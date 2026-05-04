ទេសចរណ៍
ទេសចរណ៍នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាក
នៅខេត្ត ខាញ់ ហ័រ ក្នុងតំបន់ បាយ រាយ (កាម រាញ់) រមណីយដ្ឋានលំដាប់ខ្ពស់បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើន ភាគច្រើនជាគ្រួសារ។ កន្លែងស្នាក់នៅជាច្រើនដូចជា The Anam, Alma និង Ana Mandara Cam Ranh ទទួលបានការស្នាក់នៅជិត ១០០%។ ដោយមានបន្ទប់ស្នាក់នៅជាង ៧០.០០០ បន្ទប់នៅទូទាំងខេត្ត ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍បានបំពេញតម្រូវការកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាក។ លើសពីនេះ ទេសចរណ៍វប្បធម៌បានបង្ហាញពីភាពទាក់ទាញយ៉ាងច្បាស់។ ប៉ម Po Nagar Cham Towers ដែលជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិពិសេសមួយ បានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជិត ១២.០០០ នាក់ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាក។
តួលេខដែលបានកត់ត្រាដោយផ្នែកទេសចរណ៍ខេត្ត ឡាវ កាយ ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់ សម្រាក ថ្ងៃទី ៣០ មេសា ថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំនេះ ដែលជាការកើនឡើងជិត ២០% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ប្រាក់ចំណូលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណ ថាមានចំនួន ១.២៥០ ពាន់លានដុង (ជាង ៤៧ លានដុល្លារអាមេរិក)។ ភ្ញៀវទេសចរត្រូវបានបែងចែកយ៉ាងទូលំទូលាយ ចាប់ពីតំបន់វប្បធម៌នៃសង្កាត់ Nghia Lo រដូវទឹកជ្រោះនៅឃុំ Mu Cang Chai រហូតដល់កណ្តាលសង្កាត់ Lao Cai និងឃុំ Bac Ha។ គួរកត់សម្គាល់ថា តំបន់សំខាន់របស់សង្កាត់សាប៉ាបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជាង ១៨២,០០០ នាក់។ ការប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើនជាងគេគឺនៅឯពិធីបុណ្យផ្កាកុលាបហ្វានស៊ីប៉ាន ដែលគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី ៥០.០០០ ម៉ែត្រការ៉េ ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលប្រារព្ធខួបលើកទី ១០ នៃប្រតិបត្តិការខ្សែរថភ្លើង ខ្សែកាប។
នៅក្នុងសង្កាត់វូងតាវ ទីក្រុងហូជីមិញ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងឆ្នេរសមុទ្រជាមធ្យមជាង ៧០.០០០ នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាក។ នៅក្វាងនិញ នៅថ្ងៃទី ១ ខែឧសភាតែមួយ តំបន់នេះបានទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរប្រហែល ២៩០.០០០ នាក់ ដែលក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកមានចំនួន ៩៧%។
នៅដាណាំង ចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ទីក្រុងក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា នឹងកើនឡើងជាង ១៥% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០២៥។ អត្រាស្នាក់នៅជាមធ្យមសម្រាប់សណ្ឋាគារនៅទូទាំងទីក្រុងឈានដល់ប្រហែល ៦០-៦៥%; អត្រាស្នាក់នៅសម្រាប់សណ្ឋាគារ ៤, ៥ ផ្កាយ និងសមមូលឈានដល់ប្រហែល ៧៥-៨០%។ យោងតាមរបាយការណ៍ ក្នុងអំឡុងពេលវិស្សមកាលកំពូល ចំនួនជើងហោះហើរក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិទៅកាន់ទីក្រុងដាណាងត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន ១.៤៦០ ជើងហោះហើរ ដែលកើនឡើងចំនួន ១៤៧ ជើងហោះហើរ (ស្មើនឹង ១១%) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០២៥។ ភាពញឹកញាប់ជាមធ្យមត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន ១៦២ ជើងហោះហើរក្នុងមួយថ្ងៃ ដែលកើនឡើងចំនួន ១៦ ជើងហោះហើរក្នុងមួយថ្ងៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន៕