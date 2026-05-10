សេដ្ឋកិច្ច
កំពង់ផែលៀនចៀវ៖ ច្រកទ្វារឡូជីស្ទិករបស់ភាគកណ្តាលទៅកាន់ពិភពលោក
នាថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា ទីក្រុងដាណាំងបានចាប់ផ្តើមគម្រោងវិនិយោគលើការសាងសង់កំពង់ផែ កុងតឺន័រលៀនចៀវជាផ្លូវការ ដោយមានដើមទុនសរុបជាង ៤៥.០០០ពាន់លានដុង (ជិត ២ ពាន់ លានដុល្លារ)។ គម្រោងនេះ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងក្លាយជាច្រកទ្វារឡូជីស្ទិកអន្តរជាតិ ដែលជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ភាគកណ្តាល - តៃង្វៀន ក៏ដូចជាប្រទេសទាំងមូលផងដែរ។
គម្រោងកំពង់ផែលៀនចៀវ កំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជាមណ្ឌលឡូជីស្ទិកពេសញលេញ រួមមានប្រព័ន្ធចំណត ឃ្លាំង និងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយ។ គម្រោងនេះ នឹងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំ ជាមួយការតម្រងទិសឲ្យក្លាយជា "កំពង់ផែបៃតង កំពង់ផែឆ្លាតវៃ" ដោយប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យា និងឌីជីថល ដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលដៅកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន និងការពារបរិស្ថាន។ តាមផែនការ ដំណាក់កាលទី ១ នៃគម្រោងនេះនឹងដំណើរការនៅឆ្នាំ ២០២៩ ដែលមានសមត្ថភាពទទួលកប៉ាល់កុងតឺន័រធន់ធ្ងន់បំផុតជាច្រើនគ្រឿងក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ នេះនឹងជាជំហានប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលបើកចេញដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីសម្រាប់ទីក្រុង។ លោក ឌិញ ហៃ ទួន (Đinh Hải Tuấn) ប្រធានសមាគមដឹកជញ្ជូនរថយន្តដាណាំង បាននិយាយថា៖ «នៅពេលដាក់ឲ្យដំណើរការ កំពង់ផែលៀនចៀវ នឹងបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ឡូជីស្ទិកថ្មីមួយ ដោយបង្កើតជាឃ្លាំងកុងតឺន័រ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្ម ឡូជីស្ទិកឯកទេសនៅក្នុងតំបន់លៀនចៀវ។ នេះនឹងក្លាយជាគម្នាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍការដឹកជញ្ជូនបៃតង និងឌីជីថល»។
គម្រោងកំពង់ផែកុងតឺន័រលៀនចៀវ ត្រូវបានវិនិយោគរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន Hateco Group - ក្រុមហ៊ុនចម្កាត់កំពងផែ Hateco និង APM Terminals B.V (ហូឡង់)។ យោងតាមលោក ត្រិន វ៉ាន់ គឺ ប្រធាន Hateco Group ដើម្បីធ្វើឱ្យកំពង់ផែកុងតឺន័រ Lien Chieu អះអាងពីតួនាទីរបស់ខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌល ឡូជីស្ទិកនិងកំពង់ផែសមុទ្រទំនើបនៅភាគតំបន់កណ្តាល និងប្រទេសទាំងមូលក្នុងយុគសម័យថ្មី Hateco សន្យាថា៖ «ជាមួយនឹងគម្រោងដែលមានទំហំនិងសារៈសំខាន់ដូចជា កំពុងផែលៀនចៀវ តម្រូវការគឺមិនត្រឹមតែមានប្រសិទ្ធភាពវិនិយោគប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងការអនុវត្តដោយវិន័យ គុណភាពសំណង់ និងការរួមចំណែកយូរអង្វែងដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ទីក្រុងទៀតផង។ យើងខ្ញុំសន្យាអនុវត្តគម្រោងនេះតាមកាលវិភាគ ស្របតាមផែនការ ដោយធានាគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទូទៅ»។
មិនត្រឹមតែមានទំហំធំនិងទំនើបបំផុតនៅវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ កំពង់ផែកុងតឺន័រអន្តរជាតិលៀនចៀវត្រូវបានរួមបញ្ចូលនូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី រួមមាន៖ មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុ មណ្ឌលឧស្សាហកម្ម តំបន់កែច្នៃសម្រាប់នាំចេញ និងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី ដោយឆ្លៀតយកការអនុគ្រោះពុន្ធ និងនីតិវិធីគយ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។ គម្រោងនេះក៏ជួយសម្រួលដល់ការពង្រីកការតភ្ជាប់ជាមួយទីផ្សារពិភពលោក ដោយទាក់ទាញលំហូរទុនវិនិយោគអន្តរជាតិ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម យ៉ាតុក៖ «កំពង់ផែកុងតឺន័រលៀនចៀវ មិនត្រឹមតែជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាតំណភ្ជាប់យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ជាតិ និងសកលទៀតផង។ គម្រោងនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរទីក្រុងដាណាំងទៅជាទីក្រុងកំពង់ផែមានវិបុលភាព រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កំណើនរបស់ប្រទេសទាំងមូល និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលឡូជីស្ទិក និងកំពង់ផែសមុទ្រទំនើបនៅភាគកណ្តាល និងទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងយុគសម័យថ្មី។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏រួមចំណែកកំណត់តួនាទីកាន់តែស៊ីជម្រៅរបស់វៀតណាម នៅក្នុងបណ្តាញដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិ»។
ចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់កំពង់ផែលៀនចៀវ គឺមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រ។ ដោយស្ថិតនៅច្រកខាងកើតនៃច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងកើត-ខាងលិច កំពង់ផែនេះមានសមត្ថភាពតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រទេសឡាវ ថៃ និងមីយ៉ាន់ម៉ា តាមនោះ ក្លាយជា "ច្រកទ្វារទៅកាន់សមុទ្រ" សម្រាប់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្មានសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ទីតាំងនៅជិតខ្សែផ្លូវដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិនៅសមុទ្រខាងកើត ក៏បង្កើតលក្ខ័ណ្ឌសម្រាប់កំពុងផែលៀនចៀវ មិនត្រឹមតែបម្រើទំនិញក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងចូលរួមក្នុងបណ្តាញផ្ទេរទំនិញអន្តរជាតិទៀតផង។ ដោយធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើគុណសម្បត្តិទាំងនេះ លោក Marcello Piazza មកពី សារជីវកម្ម JAS Worldwide (ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទិកសកល) បានចាត់ទុកថា៖ «វៀតណាមតំណាងឱ្យបង្គោលសើននៃមជ្ឈមណ្ឌលឡូជីស្ទិកក្នុងតំបន់ទាក់ទងនឹងប្រទេសជិតខាង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រទេសដទៃទៀតផ្លាស់ប្តូរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិសេសកំពង់ផែសមុទ្រ។ ដោយសារប្រទេសជិតខាងទាំងអស់តាមបណ្តោយទន្លេមេគង្គបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ និងសេវាកម្មដោយមិនគិតពន្ធ បង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដែលកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លា និងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឡូជីស្ទិកក្នុងតំបន់ ដោយដើរតួនាទីជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងវិស័យឡូជីស្ទិកសកល ក្នុងរយៈពេល ១០-១៥ ឆ្នាំខាងមុខ»។
កំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលមានសមត្ថភាពទទួលនាវាធំៗ និងទាក់ទាញផ្លូវដឹកជញ្ជូនដោយផ្ទាល់ នឹងជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការដឹកជញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេស តាមនោះ បង្កើនភាពម្ចាស់ការក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញ។
កំពង់ផែលៀនចៀវ មិនមែនគ្រាន់តែជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះទេ ប៉ុន្តែជាជំហានយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលជួយវៀតណាមលើកកម្ពស់ឋានៈរបស់ខ្លួនពីកំពង់ផែជាតិទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលឡូជីស្ទិកក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកទៀតផង៕