។
មាមីងពុទ្ធបរិស័ទ ខ្មែរ ឈានចូលឆ្នាំថ្មីដោយមានក្តីសង្ឃឹមថាទេពតាប្រោះព្រំអំណោយផល ដ៏រលូន រុងរឿង ហើយជួយការពារឧបសគ្គ ជំងឺគ្រោះកាច ជីវភាពរស់នៅបរិបូរណ៍ សុភមង្គល សុខស្រួលតរៀងទៅ៕