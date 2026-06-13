ព្រឹត្តិការណ៍ - បុគ្គល
បណ្តឹងជាតិពុលពណ៌លឿងទុំ របស់លោកស្រី Tran To Nga នៅចំពោះមុខនឹងឱកាសផ្នែកច្បាប់ថ្មីនៅបារាំង
កាយវិការនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយដែលអាចផ្លាស់ប្តូរទិដ្ឋភាពផ្នែកច្បាប់ និង បើកផ្លូវសម្រាប់ការកាត់ក្តីឡើងវិញនៃសំណុំរឿងនេះ។ ដោយចែករំលែកក្តីសង្ឃឹមនៅចំពោះមុខសាលក្រមមានលក្ខណៈរបត់នេះ លោកស្រី Tran To Nga បានសម្តែងថា៖ “មេធាវីនៅក្នុងសវនាការជំរុំជំរះរបស់តុលាការកំពូលបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវក្តីសង្ឃឹមថា យើងអាចឈ្នះ។ ប្រសិនបើយើងឈ្នះ វានឹងកំណត់គំរូសម្រាប់ច្បាប់ថ្មីមួយនៅក្នុងពិភពលោក ដូច្នេះប្រទេសទាំងអស់ មិនថាខ្លាំងឬមានប៉ុណ្ណានោះទេ ដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មគឺត្រូវចោទប្រកាន់។ អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្តងទៀតថា៖ ខ្ញុំបានលះបង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំចំពោះការតស៊ូនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ដូច្នេះខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីបន្ត”។
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹទ្ធសភាបារាំង សមាជិកព្រឹទ្ធសភាកុម្មុយនិស្តបារាំង Michelle Gréaume បានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ខ្លួនលើលោកស្រី Tran To Nga និងជនរងគ្រោះដោយសារជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ៖ “ខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានមកទីនេះដើម្បីគាំទ្រជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកនៃផលិតផលគីមីពុលដែលប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាម...។ ក្នុងករណីលោកស្រី Tran To Nga ខ្ញុំគិតថា ប្រទេសបារាំងត្រូវមានតួនាទីក្នុងការទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះទាំងនេះ។ ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ កូនៗ និងចៅៗរបស់គាត់ទាំងអស់សុទ្ធតែរងផលប៉ះពាល់។ ប្រទេសបារាំងត្រូវតែការពារ ជំរុញ និងគាំទ្រពួកគេ។ ជំហររបស់គណបក្សយើងគឺគាំទ្រទាំងស្រុង។ យើងចង់ឃើញរឿងនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់ ហើយយើងចង់ឱ្យសាជីវកម្មពហុជាតិធំៗត្រូវបានផ្តន្ទាទោស ទូទាត់សង បង់ថ្លៃ និងទទួលស្គាល់កំហុសដែលពួកគេបានធ្វើលើប្រជាជន”។
តុលាការកំពូលបារាំងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា។ នេះមិនត្រឹមតែជាសាលក្រមសម្រាប់តែលោកស្រី Tran To Nga ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសសម្រាប់ទីក្រុងប៉ារីសក្នុងការសរសេរជំពូកថ្មីមួយនៃយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ដោយបង្ខំឱ្យសាជីវកម្មពហុជាតិទទួលខុសត្រូវចំពោះលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់នៃផលិតផលដែលពួកគេផ្គត់ផ្គង់ដល់យោធា៕