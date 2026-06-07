ក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិ កងកម្លាំងប៉ូលិសចរាចរណ៍ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ការទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រួសារនីមួយៗ ផងដែរ។ ពាក្យពេចន៍ក្រើនរំលឹកដូចជា ដាច់ខាតមិនបើកបរក្រោយពីពិសាស្រាបៀរ មិនប្រគល់ម៉ូតូឱ្យទៅអនីតិជនជាដើម ហើយត្រូវបានប្រាប់ម្តងហើយម្តងទៀតជាច្រើនលើកច្រើនសារ ប្រៀបដូចជាបណ្តុះសតិសម្បជញ្ញៈផ្តើមពីឫសគល់ ពីគ្រួសារនីមួយៗ រហូតដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងភូមិ។
វៀតណាម - យុគសម័យថ្មី
នាំយកច្បាប់ឱ្យកាន់តែខិតជិតនឹងបងប្អូនបណ្តាជនជាតិភាគតិចថែមទៀត
កិច្ចការផ្សព្វផ្សាយបានរៀបចំឡើងជាប្រចាំចំនួន ៤០ ពេល ទាក់ទាញអ្នកចូលរួមរាប់ពាន់លើកនាក់ មកចូលរួម គ្របដណ្តប់ចាប់ពីផ្សារណាត់រហូតដល់ភូមិនិគមនីមួយៗ។ ចំនួននេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំតស៊ូរបស់កងកម្លាំងប៉ូលិសចរាចរណ៍ក្នុងការនាំយកច្បាប់ចរាចរណ៍ឱ្យកាន់តែខិតជិតនឹងបងប្អូនបណ្តាជនជាតិភាគតិចបន្ថែមទៀតនៅតំបន់ភ្នំពេលចូលរួមចរាចរ។
ទន្ទឹមនឹងការជំរុញកិច្ចការឃោសនា ការិយាល័យប៉ូលិសចរាចរណ៍ (នគរបាលខេត្ត ឡាយចូវ) បានដឹកនាំក្រុមពិនិត្យការប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ ផ្តល់បណ្ណបើកបរយានយន្តផ្លូវគោកឲ្យរឹតបន្តឹងការប្រឡង និងការផ្តល់បណ្ណបើកបរ ប្រភេទ A1 នៅរាល់វគ្គប្រឡងទាំងអស់ ចាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសាររហូតដល់ដំណើរការប្រឡងរបស់បេក្ខជនម្នាក់ៗ។ ជាពិសេស អង្គភាពសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនដឹកជញ្ជូន ឡាវកាយ - សាខា ឡាយចូវ រកវិធានការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាលជូនបងប្អូនបណ្តាជនជាតិភាគតិចដែលមិនចេះអក្សរ មិនចេះអាន មិនចេះសរសេរអក្សរប្រើជាផ្លូវការនៅពេលចូលរៀន និងប្រឡងយកបណ្ណបើកបរប្រភេទ A1។
ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាល គ្រឹះស្ថានទាំងឡាយបានម្ចាស់ការកែសម្រួលកម្មវិធី។ បើតាមបទប្បញ្ញត្តិ វគ្គសិក្សាទ្រឹស្តីមានរយៈពេលត្រឹមតែប្រហែល ១ ថ្ងៃកន្លះប៉ុននោះ ប៉ុន្តែចំពោះសិក្ខាកាមជាជនជាតិភាគតិច អង្គភាពជាច្រើនបានបង្កើនវេលាចាប់ពី ៣ ទៅ ៤ ថ្ងៃ។ ថ្នាក់រៀនមានចាត់ចែងគ្រូបង្រៀនចំនួន ២ នាក់៖ ម្នាក់បង្រៀនតាមកម្មវិធីសិក្សាស្តង់ដារ និងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ទៀតជាបងប្អូនជនជាតិជួយបកប្រែ ពន្យល់ជាភាសាអ្នកស្រុក។ លើសពីនេះ គ្រឹះស្ថានទាំងឡាយបង្កើនការឃោសនាដោយរូបភាព និងវីដេអូបង្ហាញផ្ទាល់ភ្នែកអំពីសភាពការណ៍ ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអតិបរមាជួយឲ្យសិក្ខាកាមងាយទទួលយក ជាជាងពឹងផ្អែកលើអក្សរសរសេរដែលប្រើជាផ្លូវការ។