Vimexpo 2026とVietnam AutoExpo 2026　開幕

写真:Ngọc Anh/VOV5

11日午前、ハノイ市内のチャンフンダオ通り91番地にあるICE国際展覧会センターで第6回ベトナム国際支援産業・製造加工技術展示会（Vimexpo 2026）と、第19回国際自動車・バイク・輸送手段展示会（Vietnam AutoExpo 2026）が開幕しました。

このイベントは、産業開発支援センター（IDC）が主催し、C.I.Sベトナム広告展示フェア社と共同で運営しています。両展示会には、トヨタ・ベトナム、三菱ベトナム、ベトナム動力・農業機械総公社（VEAM）、サムスン、ケンダ・ラバー、セイキ、トタチ、カタニ、ヴィストニー、ダアオ・エレクトリックなど、自動車および支援産業分野における国内外のトップ企業や団体が参加しています。

会期中、実行委員会は政府管理機関や専門業界団体と連携し、さまざまな関連イベントを開催します。その中には、「ベトナム企業が環境・社会・ガバナンスの国際的な生産チェーンに参入するための機会と解決策、およびグローバル・サプライチェーン再構築の動向」と題したセミナーが含まれるほか、国内外の出展企業による技術実演や有意義なイベントが多数予定されています。

「Vimexpo 2026」と「Vietnam AutoExpo 2026」は、6月11日から13日までの3日間にわたって開催され、期間中に約1万人の来場者が見込まれています。

[VOVWORLD]