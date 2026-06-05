TikTok、ベトナムの物流やデジタル金融分野への投資に関心

トゥアン次官(写真:Hoàng Hiếu/TTXVN)

席上、発言に立ったトゥアン次官は、ベトナム財政省が、ベトナムにおけるデジタル経済の発展とイノベーションの推進に貢献するため、国際的なテクノロジー企業やデジタルプラットフォーム企業をはじめとする企業界とともに歩み、透明で近代的、かつ利便性の高い投資・経営環境の構築に取り組んでいることを明らかにしました。

また、TikTokの投資拡大、経営の現地化、そして法遵守の強化に向けた計画を認めるとともに、国内企業モデルへの事業移行に向けた技術インフラ整備における同社の主体的な取り組みを、財政省として全面的に支持し、高く評価していると述べました。

さらに、財政省が中小企業、家族経営体、個人事業主、コンテンツクリエイター、そして青年スタートアップが、デジタル環境における新たな経営モデルにアクセスできるよう支援する上での同社の役割についても、高く評価したとのことです。

一方、TikTokベトナムのグエン・ラム・タイン氏は、同社がベトナムの物流やデジタル金融、金融センターに関連するいくつかのプロジェクトへの投資に関心を持っていることを明らかにしました。

一部の事業をこれまでの国境を越えたモデルからベトナム国内の企業モデルへと移行させることで、データインフラや電子請求書、関連管理体制の整備が進み、同時にビジネス活動の透明性がさらに向上することに期待を示しました。

[VOVWORLD]