វៀតណាម ៖ សម័យថ្មី
ជំនួយការ AI – “ឧបករណ៍ឌីជីថល” គាំទ្រការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបោះឆ្នោតនៅខេត្ត ឡាយចូវ (Lai Chau)
ឆ្ពោះទៅកាន់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមជិករដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន អាណត្តិ ២០២៦-២០៣១ មូលដ្ឋាននានាក្នុងខេត្ត ឡាយចូវ (Lai Chau) កំពុងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ក្នុងការឃោសនា។ តាមរយៈនេះ រួមចំណែកដល់ការច្នៃប្រឌិតវិធីសាស្រ្តឃោសនា នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដែលជួយបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកបោះឆ្នោត និងព័ត៌មានបោះឆ្នោត បានផ្សព្វផ្សាយកាន់តែស៊ីជម្រៅ ទូលំទូលាយ ឆាប់រហ័ស និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាងមុន។
នៅក្នុងសង្កាត់ ដ័នគេត (Doan Ket) បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ត្រូវបានស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចអនុវត្ត ក្នុងការងារព័ត៌មាន និងឃោសនា តាំងពីដំបូង ។ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មទូទៅរបស់សង្កាត់ប្រើប្រាស់វេទិកា AI យ៉ាងសកម្ម ដើម្បីកសាង និងផលិតផលិតផ្សព្វផ្សាយជាច្រើន ដើម្បីបម្រើការឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោតសមាជិករដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៦ និងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន អាណត្តិ២០២៦-២០៣១។ តាមរយៈកម្មវិធីបង្កើតខ្លឹមសារ ដែលប្រើប្រាស់ដោយ AI វីដេអូឃោសនាខ្លីៗជាច្រើន ត្រូវបានផលិតឡើង ដែលមានពិធីករនិម្មិត សំឡេងដូចមនុស្សនិយាយពិត និងរូបភាពទាក់ទាញ ដែលបង្ហាញពីអត្ថន័យ និងសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត ក៏ដូចជាសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកបោះឆ្នោត។ វីដេអូទាំងនេះត្រូវបានផលិតឡើង ឱ្យមានភាពសង្ខេប ងាយយល់ និងស្របតាមនិន្នាការនៃការទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងបរិយាកាសឌីជីថល ដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវវ័យ និងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាប្រចាំ។
លើសពីនេះ មជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏អនុវត្ត AI ក្នុងការរចនារូបភាព infographic, poster និងពាក្យស្លោកឃោសនា ផងដែ។ ដោយការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា ផលិតផលផ្សព្វផ្សាយមានទម្រង់ទំនើប ទាក់ទាញភ្នែក និងខ្លឹមសារសង្ខេប និងងាយស្រួលឱ្យចងចាំ។ ផលិតផលទាំងនេះ ត្រូវបានបង្ហោះនៅលើវិបផតថលអេឡិចត្រូនិកក្នុងតំបន់ លើ fanpage និងបណ្តាញសង្គម ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអេក្រង់អេឡិចត្រូនិក និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក្នុងតំបន់ ដែលជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបោះឆ្នោតយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់។
មមិត្ត ង្វៀន វ៉ាន់តេវ (Nguyen Van Tue) នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មទូទៅនៃសង្កាត់ ដ័នកេត (Doan Ket) បាននិយាយថា៖ ដោយ AI មជ្ឈមណ្ឌលអាច ផលិតផលិតផលផ្សព្វផ្សាយជាច្រើន ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ដែលសមស្របនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ។ តាមរយៈនេះ ព័ត៌មានបោះឆ្នោត ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកបោះឆ្នោត។
មិនត្រឹមតែនៅទីក្រុងធំៗប៉ុណ្ណោះទេ ការអនុវត្ត AI ក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត ក៏កំពុងត្រូវបានអនុវត្ត នៅតំបន់ភ្នំផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងឃុំផុងថូ (Phong Tho) ផលិតផលផ្សព្វផ្សាយជាច្រើន ដែលអនុវត្ត AI ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីបង្ហាញខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងដំណើរការបោះឆ្នោត សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកបោះឆ្នោត និងពេលវេលា និងទីកន្លែងបោះឆ្នោត។ ការប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្សព្វផ្សាយ នាំមកប្រសិទ្ធភាព។ ខ្លឹមសារសង្ខេប និងរូបភាពរស់រវើក ធ្វើឱ្យប្រជាជនកាន់តែងាយស្រួលយល់ និងទទួលយក បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទម្រង់ឃោសនាបែបប្រពៃណី។ លើសពីនេះ ផលិតផលទាំងនេះ ក៏ត្រូវបានបង្ហោះ និងចែករំលែកយ៉ាងទូលំទូលាយ នៅលើវេទិកាឌីជីថលក្នុងស្រុក ដូចជា៖ វិបផតថលអេឡិចត្រូនិក fanpage, youtube, zalo…តាមរយៈនេះ ព័ត៌មានបោះឆ្នោត មិនត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនទាន់ពេលវេលាប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរីករាលដាលយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសហគមន៍ ផងដែរ។
លោក ហ័ងភូផា (Hoang Phu Pha) មកពីភូមិ អ៊ូយ៉ា (U Gia) (ឃុំផុងថូ (Phong Tho)) បានចែករំលែកថា៖ “ថ្មីៗ នេះ នៅពេលមើលទំព័រព័ត៌មានរបស់ឃុំ ខ្ញុំឃើញវីដេអូ និងរូបភាពជាច្រើន ដើម្បីឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោត ដែលត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងរស់រវើក។ ខ្លឹមសារសង្ខេប និងងាយយល់ ដូច្នេះបងប្អូនប្រជាជនអាចចងចាំអំពីពេលវេលា និងទីកន្លែងនៃការបោះឆ្នោត ក៏ដូចជាសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេ។ វិធីសាស្រ្តឃោសនានេះ គឺជាក់ស្តែងណាស់ និងជួយយើងឱ្យទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែងាយស្រួល”។
ការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ក្នុងការឃោសនា បានបើកទិសដៅថ្មីមួយ សម្រាប់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ ដោយមានការគាំទ្រពីបច្ចេកវិទ្យា មន្ត្រីមូលដ្ឋាន អាចផលិតផលិតផលផ្សព្វផ្សាយជាច្រើន ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ស្មុគស្មាញ ឬចំណាយជាច្រើន។ ដោយគ្រាន់តែមានកុំព្យូទ័រមួយតភ្ជាប់នឹងបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត វីដេអូ រូបភាព ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានឌីជីថល ឬសូម្បីតែវីដេអូខ្លីៗ ដែលមានចំណងជើងរងពីរភាសា អាចត្រូវបានផលិតយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ នេះក៏ជាជំហានជាក់ស្តែងមួយ នៅក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃបរិវត្តកម្មឌីជីថល នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដោយភ្ជាប់ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងភារកិច្ចនយោបាយសំខាន់ៗ របស់មូលដ្ឋាន។ បច្ចុប្បន្ននេះ ឃុំ និងសង្កាត់ចំនួន ៣៨ នៅក្នុងខេត្តឡាយចូវ (Lai Chau) បានអនុវត្តAI ជាបណ្តើរៗ ដើម្បីបង្កើតផលិតផលផ្សព្វផ្សាយ ដែលបម្រើការឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោត។ថ្ងៃបោះឆ្នោតជិតមកដល់ តាមរយៈផលិតផលផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល នៅលើបណ្តាញសង្គម កំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការនាំយកព័ត៌មានបោះឆ្នោតឱ្យកាន់តែខិតជិតប្រជាជន។ នេះរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនុកចិត្ត ការបង្កើតភាពឯកភាពគ្នា និងរួមគ្នា ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោត ប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យ ស្របច្បាប់ សុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព៕