WHO、ベトナム保健省のエボラ出血熱対策を評価

WHO＝世界保健機関のテドロス・アダノム事務局長は5月17日、コンゴ民主共和国とウガンダで発生しているブンディブギョ型エボラウイルスによる感染拡大について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。

2026年5月21日、コンゴ民主共和国イトゥリ州ブニア郊外ルワンパラで、エボラ出血熱で死亡した患者の棺の埋葬準備を行うコンゴ人医療スタッフ（写真：REUTERS/Stringer）

ブンディブギョ型は、現在、承認されたワクチンや治療法が存在しない珍しいエボラウイルス株で、これまでのザイール型による流行よりも封じ込めが難しいとされています。

こうした中、ベトナム保健省は5月23日、WHOが、ベトナムを含む世界全体におけるエボラ出血熱の感染拡大リスクを「低い」と評価していることを明らかにしました。

また、WHOは、ベトナム保健省が主体的に対応を進めていることや、政府が感染症対策の体制整備を迅速に進めている点を高く評価したということです。

ここ数日、WHOベトナム事務所は、感染状況に関する最新情報の提供や、監視、接触者追跡、検査、臨床対応、感染予防管理、リスクコミュニケーション、地域社会への啓発、出入国対策などに関する最新の技術指針を共有し、ベトナム保健省を支援しています。

WHOベトナム事務所は今後も、エボラ出血熱の予防と対応に向けて、ベトナム保健省との連携を継続していく方針です。

一方、ベトナム保健省も、感染状況や予防策について国民に正確な情報を伝えるため、リスクコミュニケーションを積極的に強化しています。

[VOVWORLD]