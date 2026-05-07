Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

វៀតណាម ៖ សម័យថ្មី

ជំហានប្ដូរផ្ដាច់ក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័ន

រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងតែលុបបំបាត់ឧបសគ្គស្ថាប័នយ៉ាងប្ដូរផ្ដាច់ ពីព្រោះស្ថាប័នជាកត្តាគន្លឹះក្នុងការសម្រេចបានគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់។ ការធ្វើសុក្រិតស្ថាប័ននឹងបង្កើតច្រករបៀងរលូនសម្រាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដើម្បីពន្លឿនល្បឿននិងទម្លុះទម្លាយ។

វៀតណាម​បានកំណត់​កំណែទម្រង់​ស្ថាប័ន​ជា​ការទម្លុះទម្លាយយុទ្ធសាស្ត្រ។ ដើម្បី​អនុវត្តន៍យ៉ាងជាក់ស្ដែងនូវគោលជំហរធំៗ​របស់​បក្ស ​រដ្ឋាភិបាល​បានធ្វើ​កំណែទម្រង់​យ៉ាង​ឆាប់រហ័សដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។ «បដិវត្តន៍» ក្នុង​កំណែទម្រង់​រដ្ឋបាល​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ជំរុញ​ដល់​កម្រិត​កំពូល​ ​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​នូវ​សេចក្តី​ប្រាថ្នា​អំពី​កំណើន​ពីរ​ខ្ទង់។

ប្រជាពលរដ្ឋរំពឹងថានីតិវិធីរដ្ឋបាលនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយមានតម្លាភាព និងទាន់ពេលវេលា រួមជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ឌីជីថលូបនីយកម្មទិន្នន័យ ដើម្បីកែលម្អគុណភាពសេវាកម្ម។ រូបថត៖ VNA

ជ្រើសរើស​​កំណែទម្រង់​ដ៏ជាក់ស្ដែង

មន្ត្រីនៅសង្កាត់មីឡាំ  (My Lam) (ខេត្តទៀនក្វាង (Tuyen Quang)) ណែនាំប្រជាជនអំពីរបៀបស្វែងរកព័ត៌មានអំពីនីតិវិធីរដ្ឋបាលតាមរយៈស្មាតហ្វូន។ រូបថត៖ VNA

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ​មេសា រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាមបាន​ចេញផ្សាយ​សេចក្តី​សម្រេចចិត្ត​ចំនួន​ ៨ ​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ ធ្វើ​វិមជ្ឈការ និង​សម្រួល​នីតិវិធី​រដ្ឋបាល​ ព្រមទាំងកាត់​បន្ថយ និងសម្រួលលក្ខខណ្ឌធ្វើអាជីវកម្ម ក្នុង​វិស័យ​នានាដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​គ្រប់គ្រង​​រដ្ឋ​របស់ក្រសួង និង​ស្ថាប័ន​កម្រិត​ក្រសួងចំនួន ១៤។

តាមនោះ រដ្ឋាភិបាល​បាន​ធ្វើវិសោធនកម្ម និង​បំពេញ​បន្ថែម​លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត​ចំនួន ១៦៣ រួម​ទាំង​សារាចរណ៍ចំនួន ១៥៥ ដែល​ជា​ចំនួន​មិន​ធ្លាប់​មាន​ពីមុន​មក​ក្នុង​ការកែទម្រង់​លើកមុនៗ។

លើស​ពី​នេះ រដ្ឋាភិបាល​បាន​សម្រេច​លុប​ចោល​លក្ខខណ្ឌ​អាជីវកម្ម​ចំនួន ៨៩០ ដោយ​មាន​គោលដៅ​កាត់​បន្ថយ​ពេលវេលា​និងការចំណាយលើការប្រតិបត្តិរហូតដល់ជាង ៥០% ​សម្រាប់​ពលរដ្ឋនិង​អាជីវកម្ម​។

តួរលេខទាំងនេះមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីមាត្រដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងក៏បង្ហាញពីវិធីអភិក្រមថ្មីមួយទៀតផង នោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីជាមូលដ្ឋាននិងជាប្រព័ន្ធ ជាជាងការកែតម្រូវមួយផ្នែកៗដូចអតីតកាល។

រយៈ ៣ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាបន្តបន្ទាប់លើការកាត់បន្ថយនីតិវិធីក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ នៅថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋាភិបាល បន្តបញ្ជូនសេចក្ដីណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ដែលតម្រូវឱ្យក្រសួងពិនិត្យឡើងវិញ និងស្នើការកាត់បន្ថយនីតិវិធីជាបន្ទាន់ ក្នុងវិស័យចំនួន៤៖ ការបង្ការនិងពន្លត់អគ្គីភ័យ; ការបង្កើត និងប្រតិបត្តិការសួនឧស្សាហកម្ម និងចង្កោមឧស្សាហកម្ម; ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថាន; និងការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតការសាងសង់។ កាលកំណត់សម្រាប់ការរាយការណ៍ ត្រូវបានកំណត់មុនថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ហើយរបាយការណ៍ទាំងនោះត្រូវតែបញ្ជូនទៅក្រសួងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការវាយតម្លៃឯករាជ្យផងដែរ។

ខណៈពេលដែលការកាត់បន្ថយនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ផ្តោតសំខាន់លើការលុបបំបាត់នីតិវិធីហួសសម័យនោះ សេចក្តីណែនាំនៅថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការលុបបំបាត់ចំណុចកកស្ទះជាក់លាក់។ ដោយសារតែវិស័យទាំង៤ដែលបានលើកឡើងខាងលើ គឺជាវិស័យដែលសហគ្រាសរាយការណ៍ច្រើនបំផុតពីការលំបាកទាក់ទងនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាល (យោងតាមរបាយការណ៍សន្ទស្សន៍ប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ខេត្ត (PCI) ឆ្នាំ ២០២៤)។ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ លោក ង្វៀន ថាញ់ទីញ បានថ្លែងថា៖

“នេះគឺជាកំណែទម្រង់ដ៏ទូលំទូលាយមួយ។ ក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយខែ ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលដំណើរការ យើងសម្រេចបានគោលដៅកាត់បន្ថយ សម្រួលនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងលក្ខខណ្ឌអាជិវកម្ម ដូចការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី”។

ផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់

ប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់មីឡាំ (My Lam) (ខេត្តទៀនក្វាង (Tuyen Quang)) ចុះឈ្មោះសម្រាប់នីតិវិធីរដ្ឋបាល តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិច។រូបថត៖ VNA

ភាពប្ដូរផ្ដាច់នៅក្នុងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលពោលខាងលើ មិនត្រឹមតែមានសារៈសំខាន់ខាងស្ថាប័នប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាជន សហគ្រាស និងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលទៀតផង។

សម្រាប់សហគ្រាស ការកាត់បន្ថយនីតិវិធី និងលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្មមានន័យថា កាត់បន្ថយការចំណាយគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ ដំណើរការលឿនជាង ច្បាស់លាស់ជាងក៏ជួយសហគ្រាសធ្វើការសម្រេចចិត្តលឿនជាង និងបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងផងដែរ។

“ការកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការចំណាយក្រៅផ្លូវការ ហើយនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្មមានតម្លាភាពនិងលក្ខណៈសាមញ្ញនោះ គឺអាចកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការអនុម័តដោយសត្យានុម័ត”។

“ការកាត់បន្ថយនីតិវិធី​ ​ជួយ​ឲ្យ​សហគ្រាស​កាត់បន្ថយ​ការចំណាយ និង​ពន្លឿន​ការអភិវឌ្ឍផលិតផល និង​ពង្រីក​បណ្តាញ​ចែកចាយ។ សារនេះពិតជា​​ច្បាស់​ណាស់ ដែលថា រដ្ឋាភិបាល​អមដំណើរយ៉ាងពិតប្រាកដ ធ្វើសកម្មភាព​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស និង​ប្ដូរផ្ដាច់​ដើម្បី​ការអភិវឌ្ឍ​របស់​សហគ្រាស”។

សម្រាប់​ប្រជាជន ការកាត់បន្ថយ​នីតិវិធី និង​ការទាក់ទង​ដោយផ្ទាល់​ជាមួយ​ភ្នាក់ងារ​រដ្ឋបាល​នឹង​ជួយ​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​អំពើពុករលួយ ហើយបង្កើន​គុណភាព​សេវាសាធារណៈ។

សម្រាប់​សេដ្ឋកិច្ច សារៈសំខាន់​បំផុត​គឺ​ការ​ដោះសោរ​លំហូរ​ធនធាន។ នៅពេលដែល​របាំង​នីតិវិធី​ត្រូវបាន​ដកចេញ ដើមទុន គំនិត និង​សមត្ថភាព​ផលិតកម្ម​អាច​ដំណើរការ​បាន​លឿន និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ជាង​មុន។ នេះ​គឺជា​លក្ខខណ្ឌ​ចាំបាច់​សម្រាប់​ការសម្រេចបាន​នូវ​គោលដៅ​កំណើន​ខ្ពស់​នៅក្នុង​រយៈពេល​ខាងមុខ។

សំខាន់​ជាងនេះទៅទៀត ការសម្រេចចិត្ត​ទាំងនេះ​រួមចំណែក​ដល់​ការកសាង​ទំនុកចិត្ត​ឡើងវិញ - ទំនុកចិត្ត​របស់​សហគ្រាស​ចំពោះ​បរិយាកាស​អាជីវកម្ម ក៏ដូចជាទំនុកចិត្ត​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំពោះ​ប្រសិទ្ធភាព​នៃក្បាលម៉ាស៊ីន​រដ្ឋបាល។ ដូច្នេះ កំណែទម្រង់​ស្ថាប័ន​មិនត្រឹមតែជាដំណោះស្រាយក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមាគ៌ា​ដែល​ជៀសមិនរួច​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​នូវ​សេចក្តីប្រាថ្នាអភិវឌ្ឍន៍​នៅក្នុង​យុគសម័យ​ថ្មីទៀតផង៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

បំផុសគំនិត ការច្នៃប្រតិដ្ឋជួយសិស្ស និស្សិតផ្តើមអាជីព

បំផុសគំនិត ការច្នៃប្រតិដ្ឋជួយសិស្ស និស្សិតផ្តើមអាជីព

នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា នៅសង្កាត់បាកលីវ ខេត្តកាម៉ាវ នៅជុំផ្តាច់ព្រ័ត្រការប្រកួត "គំនិតសិស្ស និស្សិតផ្តើមអាជីពតំបន់​វាល​ទំនាបទន្លេគឺវឡុង - INNOBE លើកទី៤ ឆ្នាំ២០២៦” រៀបចំឡើងដោយសកលវិទ្យាល័យ បាកលីវ បានបញ្ចប់ក្រោយ​រយៈ​ពេលមួយថ្ងៃប្រកួតប្រជែងយ៉ាងអ៊ូអរ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top