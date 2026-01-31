EU、ベトナムとの協力拡大に期待

トー・ラム書記長は、第14回党大会の成功直後に今回の訪問が行われて、ベトナムとEUが関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げしたことは、双方の関係が新たな段階に入ったことを示すものだと強調しました。

また、ベトナムがASEANで初めてEUと包括的な戦略的パートナーシップを結んだ国であると強調し、今後、政治・外交、経済、科学技術、イノベーション、海洋分野などで協力を一層強化していく必要があるとしました。さらに、持続可能な漁業の発展に向け、IUU=違法・無報告・無規制漁業をめぐる「イエローカード」の解除に向けたEUの支援を求めました。

これに対し、コスタ議長は、トー・ラム書記長の再選に祝意を表したうえで、関係格上げを踏まえ、自由貿易の促進、サプライチェーンの多様化、グリーン転換、海洋経済など、幅広い分野でベトナムとの協力を強化したい考えを示しました。また、包括的な戦略的パートナーシップを実質的かつ効果的に進めるため、EUとして緊密に連携していくと述べました。

これに先立ち、29日午後、ファム・ミン・チン首相はアントニオ・コスタ議長と会見しました。

席上、チン首相は、IUU漁業対策におけるベトナムの真剣かつ効果的な取り組みを踏まえ、EUに対し、早期に査察団を派遣し、ベトナム産水産物に対する「イエローカード」の速やかな解除につなげるよう求めました。また、漁業の発展モデルを、近代的で持続可能な形へ転換するため、引き続きEUの支援を要請しました。

このほか、両首脳は、ベトナム・EU自由貿易協定（EVFTA）を効果的に実施していくとともに、投資保護協定（EVIPA）の早期批准に向け、緊密に連携していくことで一致しました。