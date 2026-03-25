EU、ベトナムに5億6000万ユーロ超を投資へ

24日午前、ハノイで開かれたEU欧州連合・ベトナムビジネス投資フォーラムで、EUは、ベトナム向けに5億6000万ユーロを超える投資を行うと発表しました。エネルギー転換、持続可能な交通、インフラの強化に重点を置くとしています。

フォーラムの様子

あわせてEUは、4000万ユーロ規模の持続可能な交通支援の仕組みを立ち上げ、鉄道や都市交通の大型プロジェクトに向けて、今後10億ユーロ以上の資金を呼び込むことを目指します。

フォーラムではこのほか、運輸や物流、デジタル医療、産業分野で、EUとベトナム企業の間で複数の協力合意が発表され、経済のつながりやサプライチェーンの強化につながると期待されています。

「グローバル・ゲートウェイ戦略：持続可能な未来に向けた投資協力」をテーマにした演説で、ベトナムのホー・ドゥック・フォック副首相は、EUに対し、グリーン資金へのアクセス拡大や技術移転の支援を強化するとともに、再生可能エネルギーやデジタル分野、半導体、重要インフラなどでの質の高い投資を促進するよう呼びかけました。

さらに、副首相は、ベトナムとEUの投資保護協定の批准を各国に早期に進めるよう求め、企業が安心して投資できる環境づくりの重要性を強調しました。

(VOVWORLD)