ផ្កាម្ជុលព្រៃរីកស្គុះស្គាយ - "ធីតា" នៃតំបន់ព្រៃភ្នំខេត្ត Gia Lai ភ្ញាក់ឡើង

លោក Huynh Duc Bao ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ Vinh Thinh បានឲ្យដឹងថា មិនត្រឹមតែមកគយគន់ទេសភាពផ្ការីកប៉ុណ្ណោះទេ ភ្ញៀវទេសចរណ៍មកទីនេះ ថែមទាំងបានស្វែងយល់អំពីជីវភាពរបស់ប្រជាជនជនជាតិ Ba Na ទៀតផង។ ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ដើម្បីគយគន់ផ្កាម្ជុលនៅស្ទឹង Ta Ma មិនត្រឹមតែជួយផ្សព្វផ្សាយរូបភាពក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបើកចេញឱកាសបង្កើតមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់ប្រជាជនទៀតផង។ ជំនួសឱ្យការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការធ្វើស្រែចម្ការ ឥឡូវនេះប្រជាជនមានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតពីសេវាកម្មទេសចរណ៍ ដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាពនៃតំបន់ខ្ពង់រាបផងដែរ
រដូវផ្កាម្ជុលព្រៃ នៅស្ទឹង Ta Ma មិនត្រឹមតែជាអំណោយពីធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជានិមិត្តរូបនៃកម្លាំងរស់ដ៏ខ្លាំងក្លា នៃតំបន់ព្រៃភ្នំទៀតផង ដែលជាចំណុចភ្លឺមួយនៅលើផែនទីនៃ ឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិរបស់ខេត្ត Gia Lai។ បច្ចុប្បន្ននេះ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងប្រជាជននៅភូមិ Ha Ri កំពុងរៀបចំសម្រាប់ពិធីបុណ្យគយគន់ផ្កាម្ជុលព្រៃស្ទឹង Ta Ma លើកទីពីរ ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅចុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦។
អ្នកស្រី Tran My Linh ជាអ្នកទេសចរមកពីខេត្ត Khanh Hoa បានចែករំលែកថា៖ «ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្រស់ដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីនេះ។ ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ ទឹកអូរត្រជាក់ស្រួល ហើយនៅពេលគយគន់ចង្កោមផ្កាម្ជុលព្រៃដ៏ស្រស់ស្អាត ភាពអស់កម្លាំងបានបាត់ទៅទាំងស្រុង»។
ផ្កាម្ជុលព្រៃរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែក៏រសាត់បាត់ទៅយ៉ាងលឿនផងដែរ។ ដូច្នេះហើយ ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមិនខ្វល់ពីដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនោះទេ ដោយឆ្លៀតពេលទៅកាន់ស្ទឹង Ta Ma នៅពេលដែលបានឮថា ផ្កាម្ជុលចាប់ផ្តើមរីក។
កាលពីមុន ស្ទឹង Ta Ma គឺជាទីតាំងដាច់ស្រយាល ដែលមានតែអ្នកស្រុកស្គាល់ដល់តែប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែដោយសារសម្រស់ធម្មជាតិនៃផ្កាម្ជុលព្រៃ វាបានក្លាយជាបាតុភូតនៅលើបណ្តាញសង្គមយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃច្រាំងថ្មចោទ ក្លិនក្រអូបរបស់ផ្កាម្ជុល និងពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយនៃធម្មជាតិបានបង្កើតបរិយាកាសសុខសាន្ត ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលចូលចិត្តផ្សងព្រេង។
មកដល់ស្ទឹង Ta Ma នាពេលព្រឹកព្រលឹម នៅពេលដែលកាំរស្មីព្រះអាទិត្យដំបូងបានចាក់ចូលតាមចន្លោះស្លឹកឈើ ចង្កោមផ្កាពណ៌ក្រហមបានបន្លឺឡើង បង្កើតបានជាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត ជាទីមនោរម្យ។
ផ្កាម្ជុលព្រៃនៅខេត្ត Gia Lai ឬត្រូវបានហៅថា ជាផ្កាម្ជុលទឹក មានសម្រស់ធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ ដែលបង្កើតជាចំណុចលេចធ្លោសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ និងអ្នកស្រុកក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។
នៅក្នុងខែមីនា តំបន់ស្ទឹង Ta Ma (ឃុំ Vinh Thinh ខេត្ត Gia Lai) បានផ្លាស់ប្តូររូបរាងថ្មី ជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមនៃផ្កាម្ជុលព្រៃ។