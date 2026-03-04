Báo Ảnh Việt Nam

វប្បធម៌

ចំរុះពណ៌ថ្មីក្នុងជីវភាពរស់នៅបងប្អូនជនជាតិ កុង នៅខេត្ត ឡាយចូវ

បណ្តាផ្ទះសង់ផុតពីដីជាប់ៗគ្នា ផ្លូវបេតុងធំទូលាយ ភូមិ តាងង៉ា របស់បងប្អូនជនជាតិ កុង ក្នុងឃុំ មឿងម៉ូ (ខេត្ត ឡាយចូវ) ឥឡូវបាន "ផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មី"។

ជនជាតិ កុង អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផង ថែរក្សាតម្លៃវប្បធម៌នៅលើដែនដីនៃសហគមន៍ជនជាតិនៅ ឡាយចូវ ផង។

ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនជនជាតិ កុង នៅភូមិ តាងង៉ា ឃុំ មឿងម៉ូ កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ រូបថត៖ VNA

លោក ង៉ូ ហុងគៀន ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុក មឿងម៉ូ ចែករំលែកថា៖ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ ដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់ និងការវិនិយោគរបស់រដ្ឋ បងប្អូនជនជាតិកុង កាន់តែមានភាពសម្បូរសប្បាយ និងមានផាសុកភាព។ ជាពិសេស ផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត ស្វែងរកទិសដៅថ្មីៗ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសកម្ម ហើយតែងតែជឿជាក់លើគោលនយោបាយរបស់បក្ស រដ្ឋ។

ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនជនជាតិ កុង នៅភូមិ តាងង៉ា ឃុំ មឿងម៉ូ កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ រូបថត៖ VNA
ជនជាតិ កុង នៅភូមិ តាងង៉ា ឃុំ មឿងម៉ូ រក្សាវប្បធម៌ដ៏ពិសេសដោយឡែករបស់ខ្លួន។ រូបថត៖ VNA
ភូមិ តាងង៉ា ឃុំ មឿងម៉ូ ប្រារព្ធពិធីបុណ្យ មិនឡុងផាត។ រូបថត៖ VNA

ស្ថិតជ្រៅក្នុងព្រៃភ្នំនៃឃុំ មឿងម៉ូ ស្រុក តាងង៉ា ឥឡូវនេះពោរពេញដោយជីវិតថ្មី។ ជនជាតិភាគតិច កុង សម្របខ្លួនបន្តិចម្តងៗទៅនឹងជីវិតសម័យទំនើប។ ទិដ្ឋភាពថ្មីមួយកំពុងលេចចេញជារូបរាងនៃជំនឿជឿជាក់ សេចក្តីប្រាថ្នា និងសហគមន៍មួយខិតខំជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្ពោះទៅរកអនាគតប្រកបដោយចីរភាព៕

តាម km-dantocmiennui.baotintuc.vn

បុណ្យតេតវៀតណាមនិងដំណើរធ្វើសមាហរណកម្មផ្នែកវប្បធម៌ក្នុងយុគសម័យថ្មី

បុណ្យតេតវៀតណាមនិងដំណើរធ្វើសមាហរណកម្មផ្នែកវប្បធម៌ក្នុងយុគសម័យថ្មី

នៅពេលដែលមិត្តភក្តិអន្តរជាតិនិយាយអំពីបុណ្យតេតវៀតណាមដោយក្តីស្រឡាញ់ និងការគោរព វាក៏ជាពេលវេលាដែលវប្បធម៌វៀតណាមបោះជំហានចេញពីបរិយាកាសពិធីបុណ្យដើម្បីរួមបញ្ចូលទៅក្នុងលំហូរវប្បធម៌សកល។ ហើយវប្បធម៌ក៏កំពុងក្លាយជាអាវុធសំខាន់នៃការទូតជាតិផងដែរ។
