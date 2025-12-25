OCOP製品を旧正月テト向けのギフトの新定番に

12月26日から31日まで、ホーチミン市で「OCOP地域特産品・グルメ」および「OCOPの香りと伝統的な旧正月テト」をテーマとした2つのイベントが開催されます。会場では、ベトナムの「OCOP一村一品」運動から選ばれた代表的な製品を扱う約200のブースが設けられます。



今回のイベントでは、茶、コーヒー、カシューナッツ、薬草、加工農水産物、ツバメの巣、飲料、工芸品、そして旧正月テト向けの特産品や贈答品など、多種多様なOCOP製品が展示されます。特に、ライブコマースやタイムセール、オンライン商談会などを通じて、事業者が製品を広くPRし、パートナーの開拓や市場拡大を図る機会を提供します。

