សេដ្ឋកិច្ច
ទុន FDI កើនឡើងខ្ពស់ បញ្ជាក់ពីទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនអន្តរជាតិចំពោះវៀតណាម
វៀតណាមបានកត់ត្រាលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ជាមួយនឹងការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃដើមទុនចុះបញ្ជីថ្មី និងការបញ្ចេញទុនប្រកបដោយស្ថេរភាព។ ឱកាសដើម្បីទាក់ទាញដើមទុននៅមានធំធេងណាស់ នៅពេលដែលវៀតណាមផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកការទាក់ទាញ FDI ដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា គុណភាពធនធានមនុស្ស និងស្ថិរភាពគោលនយោបាយ។
ការចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងតំណភ្ជាប់ដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់
ក្នុងរយៈពេល ៤ខែដើមឆ្នាំ ២០២៦ ទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅវៀតណាមត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណចំនួន ៧,៤០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ៩,៨% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ប្រការនេះបង្ហាញថា គម្រោង FDI មិនត្រឹមតែត្រូវបានចុះបញ្ជីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៀតផង។
គួរឲ្យកត់សម្គាល់ថា ឧស្សាហកម្មកែច្នៃ និងផលិតកម្មនៅតែជាវិស័យទាក់ទាញ FDI ធំជាងគេ ស្មើរនឹង ៨២,៧% នៃ FDI សរុប ដោយបន្តភាពជោគជ័យនៃឆ្នាំ ២០២៥(ជាង៨០%)។ លទ្ធផលនេះបង្ហាញថា ប្រសិនបើកាលពីមុននោះ FDI ផ្តោតលើវិស័យដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើន និងការដំឡើងឧបករណ៍សាមញ្ញៗតែប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវនេះកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងឆ្ពោះទៅរកវិស័យដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដូចជាគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិច ស៊ីមីកុងដុកទ័រ ឧបករណ៍ជាក់លាក់ មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ជាមួយនឹងការលេចចេញនៃគម្រោងដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារ។
គម្រោងធំៗនាពេលថ្មីៗនេះ ជាពិសេសក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ២០២៦ ដូចជា៖ គម្រោងផលិតបន្ទះសៀគ្វី FCBGA មានទុនវិនិយោគ ១,២ ពាន់លានដុល្លារនៅខេត្ត Thai Nguyen របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung Electro-Mechanics និងគម្រោងរោងចក្រថាមពល LNG មានទុនវិនិយោគ ២,២ ពាន់លានដុល្លារនៅ ខេត្ត Nghe An… សុទ្ធតែបង្ហាញពីការចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅរបស់វៀតណាមក្នុងតំណភ្ជាប់ដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល។ ទន្ទឹមនឹងនោះ បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីនិន្នាការឆ្ពោះទៅរកការកែលម្អគុណភាពនៃលំហូរ FDI ដោយមានការជ្រើសរើស និងផ្តល់អាទិភាពដល់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប បច្ចេកវិទ្យាមូលដ្ឋាន មានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ និងសមត្ថភាពរីកសាយភាយ ដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុក។ ដោយពន្យល់ពីមូលហេតុដែលវៀតណាមជាគោលដៅដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញសម្រាប់ FDI លោក André de Jong នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Bosch វៀតណាម បានឲ្យដឹងថា៖ «វៀតណាមលែងគ្រាន់តែជាចំណុចមួយនៅលើផែនទីទៀតហើយ។ប្រទេសវៀតណាមកំពុងក្លាយជាដៃគូដ៏ល្បី និងគួរឱ្យទុកចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ក្រុមហ៊ុននិងវិនិយោគិនអឺរ៉ុប។ ហេតុអ្វីបានជាទំនុកចិត្តនេះបានវិលត្រឡប់មកវិញយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះ? ដោយសារនៅក្នុងពិភពលោកដែលពោរពេញដោយអស្ថិរភាព អ្នកតែងតែស្វែងរកអ្វីដែលមានស្ថេរភាព និងអាចព្យាករណ៍បាន។ វៀតណាម ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយតែមួយ គោលនយោបាយច្បាស់លាស់ ប្រកបដោយស្ថិរភាព គឺជាទំនុកចិត្តដែលអ្នកស្វែងរកក្នុងនាមជាវិនិយោគិនម្នាក់។ លើសពីនេះ ការមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចំនួន ១៧ និងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំនួន ១៥ បាននាំមកនូវឱកាសនិងស្ថិរភាព ដូចជាយុថ្កាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅចំកណ្តាលតំបន់សមុទ្រពោរពេញទៅដោយខ្យល់ព្យុះ»។
ឆ្លៀតយកនិន្នាការផ្លាស់ប្តូរការវិនិយោគ ដើម្បីបោះជំហានលោតផ្លោះ
ទាក់ទងនឹងយថាទស្សន៍ឆ្នាំ ២០២៦ អង្គការអន្តរជាតិជាច្រើន ដូចជាធនាគារពិភពលោក (WB) និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) សុទ្ធតែវាយតម្លៃថា លំហូរ FDI ទូទាំងពិភពលោកនឹងបន្តប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធពីអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ និងនិន្នាការបែកបាក់សេដ្ឋកិច្ច។
ដូច្នេះហើយ យថាទស្សន៍នៃការទាក់ទាញ FDI ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀត ភាគច្រើនគឺអាស្រ័យលើសមត្ថភាពកែទម្រង់ និងភាពធន់របស់វៀតណាម។ ប្រសិនបើវៀតណាមបន្តរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច កែលម្អគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ លើកកម្ពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងពន្លឿនកំណែទម្រង់ស្ថាប័ន វៀតណាមអាចឆ្លៀតយកនិន្នាការផ្លាស់ប្តូរការវិនិយោគដើម្បីបោះជំហានលោតផ្លោះ។
វៀតណាមក៏ត្រូវការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវិនិយោគបរទេសដ៏ទូលំទូលាយ ដោយផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតពីការទាក់ទាញដើមទុនទៅជាការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានវិនិយោគយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ទាក់ទាញ FDI ដោយមានការជ្រើសរើស និងផ្តល់អាទិភាពដល់គុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងសមត្ថភាពរីកសាយភាយ។ កសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមានការតភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងវិស័យ FDI និងសហគ្រាសក្នុងស្រុក ការទាក់ទាញ FDI ដំណាក់កាលថ្មីនឹងតភ្ជាប់សហគ្រាស FDI ជាមួយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក។
លោក Tran Toan Thang ប្រធាននាយកដ្ឋានអន្តរជាតិនិងគោលនយោបាយសមាហរណកម្ម នៃវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច-ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ បានថ្លែងថា៖ «ទិសដៅទាក់ទាញវិនិយោគនឹងផ្តោតលើវិស័យដែលវៀតណាមកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ ដូចជាវិស័យស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ (R&D) អេឡិចត្រូនិច បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ឬវិស័យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ផ្សេងៗទៀត។ ខ្ញុំចាត់ទុកថា ឆ្នាំនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងគួរតែចាប់ផ្តើមធ្វើឱ្យកាន់តែជាក់ស្តែង ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅទៅជាស្ថាប័នជាក់លាក់ ដើម្បីអាចទាក់ទាញលំហូរ FDI សកល»។
បច្ចុប្បន្ននេះ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធកំពុងស្រាវជ្រាវដើម្បីដាក់ជូនការិយាល័យនយោបាយនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តដាច់ដោយឡែកមួយស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការវិនិយោគពីបរទេសក្នុងដំណាក់កាលថ្មី។ ប្រការនេះបង្ហាញថា វៀតណាមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតួនាទីនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទុនវិនិយោគពីបរទេស ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម រួមជាមួយនឹងតួនាទីរបស់សេដ្ឋកិច្ច ឯកជន និងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋ៕