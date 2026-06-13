ចំណុចសំខាន់ៗ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង៖ ប្តេជ្ញាចិត្តសម្រេចគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់ប្រកបដោយចីរភាព
អញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងពិធីបំផុស នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងប្រណាំង-កោតសរសើរមជ្ឈិម បានមានប្រសាសន៍ថា ដើម្បីសម្រេចបានកំណើនពីរខ្ទង់ប្រកបដោយចីរភាព ត្រូវការមាន "ចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រ - ការត្រិះរិះបែបទម្លុះទម្លាយ - សកម្មភាពម៉ឹងមាត់ - កំណើនប្រកបដោយចីរភាព - ប្រជាជនសុភមង្គល"។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ «ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ប្រជាជនម្នាក់ៗ នឹងចាត់ទុកការប្រឡងប្រណាំងជាសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្ត ជាតម្រូវការដែលជំរុញដោយខ្លួនឯង ដែលកើតចេញពីកិច្ចការតូចបំផុត; ពីការធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃ ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង មានភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការងារ និងទំនួលខុសត្រូវចំពោះ សហគមន៍; ដើម្បីបុគ្គលម្នាក់ៗនឹងក្លាយជាស្នូលដែលរីកសាយភាយ រួមចំណែកប្រកបដោយចីរភាព និងសកម្មដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងមូល។ យើងជឿជាក់ថា ចលនាប្រឡងប្រណាំងនឹងបង្កើតសន្ទុះថ្មី កម្លាំងចលករថ្មី ដាស់ស្មារតីនៃការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង ស្មារតីនៃការច្នៃប្រឌិត និងសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការកសាងប្រទេសមួយដែលកាន់តែរីកចម្រើន វិបុលភាព អរិយ្យធម៌ និងសុភមង្គល។ ដោយស្មារតីនោះ ខ្ញុំបានបំផុសចលនាប្រឡងប្រណាំង "ប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់ប្រកបដោយចីរភាព ដំណក់កាល ២០២៦-២០៣០"»។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង អំពាវនាវឱ្យមានការប្រឡងប្រណាំងដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូរបៃតង...។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ក៏សង្កត់ធ្ងន់លើការលើកកម្ពស់ការសន្សំសំចៃ និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការខ្ជះខ្ជាយ; ពង្រឹងនិងបង្រើនវិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ និងកិច្ចការបរទេស; អភិវឌ្ឍន៍តម្លៃវប្បធម៌; លើកកំពស់គុណភាព ប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំ និងការថែទាំសុខភាព; ធានាការពារបរិស្ថាន និងសុខុមាលភាពសង្គម; ទប់ស្កាត់ការខ្ជះខ្ជាយ ភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាព និងការវិនិយោគដែលខ្ចាត់ខ្ចាយ៕