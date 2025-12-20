Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

IUU漁業対策におけるデジタル化の強化

広大な海域で漁業活動を行っている7万9000隻の漁船を管理するため、デジタル化とデータの透明性は極めて重要な鍵となります。これは欧州委員会（EC）も繰り返し強調している内容です。

ECはベトナムに対し、管理能力の向上とともに、水産物の漁獲から消費に至るサプライチェーン全体におけるデータの一貫性を確保するよう求めています。

ベトテル＝軍隊工業通信グループのカオ・アイン・ソン副会長によりますと、現在、水産物の水揚げの管理を支えるデータベースの連携はほぼ完了しており、「VNFishbase」をマスターデータベースとして運用しています。このプラットフォームを基盤に、国境警備隊の管理システムや、農業環境省による漁船監視システムなどが同期され、統一されたシステム内でデータが共有されているということです。ソン副会長は次のように述べました。
（テープ）
「公安省はベトテルと協力し、電子身分証明アプリ『VNeID』のプラットフォーム上で、漁船の出入港管理システムの構築・運用を開始しました。このシステムは2週間前から稼働しています。これにより、活動許可を持つ船主や住民は、VNeIDを通じてオンラインで出入港の登録を行うことができるようになりました」
全体として、水産物水揚げの透明性を確保するための技術的ソリューションはほぼ整い、不法・無報告・無規制（IUU）漁業対策の重要な基盤が確立されました。今後の課題は、各地方行政府における実施体制にあります。

(VOVWORLD) 

もっと見る

大規模プロジェクトが一斉に着工・竣工

大規模プロジェクトが一斉に着工・竣工

19日午前、第14回共産党大会を祝うため、全国34の省と市で、合計234件の主要プロジェクトが同時に着工、竣工、あるいは技術的な開通が行われました。これらのプロジェクトの投資総額は340０兆ドン❨約1360億米ドル❩に上っています。
もっと見る

Top