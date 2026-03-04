វប្បធម៌
ចំរុះពណ៌ថ្មីក្នុងជីវភាពរស់នៅបងប្អូនជនជាតិ កុង នៅខេត្ត ឡាយចូវ
ជនជាតិ កុង អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផង ថែរក្សាតម្លៃវប្បធម៌នៅលើដែនដីនៃសហគមន៍ជនជាតិនៅ ឡាយចូវ ផង។
លោក ង៉ូ ហុងគៀន ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុក មឿងម៉ូ ចែករំលែកថា៖ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ ដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់ និងការវិនិយោគរបស់រដ្ឋ បងប្អូនជនជាតិកុង កាន់តែមានភាពសម្បូរសប្បាយ និងមានផាសុកភាព។ ជាពិសេស ផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត ស្វែងរកទិសដៅថ្មីៗ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសកម្ម ហើយតែងតែជឿជាក់លើគោលនយោបាយរបស់បក្ស រដ្ឋ។
ស្ថិតជ្រៅក្នុងព្រៃភ្នំនៃឃុំ មឿងម៉ូ ស្រុក តាងង៉ា ឥឡូវនេះពោរពេញដោយជីវិតថ្មី។ ជនជាតិភាគតិច កុង សម្របខ្លួនបន្តិចម្តងៗទៅនឹងជីវិតសម័យទំនើប។ ទិដ្ឋភាពថ្មីមួយកំពុងលេចចេញជារូបរាងនៃជំនឿជឿជាក់ សេចក្តីប្រាថ្នា និងសហគមន៍មួយខិតខំជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្ពោះទៅរកអនាគតប្រកបដោយចីរភាព៕