HCM市 EUの「イエローカード」解除に向け全力を尽くす

統計によりますと、市内には4700隻以上の漁船があり、このうち全長15メートル以上の遠洋漁業を行っている漁船が60％を超えています。

国境警部部隊が漁民と話し合う

関係機関が一体となって厳格に取り組んだ結果、現在、市内の港を出入りする漁船の100％が電子システムによる水産物のトレーサビリティを実施しており、98％以上の漁船が航行監視装置、VMSを設置しています。