មិត្តភក្តិជាមួយនឹងវៀតណាម
ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា គឺជាជំហានដ៏សំខាន់នាំវៀតណាមរឹងមាំបោះជំហានឈានចូលយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី
ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០២៦-២០៣១ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា គឺជាជំហានដ៏សំខាន់សំដៅសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ នៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដែលនាំវៀតណាមបោះជំហានយ៉ាងរឹងមាំ ចូលយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី។
នេះជាការបញ្ជាក់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសគុយបា ប្រចាំនៅវៀតណាម លោក Rogelio Polanco Fuentes ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារ សារព័ត៌មាន វៀតណាម នៅចំពោះមុខព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់របស់វៀតណាម ដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះ។
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Rogelio Polanco Fuentes បានសម្តែងការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះដំណើរការត្រៀមរៀបចំយ៉ាងល្អិតល្អន់ ជាពិសេស ការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈយ៉ាងទូលំទូលាយ ការងាររៀបចំកម្មាភិបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់។
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថា ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យ និងបង្កើនសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងយុគសម័យថ្មី។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសង្ឃឹមថា បន្ទាប់ ពី ស្ថាប័នជាប់ឆ្នោតថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើង រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦ នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តការទម្លាយយុទ្ធសាស្ត្រទាំងបី ដែលមហាសន្និបាតលើកទី១៤ នៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមបានដាក់ចេញ។
ទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងអន្តរសភា លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជឿជាក់ថា រដ្ឋ សភានីតិកាលទី១៦ របស់វៀតណាមនឹងបង្កើតភាពរស់រវើកថ្មី សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រពៃណីពិសេសរវាងប្រទេសទាំងពីរ ដោយនាំប្រទេសទាំងពីរឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្នាក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ នីតិបញ្ញត្តិ និងគ្រប់គ្រងសង្គម៕