EU、競争力の強化を模索

ベルギーのアントワープで行われた会議で、ドイツのフリードリヒ・メルツ首相は、過度に複雑な規制が欧州連合（EU）の競争力を損なっていると指摘しました。過剰な規制は経済成長を抑制するだけでなく、投資先としての欧州の魅力を低下させていると指摘しました。

一方、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、EUが欧州全体を網羅するエネルギー同盟と統合電力網を構築すべきだと呼びかけました。これをエネルギー安全保障の確保と産業支援の鍵と位置づけています。また、欧州は文書上の合意にとどまらず、具体的な事業へと移行する必要があると強調し、電力網やエネルギー分野、戦略的原材料への投資を挙げました。

「数十件の貿易や鉱物に関する合意があるにもかかわらず、欧州は深刻な影響を受けるリスクに直面しています。したがって、私たちは文書上の合意から、現場での具体的なプロジェクトへと移行しなければなりません。これは、採掘、加工、精製の能力を支援し、リサイクルやトレーサビリティに投資し、重要な資源について欧州レベルの戦略備蓄を含む備蓄体制を構築することを意味します」

