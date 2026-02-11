Báo Ảnh Việt Nam

ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន​វៀតណាម

បងប្អូនជនជាតិ ចាម ខេត្ត អានយ៉ាង សប្បាយរីករាយអបអរសាទរខែហូបបួស រ៉ាម៉ាដាន

ក្រុមតំណាងសហគមន៍សាសនាអ៊ីស្លាមខេត្ត អានយ៉ាង សហការជាមួយគណៈកម្មការព្រះវិហារ Nekmah រៀបចំពិធីអបអរសាទរខែ... 

នៅរសៀលថ្ងៃទី ៨ ខែ កុម្ភៈ នៅព្រះវិហារតូច Jamdul អ៊ីស្លាម (ឃុំ ចូវផុង ខេត្ត អានយ៉ាង) ក្រុមតំ ណាងសហគមន៍សាសនាអ៊ីស្លាមខេត្ត អានយ៉ាង សហការជាមួយគណៈកម្មការព្រះវិហារ Nekmah រៀបចំពិធីអបអរសាទរខែ ហូបបួស រ៉ាម៉ាដាន ដ៏មហោឡារិក ប្រតិទិន អ៊ីស្លាម ១៤៤៧ - សុរិយាគតិ ២០២៦។ នេះគឺជាពិធីដ៏សំខាន់ ដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតរបស់អ្នកកាន់សាសនា អ៊ីស្លាម។

02-potal-dong-bao-cham-an-giang-han-hoan-don-mung-thang-an-chay-ramadan-stand.jpg

តំណាង​នៃ​បញ្ជាការដ្ឋាន​យោធភូមិភាគ ៩ ជូនអំណោយក្រុម​តំណាង​សហគមន៍សាសនា ឥស្លាម ​ខេត្ត​ អានយ៉ាង ក្នុងឱកាសខែ ​រ៉ាម៉ាដាន។ រូបថត៖ កុងម៉ាវ - VNA
03-potal-dong-bao-cham-an-giang-han-hoan-don-mung-thang-an-chay-ramadan-stand.jpg
អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត អានយ៉ាង លោក ឡេ វ៉ាន់ភឿក (ខាងស្តាំ) ជូនអំណោយដល់ក្រុមតំណាងសហគមន៍សាសនា ឥស្លាម ខេត្ត អានយ៉ាង។ រូបថត៖ កុងម៉ាវ - VNA
04-potal-dong-bao-cham-an-giang-han-hoan-don-mung-thang-an-chay-ramadan-stand.jpg
អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត អានយ៉ាង លោក ឡេ វ៉ាន់ភឿក ជូនអំណោយដល់តំណាងគណៈកម្មការបណ្តាព្រះវិហារ សាសនាអ៊ីស្លាម ព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាម តូចៗ នៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត អានយ៉ាង។ រូបថត៖ កុងម៉ាវ - VNA

លោក ឡេ វ៉ាន់ភឿក អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត អានយ៉ាង មានបំណងចង់និងជឿថា ក្នុងអំឡុង ខែរ៉ាម៉ាដាន ឆ្នាំ ២០២៦ និងអំឡុងពេលខាងមុខ បងប្អូនជនជាតិសាសនា ឥស្លាម នឹងបន្តលើកស្ទួយបណ្តាតម្លៃដ៏ល្អប្រពៃនៃសាសនា អ៊ីស្លាម ពង្រឹងការផ្សារភ្ជាប់ក្នុងសហគមន៍បន្ថែម ចូលរួមកសាងជីវភាពវប្បធម៌នៅតំបន់លំនៅឋានយ៉ាងសកម្ម រួមដៃគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរនិងអង្គការមហាជនរនានាអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច - សង្គមរបស់មូលដ្ឋានដោយជោគជ័យ។ អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ គោរពនិងធានាសិទ្ធិសេរីភាពលើជំនឿ សាសនារបស់ប្រជាជន បង្កើតលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលដើម្បីបងប្អូនជនជាតិគ្រប់សាសនា ក្នុងនោះមានសហគមន៍សាសនា អ៊ីស្លាម ទៀតផង បដិបត្តិសាសនាប្រកបដោយស្ថិរភាព ត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់របស់ច្បាប់ រួមចំណែកដល់ការកសាងសង្គមមានស្ថិរភាព សន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។

05-potal-dong-bao-cham-an-giang-han-hoan-don-mung-thang-an-chay-ramadan-stand.jpg
តំណាងគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម ខេត្ត អានយ៉ាង ជូនអំណោយដល់ក្រុមតំណាងសហគមន៍សាសនា ឥស្លាម ខេត្ត អានយ៉ាង។ រូបថត៖ កុងម៉ាវ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម។

លោក Haji Jacky ប្រធានក្រុមតំណាងសហគមន៍សាសនា ឥស្លាម ខេត្ត អានយ៉ាង ឱ្យដឹងថា ខែរ៉ាម៉ាដាន (ឬ ហៅថា ជាខែនៃសេចក្តីស្រឡាញ់) ជាពិធីដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ្នកកាន់សាសនា ឥស្លាម។ ខែ រ៉ាម៉ាដាន ឆ្នាំនេះ (ប្រតិទិនអ៊ីស្លាមឆ្នាំ ១៤៤៧) ប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ខែ កុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មីនា។ មាមីងបងប្អូនជនជាតិ ចាម កាន់សាសនា អ៊ីស្លាម នៅក្នុងខេត្តគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងពេញលេញនូវពិធីប្រពៃណីដូចជា៖ ការអធិស្ឋានអ៊ីសា សូត្រព្រះគម្ពីរ គួរអាន ការអធិស្ឋានសុំសន្តិភាពនិងសកម្មភាពសង្គមសប្បុរសធម៌ជាច្រើន សកម្មកីឡាសិល្បៈផ្លាស់ប្តូរប្រពៃណីជាដើម។

06-potal-dong-bao-cham-an-giang-han-hoan-don-mung-thang-an-chay-ramadan-stand.jpg
អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត អានយ៉ាង លោក ឡេ វ៉ាន់ភឿក ជូនអំណោយដល់តំណាងគណៈកម្មការបណ្តាព្រះវិហារអ៊ីស្លាម ព្រះវិហារអ៊ីស្លាមតូចៗ នៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត អានយ៉ាង។ រូបថត៖ កុងម៉ាវ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម។
07-potal-dong-bao-cham-an-giang-han-hoan-don-mung-thang-an-chay-ramadan-stand.jpg
ទស្សនីយភាពសិល្បៈទទួលស្វាគមន៍នៅក្នុងពិធី។ រូបថត៖ កុងម៉ាវ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម។
08-potal-dong-bao-cham-an-giang-han-hoan-don-mung-thang-an-chay-ramadan-stand.jpg
អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត អានយ៉ាង លោក ឡេ វ៉ាន់ភឿក ជូនអំណោយដល់តំណាងគណៈកម្មការបណ្តាព្រះវិហារសាសនា អ៊ីស្លាម ព្រះវិហារសាសនា អ៊ីស្លាម តូចៗ នៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត អានយ៉ាង ក្នុងឱកាសខែ រ៉ាម៉ាដាន។ រូបថត៖ កុងម៉ាវ- ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម។
09-potal-dong-bao-cham-an-giang-han-hoan-don-mung-thang-an-chay-ramadan-stand.jpg
អនុប្រធានឃោសនាអប់រំនិងប្រជាចលនាខេត្ត អានយ៉ាង លោក ង្វៀន ហ៊ឺវធិញ (ខាងឆ្វេង) ជូនផ្កាអបអរសាទរក្រុមតំណាងសហគមន៍សាសនា ឥស្លាម។ រូបថត៖ កុងម៉ាវ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម។

បច្ចុប្បន្ននៅខេត្ត អានយ៉ាង មានអ្នកកាន់សាសនា ឥស្លាម ជាង ២១.៥៩០ នាក់ ស្មើនឹង ០,៤៣% នៃចំនួនប្រជាជន រស់នៅប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងភូមិ ចាម ចំនួន ៩ ចំណុះបណ្តាឃុំ ចូវផុង វិញហ៊ៅ មៃឌឹក វិញអាន ភូតឹន តៃអៀន (មួយចំនួនតូចរស់នៅសង្កាត់ ចូវដុក និងសង្កាត់ ឡុងស្វៀន)។ បងប្អូនជនជាតិ ចាម គោរពបូជានៅព្រះវិហារចំនួន ១២ និងព្រះវិហារតូចៗ ចំនួន ១៦។ ជាទូទៅមាមីងបងប្អូនប្រកបរបរលក់ដូរខ្នាតតូច ចិញ្ចឹមសត្វ ត្បាញសំពត់ ប៉ាក់ត្បាញនិងនេសាទជលផលនៅទន្លេ៕

តាម km-dantocmiennui.baotintuc.vn

