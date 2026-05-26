CNN 「新しいベトナム」の姿を引き続き発信へ

ハン外務次官 ネルソン氏と会見 写真：外務省

この中で、レ・ティ・トゥ・ハン外務次官は、ベトナムが2027年にAPEC＝アジア太平洋経済協力会議を主催することは、国際社会に向けて国のイメージを発信する重要な機会になると強調しました。

そのうえで、発展の成果や文化的な特色、観光の潜在力、さらに今後の発展戦略について、マルチメディア・マルチプラットフォームや新たな技術を通じ、特に若い世代に広く紹介していきたい考えを示しました。

これに対し、フィル・ネルソン副社長は、経済成長やイノベーション、テクノロジー分野で発展を続け、豊かな文化を持つ「新しいベトナム」の姿を、今後も発信していきたいと述べました。

また、メディアや観光、文化、イノベーション、経済成長の分野で、ベトナムの各機関や地方との協力を拡大したい考えも示しました。

さらに、CNNとして、APEC2027の準備や開催に合わせた広報戦略やコンテンツ制作などについても関心を示し、ベトナムと連携する可能性を検討していると明らかにしました。

双方は今後も緊密に連携し、ベトナムのイメージやAPEC2027を効果的に国際社会へ発信するため、適切な協力の形を引き続き検討していくことで一致しました。

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