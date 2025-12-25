ニュース
OCOP製品を旧正月テト向けのギフトの新定番に
12月26日から31日まで、ホーチミン市で「OCOP地域特産品・グルメ」および「OCOPの香りと伝統的な旧正月テト」をテーマとした2つのイベントが開催されます。会場では、ベトナムの「OCOP一村一品」運動から選ばれた代表的な製品を扱う約200のブースが設けられます。
今回のイベントでは、茶、コーヒー、カシューナッツ、薬草、加工農水産物、ツバメの巣、飲料、工芸品、そして旧正月テト向けの特産品や贈答品など、多種多様なOCOP製品が展示されます。特に、ライブコマースやタイムセール、オンライン商談会などを通じて、事業者が製品を広くPRし、パートナーの開拓や市場拡大を図る機会を提供します。
農業環境省・南部担当事務所のレ・ヴィエット・ビン副室長は、次のように述べています。
(テープ)
「年末や旧正月テトの時期、OCOP製品は他の農産物にはない圧倒的な優位性を持っています。それは、製品に込められた地域固有の価値と文化的な深みです。生産者と消費者、さらには観光客を直接つなぐことができれば、OCOPは単なる農産物であるのみならず、文化や観光と結びついた価値ある存在となるでしょう」
(VOVWORLD)