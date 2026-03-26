វប្បធម៌
ទីក្រុង ហូជីមិញ ៖ ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ គ្មានបញ្ហាស្មុគស្មាញណាមួយកើតឡើង
នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែមីនា គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតទីក្រុងហូជីមិញ បានប្រកាសលទ្ធផលនៃបោះ ឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនអាណត្តិ ឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ ។ ការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើង ប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យ ស្របតាមច្បាប់ និងសុវត្ថិភាព ជាមួយនឹងអត្រាអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន ៩៩.០៦ %បានចូលរួម ដែលបញ្ជាក់ថានេះពិតជាពិធីបុណ្យសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូល។
យោងតាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតទីក្រុងហូជីមិញ ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ ធានាសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ និងគ្មានបញ្ហាស្មុគស្មាញណាមួយកើតឡើងនៅឡើយ។ ការរៀបចំនេះត្រូវបានអនុវត្តស្របគ្នា និងយ៉ាងល្អិតល្អន់ ចាប់ពីការរៀបចំរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត ដោយបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផល សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋរបស់ពួកគេ។
ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលបឋម ទីក្រុងហូជីមិញបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាទាំង ៣៨ រូប និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងចំនួន ១២៥ រូប សម្រាប់អាណត្តិ ២០២៦ -២០៣១។ នៅថ្នាក់ឃុំ បេក្ខជនសរុបចំនួន ៤.២៣៦ នាក់ ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ដែលក្នុងនោះ ៤.២២៨ នាក់ត្រូវបានជាប់ឆ្នោត។ ជាពិសេស គ្មានអង្គភាពបោះឆ្នោត ឬការិយាល័យបោះឆ្នោតណាមួយ នៅក្នុងទីក្រុងទាំងមូល តម្រូវឱ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញ ឬការបោះឆ្នោតបន្ថែមនោះទេ ដែលបង្ហាញពីការរៀបចំយ៉ាងហ្មត់ចត់ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
លោក ហ៊ុយ ថាញ់ ញ៉ឹន (Huynh Thanh Nhan) អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតទីក្រុងហូជីមិញ បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកបោះឆ្នោត។ តាមរយៈការសង្កេតមើលថ្ងៃបោះឆ្នោត អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុង បានស្វែងយល់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវជីវប្រវត្តិសង្ខេប និងកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់បេក្ខជនម្នាក់ៗ ដោយបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះគុណភាពនៃតំណាង និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។
លោក ហ៊ុយ ថាញ់ ញ៉ឹន (Huynh Thanh Nhan) បានបន្ថែមថា “សន្លឹកឆ្នោតនីមួយៗ ដែលបោះដោយអ្នកបោះឆ្នោត តំណាងឱ្យការប្រគល់ទំនុកចិត្ត ការទទួលខុសត្រូវ និងសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ការកសាងមាតុភូមិ និងប្រទេសជាតិ ដែលកាន់តែរីកចម្រើន និងអភិវឌ្ឍជាងមុន”។
លោក ហ៊ុយ ថាញ់ ញ៉ឹន (Huynh Thanh Nhan) ការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត និងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតចំនួន ១២៥ នាក់ ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុង សម្រាប់អាណត្តិថ្មី គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងការបំពេញនីតិវិធីស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់។ បន្ទាប់ពីសន្និសីទនេះ គណៈ កម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុង នឹងបន្តរៀបចំឯកសារឱ្យបានពេញលេញ ដើម្បីរាយការណ៍ជូនស្ថាប័នមជ្ឈិម ព្រមទាំងអនុវត្តជំហាននានា ដើម្បីបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់តំណាង និងត្រៀមរៀបចំការបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនក្រុង អាណត្តិ XI។
លើសពីនេះ ភាពជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោត មិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្រាអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើន បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានការឯកភាពគ្នា និងការជឿទុកចិត្តពីប្រជាជននៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយ និងបេក្ខជនបានជ្រើសរើសផងដែរ។ នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ សម្រាប់អាជ្ញាធរក្រុង ដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់សកម្មភាពរបស់ខ្លួន និងបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិថ្មី។
យោងតាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតទីក្រុងហូជីមិញ ពិធីបើកការបោះឆ្នោត ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នា នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន ៥.០៦៨ នៅទូទាំងក្រុង។ គិតត្រឹមម៉ោង ៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ការិយាល័យបោះឆ្នោត ១០០% បានបញ្ចប់ពិធី ហើយបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីបម្រើអ្នកបោះឆ្នោត។ នៅពេលបញ្ចប់នៃថ្ងៃបោះឆ្នោត អ្នកបោះឆ្នោតចំនួន ៩.៤២៦.៥៨៥ នាក់បានចូលរួម ដែលស្មើនឹងអត្រាអ្នកបោះឆ្នោត ៩៩.០៦% នៃចំនួនអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសរុបចំនួន ៩.៥១៥.៦៥៤ នាក់។ ឃុំ សង្កាត់ និងតំបន់ពិសេសទាំង ១៦៨ មានអត្រាអ្នកទៅបោះឆ្នោតលើសពី ៩៥% ដែលក្នុងនោះ មូលដ្ឋានចំនួន ៣៨ សម្រេចបាន ១០០% ហើយគ្មានតំបន់ណាមួយធ្លាក់ចុះក្រោម ៥០% ឡើយ៕