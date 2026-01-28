EU ベトナムとのパートナシップを強化したい

その中でゲリエ大使は、今回の訪問について「EUがベトナムとのパートナーシップをさらに強化したい」というメッセージを世界に発信するものになると強調しました。

ゲリエ大使大使（写真： Việt Đức/TTXVN）

ゲリエ大使によりますと、ベトナムとEUが今後、双方関係を新しい発展段階に格上げし、世界の模範となる協力モデルとして確立することを目指すものです。

具体的には、既存の「貿易」「グリーン転換」「平和・安全保障」という3つの柱を強化します。特に安全保障面では、平和維持活動や海洋安全保障、危機管理、さらにはベトナム東部海域、いわゆる、南シナ海を含む国際法の遵守において連携を深める考えです。さらに、デジタルトランスフォーメーションやイノベーション、半導体、AI＝人工知能、重要資源といったハイテク分野での新たな協力も進めていくとしています。

一方、ベトナム産水産物に対する、IUU＝違法・無報告・無規制漁業をめぐる「イエローカード」解除問題についても言及しました。 ゲリエ大使は、ベトナムが法整備を完了させるなど断固とした行動をとっていることを高く評価しました。ファム・ミン・チン首相が沿岸部各省と毎週会議を主宰するなど、政府を挙げた取り組みも注視していると述べました。現在、EUがベトナムからの最新報告を分析しており、近い将来に実地調査を行い、早期の「イエローカード」解除に期待を寄せました。

(VOVWORLD)