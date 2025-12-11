ニュース
IUUイエローカード解除と水産部門の持続可能かつ合法的な発展
席上、発言に立ったファム・ミン・チン首相は、2025年中にベトナムのIUU漁業に対する欧州委員会（EC）の「イエローカード」の解除に向けて断固として行動するとともに、水産部門を持続可能、合法的かつ公正に発展させるよう要求しました。
チン首相は次のように述べています。
(テープ)
「水産部門の再構築に貢献するため、人的資源、船団、および漁民の再編を図り、合法的な漁獲と水産養殖、加工の強化、そして国際協力の推進を通じて労働力の構造改革に貢献しましょう。第1に、 目標として掲げられているのは、違法・無報告・無規制の漁業を完全に撲滅することです。第2に、 水産業を持続可能な形で発展させるために構造改革を断行し、漁民、特に沿岸住民に対して雇用と生計手段を確保することです。特に、隣接諸国との漁業協力を強化し、水産養殖を積極的に増やし、遠洋漁業への依存を軽減するよう取り組んでいきましょう」
(テープ)
「水産部門の再構築に貢献するため、人的資源、船団、および漁民の再編を図り、合法的な漁獲と水産養殖、加工の強化、そして国際協力の推進を通じて労働力の構造改革に貢献しましょう。第1に、 目標として掲げられているのは、違法・無報告・無規制の漁業を完全に撲滅することです。第2に、 水産業を持続可能な形で発展させるために構造改革を断行し、漁民、特に沿岸住民に対して雇用と生計手段を確保することです。特に、隣接諸国との漁業協力を強化し、水産養殖を積極的に増やし、遠洋漁業への依存を軽減するよう取り組んでいきましょう」
さらに、チン首相は、地方行政府が、農業環境省と連携した上で、養殖、漁獲、加工、輸出を含む水産部門の持続可能な発展計画を策定するよう要請しました。また、国防省に対しては、マレーシア、インドネシア、タイなどの国々との隣接海域でのパトロールと監視を継続するとともに、漁船の出入港を厳しく管理し、操業条件を満たしていない漁船に対しては厳正に対処するよう求めました。
(テープ)
「個人であれ、団体であれ、特定された場合は、国の法律に基づき厳正に対処されなければなりません。規制を確実に把握し、EC要求と照合した上で、具体的な対象、人物を特定し、初めて対処が可能となります」
なお、農林環境省の報告によりますと、先週の会合で課された任務は現在までに100%完了しています。国内にある全ての7万9360隻の漁船が、国家漁業データベース「Vnfishbase」に登録・更新されました。また、この一週間で、外国の海域で拿捕・処理された漁船は発生していません。船舶監視システム（VMS）の接続が途切れたり、漁獲許可境界を越えたりした違反件数の処理も、おおむね完了しているとのことです。
(VOVWORLD)