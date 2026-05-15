Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

វប្បធម៌

តីនិញ៖ ថ្នាក់រៀនភាសា វៀតណាម ជួយកុមារជនជាតិជឿជាក់លើខ្លួនឯងចូលរៀនថ្នាក់ទី មួយ។

ខេត្ត តីនិញ បច្ចុប្បន្នមានចំនួន ១៧ ជនជាតិភាគតិចរស់នៅដោយមានចំនួន ១៣.៥៩៤ ក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាង ៣៦.៩០០ នាក់ ស្មើនឹងចំនួន ១,១៣% នៃចំនួនប្រជាជនទូទាំងខេត្ត។ 

ក្នុងដំណើរការកសាងជនបទថ្មីនិងលើកកម្ពស់គុណភាពប្រភពធនធានមនុស្សតំបន់ព្រំដែន បណ្តាថ្នាក់រៀនភាសា វៀតណាម សម្រាប់កុមារជនជាតិភាគតិចមុនពេលចូលថ្នាក់ទី មួយ នៅខេត្ត តីនិញ ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយគ្រឿងរារាំងភាសា បង្កឱកាសទទួលយកពុទ្ធិស្មើភាពគ្នាសម្រាប់កុមារជនជាតិភាគតិច រួមចំណែកដល់ការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋជំនាន់ថ្មីមានពុទ្ធិ ប៉ុន្តែនៅតែថែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិ។

 
01-tieng-viet-080526.jpg
អ្នកគ្រូ ធី សាលីហាស ជាគ្រូបង្រៀនជនជាតិ ចាម របស់សាលាបឋមសិក្សា ឡេ វ៉ាន់តាម អស់ពីចិត្តពីថ្លើមណែនាំកូនសិស្សហាត់សរសេរភាសា វៀតណាម។

ប្អូន Abu Bakar (សិស្សសាលាថ្នាក់ទី ១C សាលាបឋមសិក្សា ឡេ វ៉ាន់តាម សង្កាត់ តីនិញ) អួតបង្ហាញអត្ថបទសរសេរភាសា វៀតណាម របស់ខ្លួនដោយរីករាយហើយនិយាយថា “កូនចូលចិត្តរៀនភាសា វៀតណាម។ អ្នកគ្រូបង្រៀនងាយយល់ កន្លែងណាពិបាកអ្នកគ្រូក៏ពន្យល់ឡើងវិញដោយមាតុភាសារបស់កូន។ ឥឡូវនេះកូនលែងខ្លាចទៀតហើយ”។ ក្តីសប្បាយរីករាយនោះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងចេះអាន ចេះសរសេរប៉ុននោះទេ។ ទាំងនោះក៏ជាពេលវេលាដែលកុមារទាំងឡាយចាប់ផ្តើមជឿជាក់លើខ្លួនឯងសម្របខ្លួនជាមួយមិត្រភក្ដិ មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអាស្រ័យទៅលើបរិយាកាសសាលារៀនទៀតផង។

02-tieng-viet2-080526.jpg
សិស្សសាលាជនជាតិ ចាម នៅសាលាបឋមសិក្សា ឡេ វ៉ាន់តាម បានគ្រូណែនាំហាត់អាន ហាត់សរសេរភាសា វៀតណាម។
03-tieng-viet4-080526.jpg
សិស្សសាលាថ្នាក់ទី ១C សាលាបឋមសិក្សា ឡេ វ៉ាន់តាម សង្កាត់ តឹននិញ (ខេត្ត តីនិញ) រួមមានប្អូនៗ ជនជាតិ ចាម និងជនជាតិ គិញ សិក្សាជាមួយគ្នាក្នុងបរិយាកាសពីរភាសាដ៏ស្និទ្ធស្នាល។

យោងតាមលោក បូយ ទន់ហាយ អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលខេត្ត តីនិញ ប្រសិនបើមានការជួយឧបត្ថម្ភទាន់ពេលវេលាតាំងពីដំណាក់កាលដំបូង កុមារជនជាតិភាគតិចងាយជួបនឹងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឈានចូលរៀនថ្នាក់ទី មួយ ជាពិសេសក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសា វៀតណាម - ឧបករណ៍សំខាន់ដើម្បីក្រេបយកចំណេះដឹង។ ប្រការនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលរៀនសូត្រគ្រាដំបូងប៉ុននោះទេ ថែមទាំងជះឥទ្ធិពលរយៈពេលវែងដល់ការអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់កុមារទៀតផង។ ចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៃកម្មវិធីគឺមិនអភិក្រមតាមបែប "បង្រៀនអក្សរ" ប្រពៃណីតែផ្តល់អាទិភាពដល់វិធីសាស្ត្រដែលសមស្របជាមួយចិត្តសាស្ត្រវ័យអាយុ។ កុមារបានរៀនចំណាំចំពោះភាសា វៀតណាម ឆ្លងតាមរយៈការស្តាប់ ការនិយាយ ប្រាស្រ័យទាក់ទង កម្សាន្តសប្បាយ។

04-tieng-viet3-080526.jpg
ការស្ទាត់ភាសា វៀតណាម ជួយកុមារបងប្អូនជនជាតិភាគតិចជឿជាក់លើខ្លួនប្រាស្រ័យទាក់ទង សម្របខ្លួនចូលបរិយាកាសអប់រំនិងសហគមន៍កាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត។

តាំងពីតួអក្សរដ៏សាមញ្ញៗ ដំណើរសិក្សាមួយកាន់តែធំថែមទៀតកំពុងបើកចេញ - ដំណើរនៃពុទ្ធិ នៃសមាហរណកម្មនិងរបស់បំណងប្រាថ្នាឈោងឈានឡើងដ៏ក្លៀវក្លា ប៉ុន្តែនៅតែរក្សាបានអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិដដែល៕

តាម km-dantocmiennui.baotintuc.vn

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អ៊ូអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ខ្មែរ នៅភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេស វៀតណាម

អ៊ូអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ខ្មែរ នៅភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេស វៀតណាម

ប្រព្រឹត្តឡើងពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែ មេសា បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័កពុទ្ធសករាជ ២៥៧០ គ្រិស្តសករាជ ២០២៦ មិនត្រឹមតែជាវេលាដាច់ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីប៉ុននោះទេ ថែមទាំងជានិមិត្តរូបនៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ ខ្មែរ នៅភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេស វៀតណាម ទៀតផង។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top