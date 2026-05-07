Vietnam Medipharm 2026、国内外から多数の企業が参加

第34回ベトナム国際医療・医薬展「Vietnam Medipharm 2026」が、5月6日から9日までハノイで開催されています。

今回の展示会には、国内外の300の機関・企業が参加し、400のブースが出展されています。ベトナム企業のほか、日本、ドイツ、アメリカ、インド、韓国、中国、ベルギー、ロシア、シンガポール、タイなど、15以上の国と地域から多くの企業が参加しています。

代表者、展示会開幕のテープカットを実施

保健省のブー・マイン・ハ常務次官によりますと、今年の展示会では、スマート医療技術、高齢者ケア、長期介護サービスなど、新たな分野にも展示内容を拡大しました。これらは、デジタル化の流れや国民の総合的な健康ニーズに対応する分野であり、大きな成長の可能性があるとしています。

また、国内外の企業や団体の積極的な参加により、今回の展示会は協力、投資、技術移転の新たな機会を創出し、ベトナム医療分野の近代化、効率化、持続可能な発展を後押しすることが期待されています。

代表者、展示会ブースを視察

会期中には、専門セミナーや座談会のほか、「Health Kiosk」技術を活用した健康診断・健康チェックの体験コーナーも開かれています。

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