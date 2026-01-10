ニュース
HCM市 EUの「イエローカード」解除に向け全力を尽くす
統計によりますと、市内には4700隻以上の漁船があり、このうち全長15メートル以上の遠洋漁業を行っている漁船が60％を超えています。
関係機関が一体となって厳格に取り組んだ結果、現在、市内の港を出入りする漁船の100％が電子システムによる水産物のトレーサビリティを実施しており、98％以上の漁船が航行監視装置、VMSを設置しています。
ホーチミン市農業・環境局のファム・ティ・ナ副局長は、次のように述べました。
（テープ）
「漁業許可を取得していない船舶をはじめ、条件を満たしていないすべての漁船を点検し、厳格に管理しています。また、国境警備隊に検査・監視の責任を明確にし、基準を満たさない漁船が出港・出漁しないよう徹底しています」
沿岸地域の各地方でも、監視体制が一層強化されています。ロンハイ村人民委員会のグエン・ミン・タム副委員長は、次のように語りました。
（テープ）
「私たちは、啓発活動の強化と、条件を満たさない漁船への重点的な検査・管理という、二つの任務に集中しています。また、港湾と連携し、規定に沿ったIUU対策が確実に守られるよう、水産物の流通経路を厳格に管理しています」
現在、ホーチミン市では、「漁民とともに朝コーヒーを」といった啓発モデルを効果的に継続し、漁業者の声や要望を把握するとともに、EC＝欧州委員会によるイエローカードの早期解除に向け、全国と連携して取り組んでいます。
(VOVWORLD)