វប្បធម៌
ការសូមអក្សនាដើមឆ្នាំ - សេចក្តីប្រាថ្នាតាមរយៈអក្សរនីមួយៗ
ការសុំអក្សរដើមឆ្នាំថ្មីបានក្លាយជាទៅទម្លាប់របស់ប្រជាជនវៀតណាមរាល់ពេលដែលបុណ្យតេតនិងនិទាឃរដូវមកដល់ម្តងៗ...
ការសុំអក្សរដើមឆ្នាំថ្មីបានក្លាយជាទៅទម្លាប់របស់ប្រជាជនវៀតណាមរាល់ពេលដែលបុណ្យតេតនិងនិទាឃរដូវមកដល់ម្តងៗ ជាមួយនឹងបំណងប្រាថ្នាចង់មានសំណាងល្អ សុខសានត្រានណ និងជោគជ័យក្នុងឆ្នាំថ្មី។ នេះក៏ជាសម្រស់វប្បធម៌ ដែលបង្ហាញពីប្រពៃណីសង្វាតរៀនសូត្ររបស់ប្រជាជាតិវៀតណាមដែរ។
រូបភាពគ្រូសរសេរអក្សរផ្ចង់ស្លៀកពាក់អាវផាយ ជាមួយ "ទឹកខ្មៅចិននិងក្រដាសក្រហម" នៅមណ្ឌលរក្សកេរ្តិ៍ដំណែល Van Mieu - Quoc Tu Giam បានក្លាយទៅជារូបភាពធ្លាប់ស្គាល់សម្រាប់ប្រជាជនហាណូយគ្រប់រូប ជារៀងរាល់ដើមនិទាឃរដូវ។ លោក Nguyen Cuong នៅខណ្ឌ Dong Da ទីក្រុងហាណូយ បាននិយាយថា៖ “ខ្ញុំនៅតែចងចាំពីអតីតកាល កាលពីជាង ៦០ ឆ្នាំមុន ជីដូនរបស់ខ្ញុំបាននាំខ្ញុំទៅ Ho Van ទល់មុខ Van Mieu - Quoc Tu Giam ដើម្បីសុំអក្សរផ្ចង់។ ជារៀងរាល់និទាឃរដូវមកដល់ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបណាស់។ ខ្ញុំកើតមកនិងរីកធំធាត់នៅវិថី Van Mieu ដូច្នេះខ្ញុំតែងតែឃើញមនុស្សម្នាមកពីគ្រប់ទិសទី ទៅសុំអក្សរផ្ចង់”។ អក្សរផ្ចង់ជាធម្មតាត្រូវបានសរសេរនៅលើក្រដាសក្រហម ព្រោះពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌ដែល យោងតាមទស្សនទានរបស់ជនទិសបូព៌ា គឺជាពណ៌នៃជីវិត បុនភាវកម្ម និងជានិមិត្តសញ្ញានៃសំណាងល្អ។
មនុស្សដែលសូមអក្សរផ្ចង់គឺមកពីគ្រប់វ័យ គ្រប់វណ្ណៈ និងអាជីព។ អក្សរផ្ចង់នីមួយៗគឺស្របតាមមនុស្សម្នាក់ៗ ស្ថានភាពនីមួយៗ ការងារនីមួយៗ អនុវត្តគំនិត បំណងប្រាថ្នា ឬគំនិតជាក់លាក់។ ជាធម្មតាគឺសុំពាក្យ “សុខៈ” “ពលៈ”និង “សុខសាន្ត” ដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខដល់គ្រួសារនិងកូនចៅ។ អាជីវករតាំងតែសុំពាក្យ “អភិវឌ្ឍន៍” និង “សម្បូររុងរឿង” ដោយក្តីសង្ឃឹមថា អាជីវកម្មរបស់ខ្លួននឹងកាន់តែរីកចម្រើនដោយភាពរលូន។
“សម្រាប់ខ្ញុំ ទំនៀមទម្លាប់សូមអក្សរផ្ចង់របស់ប្រជាជនវៀតណាមមានអត្ថន៍យខាងវិញ្ញាណដ៏ធំធេង។ ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីសុំអក្សរ “សុខសាន្ត” ដោយបំណង់ចង់ឲ្យគ្រួសារទាំងមូលមានភាពសុខសាន្តត្រាណ សុភមង្គល និងសុខភាពល្អ” ។
មនុស្សវ័យក្មេងតែងតែសុំអក្សរ៖ “ឆន្ទៈ” “ជោគជ័យ” “អត់ធ្មត់” ... ដោយបំណងប្រាថ្នានិងការប្តេជ្ញាចិត្ត ជំនះពុះពារលើរាល់ការលំបាកនិងសម្រេចបានគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ។
“ខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិទៅ Van Mieu - Quoc Tu Giam ដើម្បីសុំអក្សរផ្ចង់។ ឆ្នាំនេះខ្ញុំសុំអក្សរ "មនុស្សធម៌" ជាការប្រព្រឹត្តិជាមួយអ្នកដទៃ ដែលយើងអាចចែករំលែក ជួយឧបត្ថម្ភជនមានស្ថានភាពលំបាក់ និងមានការប្រព្រឹត្តិអំពើល្អជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នា”។
ប្អូនៗកុមារតែងតែត្រូវបានឪពុកម្តាយជូនអក្សរផ្ចង់ដូចជា៖ “សិក្សា” “កតញ្ញូធម៌” “សីលធម៌” “សុជីវធម៌” “វឌ្ឍនភាព”... ដោយសេចក្តីសង្ឃឹមថា ប្អូនៗនឹងក្លាយជាកូនមានកតញ្ញូធម៌និងជាពលរដ្ឋមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គម។
គ្រូសរសេរអក្សរផ្ចង់មិនត្រឹមតែផ្តល់អក្សរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងពន្យល់ពីអត្ថន័យរបស់អក្សរនីមួយៗទៀតផង។ គ្រូ Ngoc Dinh ដែលបានផ្សារភ្ជាប់នឹងការផ្តល់អក្សរផ្ចង់នៅ Van Mieu - Quoc Tu Giam អស់រយៈពេលជាង១០ ឆ្នាំបានចែករំលែកថា៖ “នៅដើមឆ្នាំថ្មី អ្នករាល់គ្នាចង់មានសំណាងល្អក្នុងជីវិត។ គេតែងតែសុំអក្សរ “សុខៈ” “ពលៈ” និង “សុខសាន្ត” ដោយបន់ស្រន់សុំឲ្យក្រុមគ្រួសារជួបតែសេចក្តីសុខ និងភាពសុសាន្តត្រាណក្នុងឆ្នាំថ្មី។ ការសរសេរអក្សរផ្ចង់ មិនត្រឹមតែជាទម្រង់នៃការសរសេរ ប្លង់ និងខ្លឹមសារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនាំមកនូវតម្លៃដល់អ្នកអាន និងម្ចាស់អក្សរផ្ចង់ ដោយលើកតម្កើងស្មារតីប្រពៃណីដែលបុព្វបុរសបានបន្សល់ទុកមកទៀតផង”។
រូបរាងអក្សរបានលេចឡើងក្រោមបាតដៃដ៏ប្រណិតរបស់គ្រូសរសេរអក្សរផ្ចង់ មិនត្រឹមតែជាស្នាដៃអក្សរផ្ចង់បែបសិល្បៈប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីបេះដូង បុគ្គលិកលក្ខណៈ ព្រលឹង និងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗទៀតផង។ ការសរសេរអក្សរផ្ចង់អាចអាស្រ័យលើបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកសុំអក្សរ ឬអាស្រ័យលើការវាយតម្លៃរបស់អ្នកផ្តល់អក្សរ ចំពោះអ្នកសុំអក្សរផ្ចង់។ គ្រូសរសេរអក្សរផ្ចង់ លោក Nguyen Van Tu បានឲ្យដឹងថា៖ “ការសុំនិងផ្តល់អក្សរផ្ចង់ គឺជាប្រពៃណីរបស់ដូនតាយើង។ ទំនៀមទម្លាប់ជាឫសគល់របស់ជាតិ ព្រោះវាជាកតញ្ញូធម៌និងក្រមសីលធម៌។ ប្រជាជនវៀតណាមមានប្រពៃណី “គោរពគ្រូបង្រៀន-គោរពសីលធម៌” និងចង់ឲ្យកូនចៅមានចំណេះដឹង។ ប្រពៃណីសង្វាតរៀនសូត្ររបស់ប្រជាជាតិវៀតណាមពិតជាថ្លៃថ្នូរណាស់ ហើយមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ”។
មកដល់មណ្ឌលកេរ្តិ៍ដំណែល Van Mieu - Quoc Tu Giam ប្រជាជនមិនត្រឹមតែសុំអក្សរផ្ចង់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្រូសរសេរអក្សរផ្ចង់ទៀតផង។ តាមនោះ រួមចំណែកអភិរក្ស និងលើកតម្កើងតម្លៃសិល្បៈអក្សរផ្ចង់វៀតណាម។
ទំនៀមទម្លាប់សុំអក្សរផ្ចង់នៅដើមឆ្នាំបង្ហាញពីប្រពៃណីឧស្សាហ៍រៀនសូត្រ ការគោរពគ្រូបង្រៀន-គោរពក្រមសីលធម៌; ហើយក៏ជាលក្ខណៈវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អប្រសើររបស់ប្រជាជាតិវៀតណាមផងដែរ។ ឃ្លាឆ្លងឆ្លើយនិងពាក្សជូនពរដែលសរសេរដោយទឹកខ្មៅចិននៅលើក្រដាសក្រហម គឺជាអំណោយខាងវិញ្ញាណដ៏មានអត្ថន័យ ដែលបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នានៅដើមនិទាឃរដូវ៕