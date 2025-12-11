IUUイエローカード解除と水産部門の持続可能かつ合法的な発展

席上、発言に立ったファム・ミン・チン首相は、2025年中にベトナムのIUU漁業に対する欧州委員会（EC）の「イエローカード」の解除に向けて断固として行動するとともに、水産部門を持続可能、合法的かつ公正に発展させるよう要求しました。



チン首相は次のように述べています。

(テープ)

「水産部門の再構築に貢献するため、人的資源、船団、および漁民の再編を図り、合法的な漁獲と水産養殖、加工の強化、そして国際協力の推進を通じて労働力の構造改革に貢献しましょう。第1に、 目標として掲げられているのは、違法・無報告・無規制の漁業を完全に撲滅することです。第2に、 水産業を持続可能な形で発展させるために構造改革を断行し、漁民、特に沿岸住民に対して雇用と生計手段を確保することです。特に、隣接諸国との漁業協力を強化し、水産養殖を積極的に増やし、遠洋漁業への依存を軽減するよう取り組んでいきましょう」

